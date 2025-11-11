Wildust Sisters : la marque française qui redonne des ailes aux femmes motardes

Dans le monde de la moto, longtemps dominé par les codes masculins, une marque française s’est imposée avec audace et élégance : Wildust Sisters. Née de la passion et de la détermination de Charlotte, sa fondatrice, cette griffe unique redéfinit la manière dont les femmes vivent la route, la liberté et le style, sans compromis entre sécurité, confort et esthétique vintage.

Une fondatrice inspirée : Charlotte, l’esprit libre derrière la marque

Charlotte est de ces femmes que la passion fait vibrer. Motarde, voyageuse, amoureuse du style rétro et des belles mécaniques, elle a longtemps cherché des vêtements adaptés à sa morphologie et à sa personnalité. Face à un marché saturé de blousons masculins « déclinés au féminin » et de coupes impersonnelles, elle décide en 2019 de créer Wildust Sisters, une marque pensée par et pour les femmes qui roulent.

Sa philosophie ? “Rouler libre, être fière, rester féminine, tout en gardant l’esprit vintage et la qualité des grandes années du motard.”

Un style vintage assumé, entre cuir, denim et esprit seventies

Chez Wildust Sisters, le style n’est pas un détail. C’est une déclaration. Les collections s’inspirent des années 60 et 70, une époque où la moto incarnait la rébellion, la liberté et le goût du voyage. Les coupes ajustées, les patchs brodés, les teintes chaudes ; orangées, camel, bordeaux, beige, rappellent les routes poussiéreuses et les posters de Steve McQueen ou d’Evel Knievel (cascadeur moto américain).

Les blousons en cuir rappellent les vestes racing d’antan, les combinaisons en denim brut sont taillées pour les femmes qui roulent et vivent intensément, et les tee-shirts sérigraphiés “Witches on Wheels”, “Fuel Your Dream”, “Woman Racer”, “Ride Like a Girl”, “Woman Racer” ou “Roll Fast” célèbrent la sororité motarde avec un esprit résolument cool.

Des vêtements pensés pour la route… et pour la vie

Au-delà du style, Charlotte et son équipe ont misé sur la qualité des matières et la confortabilité. Chaque pièce est pensée en France, avec un soin particulier apporté aux tissus résistants, coutures renforcées, zips robustes et doublures respirantes. Les pantalons et vestes épousent les formes sans les contraindre, les combinaisons facilitent les mouvements, et les gants en cuir tanné à la main allient souplesse et élégance.

Pour la production, priorité est donnée à l’Europe et à une sélection d’entreprises durables implantées au Bangladesh. Résultat : des vêtements que l’on porte aussi bien sur une Harley que dans un café vintage.

Une identité forte et une communauté soudée

Wildust Sisters ne se contente pas de vendre des vêtements : elle fédère une communauté de femmes audacieuses, passionnées par la route, la liberté et l’aventure. Sur les routes ou sur les réseaux sociaux, les “Sisters” revendiquent leur place dans l’univers biker avec fierté.

Loin des clichés, elles incarnent un nouveau féminisme mécanique, un mélange de puissance, de liberté et de style.

Un manifeste pour les femmes qui osent

Wildust Sisters, c’est une manière de dire que la moto n’a pas de genre. C’est une invitation à oser : oser rouler, oser être soi, oser briser les codes. Chaque vêtement raconte une histoire, celle des femmes qui prennent la route sans renoncer à leur féminité, ni à leur exigence de qualité. En redonnant aux motardes la place qu’elles méritent, Charlotte signe une véritable révolution textile made in France.

Wildust Sisters en quelques mots

• Origine : marque française fondée par Charlotte

• Cible : femmes motardes, aventurières, libres

• Style : vintage, inspiré des années 60-70

• Produits : blousons, combinaisons, tee-shirts, gants (homologués), pantalons, vestes moto, foulards, pulls, accessoires

• Philosophie : liberté, féminité, authenticité

• Qualité : coupes travaillées, matériaux durables, fabrication soignée

Les produits qu’on aime le plus chez Wildust Sisters

• La veste cuir apache à 420 euros : délicieusement rétro et très “Easy Rider”

• La combinaison Aviator à 189 euros

• La collection de chaussettes à 22 euros la paire

• Le pantalon en coton armé avec protection hanches/genoux Cargo Overland Ivory à 210 euros

• Les paires de gants, superbes ! Notamment le modèle Sunclaw à 90 euros et les gants 70’S Stripes (Camel et Écru) à 80 euros.

• La casquette Miami à 36 euros (en promo en ce moment à 21,60€)

• Le pull Jumper Kaki à 80 euros

Pour découvrir les produits de la marque Wildust Sisters, rendez-vous sur leur site en cliquant ici.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Crédit photos : Wildust Sisters©