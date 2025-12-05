Dimanche 25 janvier 2026, Paris redeviendra le plus grand cinéma à ciel ouvert dédié aux véhicules anciens. Pour sa 26e édition hivernale, la Traversée de Paris organisée par Vincennes en Anciennes s’annonce encore une fois comme l’un des moments forts du calendrier vintage, quelques jours avant l’ouverture du salon Rétromobile (28 janvier – 1er février)

Un cortège vivant de 800 véhicules sur 39 kilomètres

Au lever du jour, l’esplanade du château de Vincennes sera le point de départ d’un défilé unique : 800 véhicules : autos, motos, vélos, utilitaires légers, tracteurs et même bus Renault des années 30 s’élanceront pour une boucle de 39 km à travers Paris, transformant la capitale en musée roulant.

Pour les participants ayant choisi la version courte, la balade sera de 25 km, suivie d’un déjeuner sur la Seine.

Ces machines, qui ont parfois parcouru des centaines de milliers de kilomètres dans leur jeunesse, roulent aujourd’hui beaucoup moins, environ 1 000 km par an, mais n’ont rien perdu de leur élégance ni de leur pouvoir d’évocation

Une célébration du patrimoine roulant

Comme chaque année, l’événement mettra en lumière des marques disparues : Amilcar, Simca, Talbot, Panhard, Delage, Delahaye, Trabant, Monet-Goyon, Dollar, Zündapp, et bien d’autres.

Les populaires 2 CV, Traction ou Ami 6 côtoieront les prestigieuses Rolls Royce, Facel Vega ou Bugatti

Parmi les véhicules déjà inscrits figurent plusieurs pièces iconiques :

• Ford Type A Deluxe 40 B (1931)

• Chevrolet Bel Air Cabriolet (1953)

• Volvo PV 544 (1960)

• Rolls Royce Silver Cloud III (1964)

• Matra 530 (1970)

• BMW E9 3.0 CSI (1973)

• Jaguar XJ-S (1988)

Côté deux-roues : on pourra découvrir une Nimbus GL 257 TA (1937), une Motobécane D45S (1951) ou encore une Zündapp ICS 125 (1981)

Un véritable panorama mondial y sera représenté : constructeurs français, allemands, italiens, suédois, anglais, américains ou japonais.

Un parcours pensé pour les amoureux de Paris

La Traversée passera par plusieurs lieux symboliques :

• Porte Dorée, dont le nom vient de « l’orée du bois de Vincennes »

• Place de la République, marquée par la manifestation du 11 janvier 2015

• Montmartre et sa place du Tertre, animée par les P’tits Poulbots

• Place de l’Étoile

• La Tour Eiffel, autrefois illuminée par Citroën entre 1925 et 1934

Pour le public, c’est l’occasion de voir défiler des véhicules souvent associés à des souvenirs d’enfance. Comme le souligne Thierry Briet, président de Vincennes en Anciennes : “La Traversée de Paris est l’occasion pour les passionnés de se retrouver autour d’un événement festif tout en admirant les sites emblématiques de la capitale. C’est l’occasion de montrer que le patrimoine roulant a un avenir.”

Informations pratiques

Départ : Parvis sud du château de Vincennes, 7h30

Bus anciens accessibles au public : 10 € (places limitées, pas de montée à Montmartre)

Horaires de passage :

Nation : 7h30 – 9h30

Montmartre : 9h – 11h

Étoile – Charles de Gaulle : 10h – 11h15

Inscriptions : via la billetterie électronique ou le bulletin sur vincennesenanciennes.com