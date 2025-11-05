Voltaire dévoile “Le Paname” : l’élégance vintage à deux roues

La marque française Voltaire, réputée pour ses vélos électriques au design élégant et intemporel, dévoile son tout nouveau modèle : Le Paname. Premier vélo biplace de la marque, il conjugue style rétro, confort moderne et puissance électrique dans un esprit résolument urbain.

Un style néo-rétro assumé

Avec son gros phare rond, ses pneus à flancs blancs et sa selle allongée gainée de cuir brun, Le Paname semble tout droit sorti des années 60. Un vélo au charme vintage, taillé pour séduire les nostalgiques du style café racer autant que les citadins en quête d’élégance. Derrière cette allure rétro se cache un vrai concentré de technologie et de raffinement.

Audace et liberté

Pensé pour les vies multiples, Le Paname s’adapte à toutes les situations : solo, en duo ou en famille. Grâce à une gamme complète d’accessoires, il se transforme au gré des besoins : transport d’enfant, balade à deux, ou virée du week-end avec surf ou bagages.

“Le Paname est né de la volonté de répondre aux besoins de nos clients, qui souhaitaient un vélo capable d’accueillir un deuxième adulte ou deux enfants, tout en préservant l’essence de Voltaire : l’élégance et le style”, explique Grégoire Lieurade, co-fondateur et CEO de Voltaire.

Puissance et confort

Sous son cadre aux lignes sobres, Le Paname embarque un moteur de 250 W délivrant un couple de 85 Nm. Sa batterie amovible de 760 Wh assure une autonomie jusqu’à 75 km, extensible à 150 km avec une seconde batterie optionnelle. La conduite se veut fluide et agréable grâce à un capteur de couple, une fourche suspendue et des freins à disques hydrauliques, gages de sécurité et de plaisir sur toutes les routes.

Voltaire accompagne la sortie du Paname d’une offre de lancement : jusqu’au 15 décembre 2025, les précommandes bénéficieront d’un tarif préférentiel de 2 490 € (au lieu de 2 990 €). Les premières livraisons sont prévues pour avril 2026, exclusivement via le site officiel voltaire.bike.

L’esprit Voltaire

Fondée en 2019 à Paris, la marque Voltaire incarne un certain art de vivre à la française : allier élégance, innovation et liberté. Déjà présente dans une dizaine de pays et avec des boutiques à Paris, Bruxelles et Séoul, elle poursuit son aventure électrique avec ce quatrième modèle, sans doute le plus audacieux de sa gamme.

Crédit photo : Voltaire©