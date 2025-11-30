Ce soir (dimanche 30 nov.2025), à 21h00, ARTE déroule pour ses téléspectateurs le tapis poussiéreux des grands espaces américains avec la diffusion d’un monument du western : Rio Grande (1950), réalisé par l’un des maîtres absolus du genre, John Ford. Un film estampillé grand cinéma, de ceux que le chanteur Eddy Mitchell aurait sans hésiter présenté dans son mythique programme La Dernière Séance : du cow-boy pur jus, des batailles, des sentiments à fleur de peau, John Wayne en pleine majesté, et de belles figures féminines avec l’inoubliable Maureen O’Hara. Tout ce qui fait briller les yeux de monsieur Eddy.

Un western familial… mais pas seulement

L’histoire nous plonge au cœur de la cavalerie américaine, dans un fort poussiéreux planté au bord du Rio Grande. Le lieutenant-colonel Kirby Yorke (John Wayne), vétéran des guerres indiennes, revient d’un combat difficile contre les Apaches lorsqu’il apprend une nouvelle qui chamboule sa vie : son propre fils, recalé de West Point, s’est engagé comme simple soldat… et vient d’être affecté dans son régiment.

Comme si ce choc ne suffisait pas, c’est ensuite la mère du jeune homme, interprétée par Maureen O’Hara, que Yorke n’a plus revue depuis la fin de la guerre de Sécession, qui se présente au fort pour ramener son fils à la maison, loin des dangers de la frontière. Entre blessures familiales, fierté, devoir et réconciliation, le film mêle habilement drame intime et souffle épique.

Ford y orchestre tout : les grands sentiments, les tensions père-fils, et cet humour tendre qui caractérise sa cavalerie.

La dernière pièce de la trilogie de la cavalerie

Rio Grande est le troisième volet de la trilogie que John Ford consacre à la cavalerie américaine, après :

Le Massacre de Fort Apache (1948)

La Charge héroïque (1949)

Avec ce film, Ford retrouve ses thèmes favoris : l’honneur, la communauté, le poids du passé, la transmission. Et surtout, il filme une nouvelle fois les paysages sublimes de Monument Valley, qui deviennent ici un personnage à part entière, théâtre naturel des poursuites, embuscades et cavalcades qui ont défini l’imaginaire du western classique.

Maureen O’Hara & John Wayne : la rencontre d’un duo légendaire

Si Rio Grande reste à ce point ancré dans la mémoire collective, c’est aussi parce qu’il marque la première rencontre à l’écran entre John Wayne et Maureen O’Hara. Une alchimie instantanée, explosive même, qui deviendra mythique deux ans plus tard dans L’Homme tranquille.

Leur duo porte le film : Wayne, monumental de retenue et d’honneur, et O’Hara, flamboyante, déterminée, d’une présence rare.

Un film de soldats, de chants et de poussière

John Ford, amoureux des traditions militaires et de la camaraderie virile, glisse dans Rio Grande plusieurs moments musicaux interprétés par les célèbres Sons of the Pioneers. Les scènes du quotidien des soldats alternent joliment avec les cavalcades spectaculaires, dont la fameuse attaque du chariot, tournée avec un sens du rythme et du danger devenu légendaire. À cela s’ajoute un humour discret, notamment grâce à Victor McLaglen, et une nostalgie sourde, signature du Ford de la grande époque.

Un succès public et un tournage marqué par l’ingéniosité

À sa sortie en 1950, Rio Grande rencontre un large succès, particulièrement populaire auprès des amateurs du genre. Le film, produit par la modeste Republic Pictures, impressionne par sa maîtrise visuelle et son ampleur épique malgré un budget limité.

Quelques anecdotes savoureuses :

Ford avait initialement du mal à convaincre son producteur de financer L’Homme tranquille. Ce dernier accepta… à condition que le réalisateur tourne auparavant un western rentable : ce fut Rio Grande, tourné rapidement et à moindre coût.

Ben Johnson, ancien cascadeur devenu acteur fétiche de Ford, exécute lui-même la plupart des scènes équestres périlleuses.

Maureen O’Hara racontera que Ford utilisait avec elle une direction d’acteurs… vigoureuse, mais fondamentalement respectueuse, persuadé qu’elle était “la seule femme capable de tenir tête à John Wayne”.

John Wayne incarne déjà le personnage de Kirby York dans le film Le Massacre de Fort Apache (premier film de la trilogie de John Ford sur la cavalerie américaine sorti en 1948), où il a alors le grade de capitaine.

Un film parfait pour les amoureux de La Dernière Séance

Avec son noir et blanc Deep Focus (technique où tout est net dans le cadre de la caméra), ses chevaliers du désert, ses charges spectaculaires et sa romance tourmentée, Rio Grande coche toutes les cases du grand western classique que célébrait autrefois La Dernière Séance. On s’imagine aisément Eddy Mitchell, veste en cuir, sourire en coin, annoncer : “Alors mes petits cow-boys et mes petites cow-girls, ce soir on part du côté du Rio Grande, avec John Wayne, Maureen O’Hara, de la bagarre, des Apaches, et une histoire de famille comme on les aime…”

À ne pas manquer ce soir (dimanche 30 nov.2025) sur ARTE

Rio Grande, réalisé par John Ford

Diffusion : ce soir à 21h00 sur ARTE

Film américain, 1950 – 1h40 – N&B – VF/VOSTF

Avec : John Wayne, Maureen O’Hara, Ben Johnson, Claude Jarman Jr., Harry Carey Jr., Victor McLaglen

Scénario : James Kevin McGuinness, d’après James Warner Bellah

Production : Republic Pictures / Argosy Pictures.

