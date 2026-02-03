Après un démarrage salué par le public et la critique, SO FLOYD revient en 2026 avec une tournée d’envergure à travers les plus grandes salles de France. Véritable référence parmi les groupes tribute, SO FLOYD s’impose aujourd’hui comme l’un des hommages les plus aboutis à l’œuvre intemporelle de Pink Floyd. Point d’orgue de cette tournée événement : le 12 février 2026 au Dôme de Paris, une date très attendue qui promet une immersion totale dans l’univers du légendaire groupe londonien.

Une expérience musicale et visuelle hors norme

Nous avons eu l’occasion d’assister à deux représentations scéniques du groupe SO FLOYD, la première fois à la salle Pleyel, à Paris, le 10 février 2023 et la seconde, au Dôme de Paris, le 8 mars 2024. Musicalement exceptionnel et techniquement irréprochable, SO FLOYD a su convaincre aussi bien les mélomanes exigeants que les puristes et les fans inconditionnels. La précision des riffs, la richesse des arrangements, la qualité du son et le travail minutieux sur les lumières plongent le spectateur dans une atmosphère saisissante, fidèle à l’esprit des concerts mythiques de Pink Floyd.

Chaque détail est pensé pour restituer l’émotion originelle : une interprétation habitée, une scénographie ambitieuse et une fidélité troublante aux grandes heures du rock progressif.

Les titres culte au cœur du spectacle

SO FLOYD revisite les plus grands succès du groupe britannique, ces morceaux gravés dans la mémoire collective et associés à des concerts entrés au panthéon de la musique. Le public pourra ainsi revivre sur scène des titres légendaires comme Another Brick in the Wall, Money, Time, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, et bien d’autres encore.

Le spectacle se déploie en quatre actes, chacun correspondant à un univers visuel et sonore distinct, permettant de traverser les différentes époques de la discographie foisonnante du groupe culte.

Deux heures de voyage hors du temps

Pendant plus de deux heures, SO FLOYD offre bien plus qu’un concert : une véritable expérience sensorielle et émotionnelle. Cet hommage puissant et respectueux promet un bond dans le temps et une approche immersive de l’œuvre de l’un des plus grands groupes des années 70.

• 13 janvier – Toulon

• 14 janvier – Aix-en-Provence

• 15 janvier – Grenoble

• 16 janvier – Saint-Étienne

• 17 janvier – Roanne

• 20 janvier – Trélazé

• 21 janvier – Angoulême

• 22 janvier – Tours

• 23 janvier – Chartres

• 24 janvier – Châlons-en-Champagne

• 28 janvier – Lyon

• 29 janvier – Chambéry

• 30 janvier – Châteauroux

• 31 janvier – Beauvais

• 3 février – Caen

• 5 février – Alençon

• 6 février – Mouilleron-le-Captif

• 7 février – Niort

• 11 février – Rennes

• 12 février – Paris (Dôme de Paris)

• 13 février – Metz

• 14 février – Montbéliard

• 15 février – Strasbourg

Plus d’informations : sofloyd.com

