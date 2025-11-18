Kim Wilde fête aujourd’hui ses 65 ans. L’occasion parfaite de revenir sur la carrière d’une artiste qui a marqué les années 80 avec son style glamour, sa voix reconnaissable entre toutes et une série de tubes devenus cultes. Figure emblématique de la pop britannique, elle a imposé une esthétique, une attitude et une énergie qui continuent d’influencer la musique pop contemporaine.

Bercée dans la musique

Née Kim Smith le 18 novembre 1960 à Chiswick, à Londres, Kim Wilde grandit dans un environnement où la musique est une seconde nature. Son père, Marty Wilde, est une légende du rock britannique des années 50, tandis que sa mère, Joyce Baker, a été membre du groupe vocal féminin The Vernons Girls. Ce terreau familial façonne très tôt sa sensibilité artistique. Et comme les chiens ne font pas des chats, Kim Wilde était naturellement destinée à monter sur les planches.

Elle étudie le graphisme au St Albans College of Art and Design mais la musique finit par s’imposer. Son frère Ricky Wilde, compositeur et producteur, lui écrit une chanson baptisée Kids in America. Dès sa sortie en 1981, le titre explose dans toute l’Europe et propulse Kim Wilde au rang de star internationale à seulement vingt ans.

Les années suivantes sont rythmées par les albums, les tournées et des passages marqués sur les plateaux télé. Avec son look blond peroxydé, ses vestes de cuir et son visage magnétique, elle devient une icône visuelle autant que musicale. À partir des années 90, elle explore d’autres terrains artistiques, notamment la comédie musicale, avant de surprendre tout le monde en devenant une figure télé très respectée dans le domaine du jardinage. Polyvalente, elle n’a jamais renié sa passion première et continue, encore aujourd’hui, de remonter sur scène avec une joie intacte.

Discographie

Voici ses principaux albums studio :

• Kim Wilde (1981)

• Select (1982)

• Catch as Catch Can (1983)

• Teases and Dares (1984)

• Another Step (1986)

• Close (1988)

• Love Moves (1990)

• Love Is (1992)

• Now and Forever (1995)

• Never Say Never (2006)

• Come Out and Play (2010)

• Snapshots (2011)

• Wilde Winter Songbook (2013)

• Here Come the Aliens (2018)

Plusieurs compilations ont entretenu sa popularité, permettant à de nouvelles générations de découvrir son répertoire.

Ses trois plus grands tubes

Kids in America (1981)

Un hymne new wave devenu incontournable. Rythme nerveux, synthés acérés et refrain explosif. Un titre générationnel qui la propulse au sommet.

Cambodia (1981)

Ténébreux, atmosphérique et envoûtant. Une chanson différente, presque cinématographique, qui révèle une artiste plus profonde que l’image pop ne le laisse penser.

You Keep Me Hangin’ On (1986)

Reprise modernisée du classique des Supremes, transformée en bombe dance-pop. Le titre atteint la première place du classement américain, exploit très rare pour une artiste britannique de l’époque.

En 4ème position, nous mettrions le morceau “You Came” sorti en 1988.

Style, voix et aura glamour

Kim Wilde n’a jamais été seulement une chanteuse. Elle a été une image, un style, une attitude. Son mélange de sensualité nonchalante et d’énergie rock lui a permis de se distinguer dans un paysage pop souvent très formaté. Son style repose sur quelques atouts clés :

• des tenues mêlant cuir, jeans, vestes militaires et touches féminines

• une chevelure blonde volumineuse devenue iconique

• un regard bleu acier qui magnétise l’objectif

• une gestuelle sobre, presque minimaliste, qui accentue encore son aura mystérieuse

Sa voix, envoûtante, profonde et à la fois douce, a façonné son identité sonore. Elle n’a jamais eu besoin d’en faire trop. Son interprétation repose sur une retenue maîtrisée qui laisse transparaître l’émotion et la tension sous-jacente des titres.

Kim Wilde, c’est aussi une sensualité glamour mais jamais vulgaire. Une image sexy, assumée mais toujours élégante, qui a contribué à son statut d’icône des années 80.

Ce qu’elle a apporté à la musique

Son influence dépasse ses hits. Kim Wilde a contribué à redéfinir la pop européenne de l’époque grâce à :

• l’introduction d’une pop synthétique à la fois accessible, mélodique et nerveuse

• son image forte qui a inspiré toute une génération d’artistes féminines

• sa capacité à moderniser des classiques avec une énergie contemporaine

• sa longévité, prouvant qu’une carrière peut évoluer, se transformer et se réinventer

Elle incarne l’essence même des années 80 : un mélange de liberté, de glamour, de modernité et d’audace. À 65 ans, elle continue de défendre ces valeurs avec la même sincérité et la même passion.

Crédit photo : Andrew D.Hurley© - Kim Wilde en concert à Liverpool le 31 juillet 2021.