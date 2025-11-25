La fin approche : Stranger Things revient le 27 novembre pour sa dernière saison, et Hawkins ne se contente plus d’envahir les écrans. Cette année, l’univers culte des frères Duffer s’installe directement… sous le sapin. Deux créations exclusives signées Free et Clementoni transforment l’ultime chapitre de la saga en une expérience fan totale, pensée aussi bien pour être offerte que collectionnée. Le compte à rebours est lancé. Et certains cadeaux risquent déjà d’être en rupture.

Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things : une connexion directe avec Hawkins

Pour la première fois, un Server Free adopte l’esthétique d’une série, et pas n’importe laquelle. Cette Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things plonge l’utilisateur dans le Monde à l’Envers dès l’allumage :

– un écran d’accueil animé,

– les silhouettes des héros poursuivis par un Démogorgon,

– un bandeau LED rappelant les guirlandes lumineuses de la saison 1

Sous son look collector, on retrouve toute la puissance technologique de l’offre Freebox Ultra :

• Wi-Fi 7 & Fibre Free jusqu’à 8 Gbit/s,

• Player Free 4K compatible Dolby Atmos,

• Netflix Standard, Disney+ et Prime Video avec pub inclus,

• Canal+ en live,

• Plus de 340 chaînes TV, dont TV by Canal,

• Et surtout : sans engagement

L’édition limitée est disponible en boutique Free, en ligne, par téléphone ou depuis l’Espace Abonné, au tarif de 49,99 € / mois pendant 12 mois, puis 59,99 € / mois. Un objet pensé pour les fans, mais aussi pour tous ceux qui veulent moderniser leur installation tout en affichant clairement leur amour pour Hawkins.

Metamorphic Art Collection Stranger Things : le puzzle qui change de dimension

Côté objets de collection, Clementoni frappe fort. Avec cette édition Metamorphic Art, le puzzle devient une véritable œuvre lumineuse. Au programme :

• 520 pièces,

• Une bande LED intégrée,

• Une scène mythique du Monde à l’Envers,

• Et surtout : une transformation visuelle spectaculaire dès que la lumière s’éteint

L’œuvre révèle alors de nouveaux détails dans l’obscurité, à la manière des bascules de réalité dans la série. Le puzzle offre jusqu’à trois visuels différents selon l’éclairage, un concept récompensé par le Grand Prix du Jouet 2025 – catégorie Puzzles.

Disponible en trois modèles collectors, en magasins spécialisés et en ligne, au prix public conseillé de 39,90 € (à partir de 12 ans). Un cadeau pensé pour les fans, mais qui séduira aussi les amateurs d’art évolutif.

Deux cadeaux déjà culte pour célébrer la fin d’une ère

Free et Clementoni réussissent un coup double : faire vibrer l’attente autour de la saison finale tout en proposant deux objets qui parlent à tous les fans, du binge-watcher au collectionneur le plus exigeant. À l’approche des fêtes, ces créations s’imposent déjà comme des incontournables des listes de Noël 2025. Une façon parfaite de célébrer la fin d’une série qui aura marqué toute une génération.