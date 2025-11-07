La nouvelle Twingo est-elle digne de l’icône de 1992 ?

Quand Renault dévoila la première Twingo au Salon de Paris en 1992, personne n’imaginait que cette petite citadine deviendrait une légende. Avec sa silhouette monovolume, ses formes rondes et son célèbre slogan « À vous d’inventer la vie qui va avec », la Twingo bouscula tous les codes. Colorée, joyeuse, simple et ingénieuse, elle séduisit immédiatement un large public. En quelques années, elle devint un véritable phénomène social : voiture des jeunes, des familles, des urbains, et même des retraités qui appréciaient sa position de conduite haute et sa modularité inédite.

Son secret ? Un design audacieux, une habitabilité record et un prix accessible, à une époque où les petites voitures étaient souvent synonymes de compromis. La Twingo démocratisait la bonne humeur sur quatre roues, et plus de 4,1 millions d’exemplaires s’écoulèrent dans 25 pays. Une success-story unique qui marqua l’histoire de Renault et de l’automobile populaire.

Trente-trois ans plus tard, la question se pose : la nouvelle Twingo E-Tech Electric est-elle à la hauteur de cette héritière mythique ?

Photos de la Renault Twingo 1ère génération (modèle 2002)

Un hommage assumé à la Twingo originelle

Renault a pris le temps de bien faire les choses : deux ans seulement ont suffi pour concevoir cette nouvelle Twingo, un record dans l’histoire du constructeur. Fruit du programme Lap 100 mené par la filiale Ampère, elle a été imaginée comme un retour aux sources : une voiture simple, intelligente, abordable, et pleine de personnalité.

Dès le premier regard, le lien est évident

La « bouille » joyeuse, les formes rondes, la face avant souriante et le regard espiègle rappellent immédiatement la version de 1992. Les designers ont voulu recréer cette impression de sympathie universelle : les phares en arche, les couleurs vives (Vert Absolu, Jaune Mango, Rouge Absolu), les jantes aux noms ludiques comme Domino ou Mikado… tout respire la gaieté. À bord, on retrouve même le célèbre bouton rouge des feux de détresse et la mention « À vous d’inventer la vie qui va avec » inscrite sur les sangles de sièges coulissants, un clin d’œil chargé de nostalgie.

Mais loin d’un simple exercice rétro, la nouvelle Twingo assume une modernité totale : double écran numérique (7 et 10 pouces), système multimédia Open Link avec Google intégré, et même avatar vocal “Reno”, capable de répondre grâce à Catgut 4o-mini. La technologie s’invite ici avec légèreté, sans trahir l’esprit pratique et malin de la première génération.

Photos Renault Twingo E-Tech Electric 2026

Petite à l’extérieur, grande à l’intérieur

C’est une signature Twingo : la modularité. Longue de 3,79 m (3,43 mètres pour la Twingo 1 sortie en 1992), la citadine affiche un empattement de 2,49 m, ce qui lui confère une habitabilité digne d’un modèle du segment B. Les sièges arrière indépendants et coulissants sur 17 cm, le dossier du siège passager rabattable et le coffre jusqu’à 360 litres en font un modèle d’ingéniosité.

Le mot d’ordre reste le même qu’en 1992 : optimiser chaque centimètre

Les ingénieurs ont également soigné l’ergonomie et le confort : position de conduite naturelle, visibilité accrue, nombreux rangements (jusqu’à 19 litres), et une panoplie d’accessoires colorés imprimés en 3D pour personnaliser l’habitacle. La Twingo reste une voiture du quotidien, pratique, vivante, et surtout, accessible.

Fini les 3 portes, place aux 5 portes

Et à l’inverse de la Twingo ancienne génération, cette nouvelle Twingo électrique est proposée dans une version 5 portes. Crime de lèse-majesté pour les puristes, mais détail tellement utile pour les autres. D’autant que malgré l’ajout de deux portes à l’arrière, le design originel a su être conservé.

L’électrique à visage humain

Sous le capot, place à la modernité : moteur de 60 kW (82 ch.), batterie LFP de 27,5 kWh, et autonomie jusqu’à 263 km WLTP. Renault a fait le choix de la technologie Lithium-Fer-Phosphate, moins coûteuse et plus durable, permettant d’afficher un prix de lancement inférieur à 20 000 €. Une prouesse, même si pour certains, le prix reste élevé pour une citadine, d’autant que la voiture est produite en Europe, à Novo Mesta (Slovénie). L’objectif est clair : rendre la mobilité électrique abordable et responsable, sans sacrifier la qualité.

Pour les trajets urbains, la Twingo E-Tech Electric propose la conduite “One Pédale”, un mode qui permet de ralentir et même de s’arrêter en levant simplement le pied de l’accélérateur. Le tout dans un silence feutré et une ambiance sonore signée Jean-Michel Jarre, preuve que Renault n’a pas oublié la touche émotionnelle.

Côté charge, elle dispose d’un chargeur AC 6,6 kW de série (100 % en 4h15), et d’un pack “Advanced Charge” optionnel avec charge rapide DC 50 kW et charge bidirectionnelle V2G/V2L, transformant la Twingo en source d’énergie mobile.

Connectée, sûre et joyeuse

Si la Twingo de 1992 était minimaliste, la version 2026 est un concentré de technologie utile :

ADAS avancées, régulateur adaptatif, aide au stationnement mains libres (une première sur le segment A), freinage automatique d’urgence, surveillance de fatigue du conducteur et même un Savet Score pour évaluer sa conduite.

Mais malgré cette sophistication, elle conserve l’essentiel : le plaisir simple de la mobilité urbaine. Facile à conduire, facile à garer, peu coûteuse à entretenir, elle se veut la compagne idéale des villes européennes en quête de solutions propres.

Une icône réinventée

Alors, la nouvelle Twingo est-elle digne de son aînée ? Oui et différemment. La Twingo 1992 incarnait la liberté, l’imagination et la gaieté dans un monde automobile encore rigide. La Twingo E-Tech electric perpétue cet esprit, mais dans un autre contexte : celui de la transition écologique et du retour au bon sens. Elle reprend les trois piliers du modèle d’origine : accessibilité, modularité et personnalité, en y ajoutant la durabilité.

À l’heure où beaucoup de constructeurs abandonnent le segment des petites voitures, Renault ose encore y croire. Et c’est peut-être ça, le vrai hommage à l’esprit Twingo : refuser la résignation, préférer l’audace.

La Twingo est de retour. Et elle sourit à l’avenir.

Crédit photo : Renault©