Ce soir à 23h05, la chaîne ARTE consacre sa soirée à une figure mythique du cinéma américain avec la diffusion d’un nouveau documentaire événement : James Dean, réalisé par Cyril Leuthy. Soixante-dix ans après sa disparition brutale, James Dean continue de fasciner. Mort à seulement 24 ans dans un accident de voiture, alors qu’il se rendait à une course automobile, l’acteur n’aura tourné que trois films, mais cela aura suffi à bouleverser durablement l’histoire du cinéma et l’imaginaire collectif.

Trois films, une révolution

En moins de deux ans, James Dean impose une présence électrique et une sensibilité à vif dans À l’est d’Éden d’Elia Kazan, La fureur de vivre de Nicholas Ray et Géant de George Stevens. Fils en quête de reconnaissance, adolescent en révolte ou cow-boy devenu magnat du pétrole, il injecte dans chacun de ses rôles ses propres blessures, héritées d’une enfance marquée par la perte précoce de sa mère et une relation difficile avec un père hostile à sa vocation artistique.

Une masculinité à contre-courant

Antithèse des héros virils de son époque, James Dean met à nu les failles, les doutes et la fragilité masculine. À l’écran comme dans la vie, il incarne une jeunesse déboussolée, en rupture avec les modèles dominants des années 1950. Passé par l’Actors Studio, il impose un jeu intense, instinctif, presque douloureux, qui fait de lui l’icône d’une génération.

L’homme derrière le mythe

Le documentaire de Cyril Leuthy adopte une approche intime et sensible. À partir des propres mots de James Dean, des témoignages de ses proches, d’acteurs, de réalisateurs et d’amis, le film compose un récit choral richement illustré par des archives rares. Parmi les trésors exhumés : un film d’animation image par image autour de la corrida, l’une de ses passions, ou encore un essai filmé troublant avec Sal Mineo pour La fureur de vivre, où l’ambiguïté sexuelle est poussée aux limites de la censure de l’époque.

Un hommage moderne et charnel

Récompensé par le Prix Michel Ciment au Festival du film d’histoire de Pessac 2025, ce portrait intime, poétique et profondément incarné redonne chair à une légende figée par le temps. Plus qu’un simple hommage, le film rappelle à quel point James Dean demeure un acteur d’une modernité saisissante, dont la sensibilité continue de crever l’écran.

À voir ce soir sur ARTE à 23h05.

James Dean : le nouvel homme

Documentaire de Cyril Leuthy (France, 2025, 1h)

Coproduction : ARTE France, 10.7 Productions

Prix Michel Ciment, Festival du film d’histoire de Pessac 2025

Première diffusion : 21 décembre 2025

