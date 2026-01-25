Fidèle à sa philosophie consistant à faire évoluer le mythe sans jamais le trahir, Helderburg, spécialiste américain de la restauration et la modernisation complète des Land Rover Defenders classiques, dévoile une innovation majeure appelée à transformer l’expérience de conduite du Defender classique : le Helderburg Signature Headlight System. Plus qu’un simple dispositif d’éclairage, ce nouveau système optique propriétaire marque un tournant dans l’approche sécuritaire et technologique de la maison américaine.

À partir de l’été 2026

Pensé comme la pierre angulaire de la nouvelle architecture de sécurité Helderburg, ce système sera livré de série sur toutes les commandes à partir de l’été 2026. Il est le fruit de plusieurs années de développement mené par les cofondateurs Paul Potratz et Will Lines, en collaboration avec des ingénieurs ayant travaillé sur des programmes d’éclairage pour des marques de luxe telles que Rolls-Royce.

Fin de la vision “à champ étroit”

Contrairement aux solutions LED adaptatives souvent greffées a posteriori sur des véhicules anciens, Helderburg a fait le choix radical de repartir d’une feuille blanche. L’objectif : résoudre les limites historiques du Defender en matière de visibilité nocturne tout en respectant scrupuleusement ses proportions, son regard et son identité.

Le Signature Headlight System s’attaque ainsi au célèbre problème de vision “à champ étroit” du Defender. Grâce à une projection latérale dédiée (Side Beam Projection), le faisceau éclaire désormais les accotements avec une précision accrue, améliorant la détection de la faune, des piétons et des obstacles périphériques. Un enjeu crucial en conduite rurale ou tout-terrain.

La stabilité optique constitue un autre pilier du dispositif. Une structure interne en aluminium usiné CNC maintient l’alignement parfait du faisceau, même dans des conditions de fortes vibrations hors route. Là où de nombreux systèmes perdent en précision avec le temps, Helderburg garantit une constance lumineuse pensée pour durer des décennies.

Un flux lumineux constant

À cela s’ajoute une gestion thermique passive particulièrement sophistiquée. Des canaux d’extraction intégrés empêchent la dégradation progressive du flux lumineux, un phénomène connu sous le nom de lumen fade et assurent une stabilité de la température de couleur, même dans des environnements climatiques extrêmes.

Enfin, fidèle à son exigence de rareté et d’authenticité, chaque unité est dotée d’un blason Helderburg en or rose scellé, complété par des marqueurs UV sérialisés. Une signature discrète mais irréfutable, destinée à lutter contre la contrefaçon et à inscrire chaque véhicule dans une logique de patrimoine durable.

“Nous n’avons pas cherché à moderniser le Defender à tout prix, mais à lui offrir une clarté et une sécurité qui n’étaient tout simplement pas possibles à l’époque de sa conception”, explique Paul Potratz. “Ce système n’est pas un accessoire : c’est une déclaration d’identité et un engagement envers une ingénierie qui survivra à son premier propriétaire.”

À l’image des Defenders Helderburg restaurés avec des panneaux d’aluminium plus épais formés à la main, une ingénierie diesel et une finition d’un raffinement extrême, ce nouveau système d’éclairage confirme la position singulière de la marque : faire évoluer un mythe non pour le réinventer, mais pour l’inscrire durablement dans le futur.

Crédit photo : Helderburg©