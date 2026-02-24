Il y a des morceaux qui s’écoutent. Et puis il y a ceux qui se vivent. Avec “Brest”, le collectif B.R.E.T.O.N.S nous invite à embarquer sans gilet de sauvetage (mais avec un verre à la main, évidemment). Premier extrait de leur nouvel album D.A.O.U, attendu le 10 avril, ce single donne le ton : ça va tanguer, chanter, vibrer… et probablement finir en ronde géante. Comme le rappelle le communiqué, “Brest” est le 1er extrait du nouvel album D.A.O.U et autant vous dire qu’à l’écoute de ce premier morceau, l’album promet d’être grandiose.

Le rock celtique dans tous ses états (et en pleine forme)

B.R.E.T.O.N.S, c’est avant tout une idée lumineuse : réunir les acteurs de la scène celtique actuelle dans un projet fédérateur, généreux et résolument festif. Ici, les influences traditionnelles bretonnes, irlandaises et écossaises se frottent avec bonheur à l’énergie brute du rock.

Le résultat ? Un savoureux mélange qui évoque l’esprit de Dropkick Murphys ou des The Pogues, mais avec cette touche armoricaine inimitable, celle qui sent la mer, les embruns et les nuits qui finissent au lever du soleil. Leurs influences sont multiples et pour le moins, intéressantes; EV, Soldat Louis, Flogging Molly, Armens, Alan Stivell, Dropkick Murphy’s, Tri Yann ou encore AC/DC, The Pogues.

“Brest” : un Fest Noz sur un bateau qui tangue

Dès les premières notes de “Brest”, on est ailleurs. Ou plutôt, on est en mer. Le pont d’un bateau sous les pieds, le vent salé dans les cheveux, et des chants repris à pleins poumons. Ça tangue un peu mais c’est voulu.

La chanson sent bon les embruns, le Fest Noz et la joie partagée. On imagine les verres qui s’entrechoquent, les épaules qui se rapprochent, les refrains scandés à l’unisson. C’est joyeux, dynamique, terriblement contagieux. Impossible de rester immobile : même votre chaise finit par battre la mesure.

Et derrière cette ambiance de fête, il y a un vrai travail d’orfèvre musical : arrangements ciselés, énergie collective, et ce souffle épique qui donne envie de lever l’ancre… ou au moins les bras.

Une tornade de 15 musiciens

B.R.E.T.O.N.S, ce n’est pas un petit comité autour d’une table de bistrot. C’est un collectif de 15 musiciens issus de formations reconnues de la scène bretonne, qui montent sur scène comme une véritable tornade. On y retrouve des membres de Kervegans, Digresk, EV, Soldat Louis, Armens.

Sur des airs connus de tous et des compositions fédératrices, ils sont prêts à mettre le feu aux salles de concert et, accessoirement, à faire chanter trois générations dans la même foulée.

D.A.O.U : le meilleur de l’Armorique en approche

Si “Brest” est un avant-goût, alors l’album D.A.O.U s’annonce comme un véritable festin. Un disque intergénérationnel, fédérateur, taillé pour la scène et pour les cœurs qui battent un peu plus fort dès qu’une cornemuse ou une guitare électrique s’invite dans la danse.

En attendant la sortie le 10 avril, une chose est sûre : B.R.E.T.O.N.S n’a pas seulement sorti un single. Ils ont ouvert une porte. Celle d’un univers où le rock celtique est roi, où la fête est un art de vivre, et où l’on repart toujours avec un refrain dans la tête.

Alors, prêts à embarquer pour Brest ? Le groupe B.RE.T.O.N.S sera en tournée à partir du mois prochain.

CONCERTS

06/03/26 – Tout se chante – GUIPRY MESSAC (35)

07/03/26 – La Fabrique – LAVAL (53)

20/03/26 – La Gespe – TARBES (65)

04/04/26 – Stereolux – NANTES (44)

25/04/26 – Café de la Danse – PARIS (75)

25/05/26 – Fête de Lautrec – LAUTREC (81)

13/08/26 – Feria Dax – DAX (40)

Toutes les dates et billetteries sur www.bretons-legroupe.com

Et pour découvrir leurs morceaux, rendez-vous sur la chaîne You Tube du groupe. Vous y trouverez, entre autres, une petite reprise bien sympa du “It’s a long way to the top..” d’AC/DC.

Ci-dessous, le nouveau single “Brest” à écouter :