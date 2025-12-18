Le 16 avril 2026, Paris vibrera au son des plus grands tubes de Joe Dassin. Son fils, Julien Dassin, sera en concert au Théâtre de la Tour Eiffel pour une date événement de sa tournée Julien chante Joe Dassin, un spectacle hommage qui rencontre un succès international et qui s’impose aujourd’hui comme l’une des plus belles célébrations de l’héritage de la chanson française.

Après une tournée américaine triomphale, Julien Dassin revient dans la capitale accompagné de ses musiciens du Paris Tour Eiffel Band pour offrir au public parisien bien plus qu’un concert : une véritable immersion émotionnelle dans l’univers d’une icône intemporelle.

Joe Dassin, une voix emblématique d’une époque vintage

Difficile d’évoquer la chanson française des années 60 et 70 sans penser à Joe Dassin. Franco-américain au style inimitable, il a incarné une époque où la variété française savait être populaire, élégante et profondément mélodique. De L’Été indien à L’Amérique, en passant par À toi, Les Champs-Élysées ou Et si tu n’existais pas, Joe Dassin a enchaîné les tubes devenus aujourd’hui des classiques intergénérationnels.

Son succès repose sur une alchimie rare : des textes accessibles mais sincères, des mélodies immédiatement reconnaissables et une voix chaleureuse, presque familière. Joe Dassin, c’est aussi une imagerie forte, une esthétique vintage et romantique qui continue de fasciner, bien au-delà de sa disparition prématurée.

Julien Dassin, la transmission sans imitation

Avec Joe Dassin Story, Julien Dassin ne se contente pas de reprendre le répertoire de son père. Il en propose une lecture respectueuse et incarnée, fidèle à l’esprit originel tout en assumant sa propre présence scénique. Loin de l’imitation, il s’inscrit dans une démarche de transmission, portée par l’émotion et la mémoire familiale.

Le spectacle se distingue notamment par l’intégration de rares images d’archives et de vidéos inédites, créant un pont saisissant entre le passé et le présent. La musique devient alors un récit vivant, une histoire racontée à deux voix, celle d’un père disparu et celle d’un fils qui fait vivre son héritage sur scène.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Un spectacle salué à l’international

Présenté dans plus de 25 pays, de l’Europe au Canada en passant par les États-Unis, Joe Dassin Story séduit un public toujours plus large. Ce succès international confirme l’intemporalité du répertoire de Joe Dassin et la pertinence de cette approche sensible, qui touche aussi bien les fans de la première heure que les nouvelles générations.

Chaque représentation est pensée comme une soirée de célébration, mêlant nostalgie, émotion et énergie scénique. À Paris, cette date du jeudi 16 avril 2026 à 20h00 s’annonce déjà comme un moment fort pour tous les amoureux de la chanson française.

Informations pratiques

Julien Dassin sera en concert à Paris le 16 avril 2026 au Théâtre de la Tour Eiffel, dans le cadre de sa tournée Julien chante Joe Dassin. Les réservations sont vivement recommandées pour cette date unique dans la capitale.

Prix des places : de 29 à 69 euros. Pour réserver vos billets, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : FGL Productions©