Albert Kassabi, que toute une génération connaissait sous le nom de Bébert, s’est éteint à l’âge de 63 ans en région parisienne. L’annonce a été faite mardi 25 novembre par Michel Papain, cofondateur et batteur des Forbans, qui s’est exprimé au nom de la famille auprès de l’Agence France Presse. Le chanteur luttait depuis de longues années contre la maladie, un combat qu’il avait toujours mené avec pudeur et courage.

Une figure populaire des années 80

Véritable visage du rock « à la française » des années 1980, Bébert avait marqué l’histoire musicale hexagonale avec l’énergie débordante qui le caractérisait sur scène. Les Forbans, groupe qu’il portait depuis leurs débuts, étaient nés à la fin des années 1970 dans un lycée parisien, où une bande d’amis unie par la passion de la musique avait décidé de se lancer dans l’aventure. Très vite, leur style festif et leur sens du show avaient conquis le public.

Un succès phénoménal avec Chante !

Le groupe avait atteint la consécration en 1982 grâce à Chante ! adaptation du titre Shout ! Shout ! (Knock Yourself Out) d’Ernie Maresca. Plus qu’un tube, la chanson devient un véritable phénomène populaire, écoulé à près de deux millions d’exemplaires. Pour de nombreux Français, ce morceau reste l’une des madeleines de Proust des années 80, un hymne solaire qui a traversé les décennies.

Quarante ans de scène et une carrière saluée

Au fil des années, Les Forbans avaient multiplié les albums et les tournées, enchaînant jusqu’à une cinquantaine de concerts par an. Leur dynamisme les avait conduits à rejoindre la tournée Âge Tendre, aux côtés d’icônes des années 60 à 90, où ils avaient continué à rallier un public fidèle. En 2018, le groupe fêtait ses quarante ans de carrière sur la prestigieuse scène de l’Olympia, un symbole fort pour ces artistes qui avaient grandi sous les projecteurs du rock populaire français.

Une disparition qui marque une génération

La mort de Bébert laisse un vide immense dans le cœur de ceux qui ont grandi en chantant ses refrains. Elle tourne aussi une page essentielle de l’histoire des Forbans, dont il était l’âme et le moteur. Pourtant, l’empreinte qu’il laisse derrière lui reste indélébile : des chansons devenues cultes, une énergie scénique inimitable et une authenticité que ses fans n’oublieront jamais. Très proche des gens et du public, Bébert était très présent sur les réseaux sociaux où il n’hésitait pas à exprimer ses idées, et se battre contre les injustices.

Bébert restera cette voix joyeuse et fédératrice, symbole d’une époque où le rock se vivait dans la simplicité, la camaraderie et le plaisir pur de faire vibrer le public.

