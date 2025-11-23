Connect with us

En 2025, la Renault 16 souffle ses 60 bougies. À mi-chemin entre la berline classique et le break familial, elle a inventé une nouvelle manière de penser l’automobile : celle de la berline à hayon, modulable, familiale, moderne et élégante. Retour sur l’histoire d’un modèle qui a profondément marqué les années 60 et 70.

Sommaire

Genèse d’un projet visionnaire

À la fin des années 1950, Renault prépare l’après-4CV et l’après-Dauphine. La régie veut une voiture familiale plus moderne, plus spacieuse et plus polyvalente. L’ingénieur Gaston Juchet, futur patron du style Renault, imagine alors une silhouette inédite : un corps élancé, un hayon arrière, un intérieur modulable, et un moteur placé à l’avant (une rupture pour Renault).

Le projet interne porte le nom de “Projet 114”. L’idée est simple mais ambitieuse : créer une voiture polyvalente capable d’offrir le confort d’une berline et le volume d’un break. Une formule encore inexistante à l’époque… mais appelée à devenir la norme des décennies suivantes.

Renault 16 TX de 1973 à l'arrêt en coloris vert

La célèbre Renault 16 TX. Crédit photo : Originals Renault©

Lancement et dates clés

• Première présentation : Salon de Genève, mars 1965
• Début de production : 1965 à l’usine de Sandouville
• Fin de production : 1980
• Succession : la Renault 20/30, puis indirectement la Renault 21 et la Laguna

À sa sortie, c’est un choc. La silhouette « deux volumes » et le hayon font figure d’ovni dans un marché dominé par les berlines tricorps. Le public adhère immédiatement.

Une voiture résolument innovante

La Renault 16 n’est pas seulement originale : elle est avant-gardiste.

Ses caractéristiques majeures :

• Hayon arrière (une première dans le segment)
• Sièges arrière modulables (jusqu’à sept configurations possibles, dont une « chaise longue »)
• Moteur avant en position longitudinale
• Suspensions à barres de torsion offrant un confort exceptionnel
• Habitabilité record pour l’époque
• Poids contenu (moins d’une tonne)

Elle reçoit en 1966 le prix de Voiture européenne de l’année, une consécration.

Pierre Dreyfus sur la photo à gauche qui reçoit le Trophée Européen de Voiture de l'Année pour la Renault 16 en 1966

Le PDG de Renault Pierre Dreyfus (à gauche) reçoit en 1966 le Trophée Européen de Voiture de l’Année pour la Renault 16. Crédit photo : Jack de Nijs© pour ANEFO

Motorisations : des blocs fiables et économiques

La gamme évolue au fil des années, mais reste globalement centrée sur des 4 cylindres essence :

1. Des moteurs de 1.3 à 1.6 L

• 1.3 L – 55 à 60 ch : moteur de base à ses débuts
• 1.5 L – 67 à 83 ch : plus polyvalent, le plus répandu
• 1.6 L – 90 ch : réservé aux versions TX haut de gamme

2. Boîtes de vitesses

• Boîte manuelle 4 rapports, plus tard 5 rapports sur certaines versions
• Une boîte automatique sera proposée sur la fin

Les modèles et finitions emblématiques

La Renault 16 va connaître de nombreuses déclinaisons :

Renault 16 (1965)
Version de base : déjà bien équipée, elle séduit par son confort.

Renault 16 TS (1968) – sportive et raffinée :
• 83 ch
• Compte-tours
• Antibrouillards
• Jantes spécifiques
C’est l’une des versions les plus recherchées aujourd’hui.

Renault 16 TL (1970)
Confort renforcé et finitions améliorées.

Renault 16 TX (1973)
Le haut de gamme absolu :
• 1.6 L de 90 ch
• Boîte 5 vitesses
• Vitres électriques
• Centralisation des portes (rare à l’époque !)

Un véritable luxe pour les années 70.

Renault 16 de 1965 sur la plage

À sa sortie, c’est un choc. La silhouette « deux volumes » et le hayon font figure d’ovni. Renault 16 modèle 1965. Crédit photo : Renault©

Dimensions et poids

4,23 mètres de longueur sur 1,65 mètre de largeur et 1,45 mètre de hauteur.
Poids : 980 kg
Pneumatiques : 145 X 13

Performances

142 km/h : version 1150
165 km/h : R16 9 cv (version TS de 1968)
170 km/h : R16 TX de 1973 (1647 cm3 – 93 cv)

Un succès commercial durable

Sur une carrière de 15 ans, la Renault 16 s’écoule à environ 1,8 million d’exemplaires, un énorme succès pour une voiture aussi innovante. Elle s’exporte dans de nombreux pays : Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis (en petite quantité), mais c’est en France qu’elle rencontrera ses plus fidèles adeptes.

Renault 16 Super de 1966 blanche sur le salon Rétromobile de Paris en 2015

Renault 16 Super de 1966. Crédit photo : TheSupermat©

Renault 16 TS beige de 1968 vue arrière

Renault 16 TS de 1968 équipée d’un bloc développant 83 chevaux. Crédit photo : Xabi Rome-Hérault©

Fin de carrière et héritage

La production s’arrête en 1980, remplacée par la série 20/30, plus moderne mais moins révolutionnaire. L’héritage de la Renault 16 est immense : elle a inventé le concept de la berline polyvalente à hayon, qui inspirera :

• Renault 20/30
• Renault 25
• Renault Laguna
• Peugeot 505 et 605
• Volkswagen Passat break/berline 5 portes
• Et bien plus tard, le segment des familiales modernes

Beaucoup d’experts la considèrent aujourd’hui comme l’une des voitures françaises les plus importantes du XXe siècle.

En occasion

Pour acheter une Renault 16 aujourd’hui, comptez entre 7 000 et 17 000 euros (R16 TX en bon état). La r16 TS, recherchée, se négocie aux alentours de 13 000 euros si le modèle est en bon état. Pour le reste, on trouve des R16 à partir de 600 euros état “sortie de grange”, et en moyenne à 1 200/ 1 600 euros pour des modèles en mauvais état à la carrosserie abimée.

Un modèle précurseur

60 ans après son lancement, la Renault 16 reste un symbole d’audace et de modernité. Elle a ouvert la voie à une nouvelle manière de penser l’automobile : plus pratique, plus modulable, plus confortable. Une philosophie que Renault perpétue encore aujourd’hui. Un demi-siècle plus tard, la « R16 » n’a rien perdu de son charme, ni de son statut d’icône.

Crédit photo de UNE : Renault©
Philippe Pillon

Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.

monsieurvintage.com
