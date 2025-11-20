La vie quotidienne est souvent source de pression au niveau de la performance, aussi bien au travail, que dans le sport ou à travers sa vie sociale. De plus, l’hyperconnexion est constante, ce qui engendre une fatigue nerveuse extrême. Le stress est donc accumulé, ainsi que la tension physique et la fatigue mentale. Il est donc essentiel de ralentir volontairement son rythme de vie afin de récupérer, de retrouver du plaisir et de la clarté mentale. Dans cet article, découvrez plusieurs méthodes concrètes, dont la prise de bisglycinate de magnésium, qui vous aideront à retrouver de l’énergie.

En prenant des compléments alimentaires

Le stress chronique peut faire chuter les réserves de certains micronutriments, comme le magnésium, la vitamine C ou encore les vitamines du groupe B. On ressent alors des tensions musculaires, de la fatigue et le sommeil s’en trouve également altéré. Les compléments vont alors être utiles en soutenant la gestion du stress, en renforçant le système immunitaire et en améliorant la récupération physique et nerveuse. Il est donc recommandé de se supplémenter en bisglycinate de magnésium, une forme très facilement assimilable qui favorise la détente musculaire et l’apaisement nerveux. Vous pouvez aussi prendre de la vitamine C afin de renforcer votre immunité, de la vitamine D3 et des oméga-3. Prendre soin de son énergie passe aussi par le fait de convenablement nourrir son corps, surtout quand l’alimentation est insuffisante ou que le rythme de vie est particulièrement exigeant.

En dormant suffisamment

Le sommeil permet d’avoir une meilleure récupération musculaire et d’améliorer sa concentration. Pendant les phases de sommeil profondes, la récupération est plutôt physique, tandis que les phases paradoxales permettent de récupérer au niveau du mental. À cause des écrans qui émettent de la lumière bleue, cela bloque la production de mélatonine. De plus, des repas lourds et une activité cérébrale trop élevée avant le coucher peuvent contribuer à entraver le sommeil. Il est donc essentiel d’optimiser correctement son sommeil en mettant en place une routine du soir, en éteignant les écrans au minimum une heure avant de dormir et en se couchant à des horaires réguliers.

En évitant toute surcharge numérique

Les écrans, qu’il s’agisse de l’ordinateur, des jeux vidéo, de la télévision ou encore du téléphone provoquent à la longue une surcharge mentale. Le cerveau passe d’une tâche à une autre, ce qui engendre un épuisement cognitif. Il est donc essentiel de définir des zones sans téléphone, comme la chambre à coucher, et de déconnecter le soir venu. Si vous avez des difficultés à réduire le temps passé sur les réseaux, vous pouvez utiliser un minuteur qui bloquera tout accès une fois le temps sélectionné écoulé.

En se reconnectant avec la nature

C’est prouvé scientifiquement : marcher 20 minutes dans un parc, dans une forêt ou dans un espace vert diminue le taux de cortisol et active le système parasympathique qui permet de se détendre plus facilement. Se reconnecter à la nature permet de se reconnecter à soi-même. Pour ce faire, privilégiez la marche lente, le vélo et prenez le temps d’observer ce qui vous entoure.

En investissant dans sa santé mentale

Beaucoup de personnes ont du mal à ralentir et se focalisent beaucoup sur leurs performances. Mais la santé mentale n’est en aucun cas une forme de faiblesse, c’est un véritable pilier de l’énergie. Si trop de stress est accumulé, on peut observer une baisse de motivation, une irritabilité et une plus grande fatigue. Il est donc crucial de prendre soin de sa santé mental en méditant, en faisant des exercices de respiration, mais aussi en consultant un spécialiste de la santé mentale.

Crédit photo : Pexels