Pour beaucoup d’amateurs de musique française, le nom Soldat Louis évoque immédiatement le mélange du son des guitares et de l’air salé de l’Atlantique. Groupe qui a rempli les festivals et explosé les ondes à la fin des années 80, il est aujourd’hui moins présent dans les conversations. Pourtant, leur héritage reste puissant, authentique, et profondément lié à l’identité bretonne. Voici un retour sur leurs débuts, leurs tubes, leur style, leurs textes, les membres du groupe, ce qu’ils deviennent aujourd’hui, et la question : Soldat Louis existe-t-il encore ?

Les débuts : un groupe né à Lorient

Soldat Louis voit le jour en 1988, à Lorient, ville de marins, de Fest Noz, de bagadou et de traditions celtiques. Le groupe se forme autour de deux figures :

• Serge Danet, (alias Soldat Louis) : guitariste et auteur-compositeur

• Renaud Detressan (alias Gary Wicknam ) : chanteur, frontman à la voix éraillée

Leur ambition : mélanger folk breton, rock, chants de marins, bombarde, cornemuse, accordéon, guitares saturées et esprit de bar de port. Le groupe tire son nom du personnage “Soldat Louis”, un anti-héros du quotidien, un soldat de la vie, un type simple, réaliste, qui affronte l’existence avec humour.

Le succès fulgurant : “Du Rhum, des Femmes…”

Tout bascule en 1988 avec la sortie de leur premier album Première bordée. Un morceau va les propulser au rang de phénomène national : “Du Rhum, des Femmes…”. Hymne celtic-rock festif, au riff simple et au refrain de taverne, la chanson devient un tube gigantesque. Le public l’adopte instantanément et le titre devient un classique français des nuits bien arrosées.

Le groupe enchaîne ensuite plusieurs titres forts :

• “Martiniquaise”

• “Encore un rhum”

• “Pavillon Noir”

• “J’voudrais pas crever”

• “C’est un pays”

Soldat Louis devient l’un des porte-étendards du rock breton, aux côtés de Tri Yann ou des Marins d’Iroise, mais avec un côté plus rock’n’roll, plus gouailleur, plus “taverne”.

Le style : un mélange unique de Celtique, de rock et de vie quotidienne

Leur identité musicale repose sur trois axes principaux :

1. Un rock celtique authentique

Guitares électriques en avant, mais âme bretonne omniprésente avec bombarde, cornemuse, saxophone, accordéon, percussions traditionnelles.

2. Des textes simples, humains, très ancrés dans le réel

Leurs chansons évoquent :

• Les ports et les marins

• L’alcool et les soirées interminables

• Les amitiés solides

• La nostalgie, la mélancolie

• La Bretagne, ses racines, son vent

C’est souvent drôle, parfois amer, toujours profondément humain.

3. Une ambiance festive et fraternelle

Un concert de Soldat Louis ressemble à une immense tablée dans un bar breton. On chante, on frappe dans les mains, on rit. C’est une musique qui rassemble.

Les membres du groupe

Le lineup a beaucoup évolué, mais certains noms restent associés à l’essence de Soldat Louis :

• Gary Wicknam (Renaud Detressan) – chant, guitare

• Serge Danet (Soldat Louis) – guitare, auteur, fondateur

• Nono Richard – guitare électrique

• Yvon Molard – bombarde, cornemuse

• Daniel Paboeuf – saxophone

• Jean-Paul Barrière – basse

• Thierry André puis Patrick Boileau – batterie

Au fil du temps, le groupe s’est étoffé, renouvelé, mais toujours avec la même énergie populaire et maritime.

Le groupe existe-t-il encore ?

Oui, Soldat Louis existe toujours. Ils ne remplissent plus les Zénith comme dans les années 90, mais ils tournent encore régulièrement, surtout en Bretagne et dans les festivals d’été. Le public est fidèle : anciens fans, jeunes bretons, amoureux de rock celtique. Gary Wicknam, figure emblématique du groupe, est toujours là. Le groupe a continué à sortir plusieurs albums dans les années 2000 et 2010. Ils sont loin d’être un simple “one hit wonder”.

Discographie : leurs albums studio

Albums Studio

1. 1988 – Première bordée

2. 1990 – Pavillon noir

3. 1993 – Auprès de ma bande

4. 1999 – Bienvenue à bord

5. 2002 – Escale sur la planète

6. 2006 – Sales gosses

7. 2012 – Kingdom Tavern

8. 2017 – Quelques nouvelles du front

9. 2023 – Born in Europa

Ils ont également publié plusieurs albums live et best-of très appréciés.

Soldat Louis : un groupe qu’il faut réécouter

Soldat Louis a capturé quelque chose d’unique :

l’âme de la Bretagne, avec des guitares, du rhum, des histoires de vie, de mer, d’amitié et de liberté. Ils ont marqué la culture populaire française, créé des hymnes intergénérationnels et laissé une empreinte durable dans le rock celtique. Ils méritent d’être redécouverts, écoutés, salués. Peut-être qu’il est temps de remettre “Du Rhum, des Femmes” un peu plus fort.

Crédit photo : Jérémy Kergourlay© - Soldat Louis sur scène le 24 juillet 2016 au Festival de Cornouailles.