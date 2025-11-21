Le compositeur emblématique Éric Serra repart sur les routes en 2026 pour une grande tournée française qui s’achèvera en apothéose le 6 décembre 2026 à Paris à l’Accor Arena. Un événement d’envergure pour célébrer les 45 ans de carrière d’un musicien qui a profondément marqué l’histoire de la musique de film.

Un architecte sonore unique, 45 ans de musique et d’émotions

Depuis plus de quatre décennies, Éric Serra façonne une œuvre aussi singulière que reconnaissable entre mille. Bassiste, chanteur, compositeur, explorateur du son, il navigue entre rock, électronique, et symphonique pour créer des atmosphères immersives, organiques et profondément humaines.

Il doit une partie de sa légende à sa collaboration fusionnelle avec Luc Besson, rencontrée dès Le Dernier Combat en 1983. Ensemble, ils ont redéfini la bande originale française et signé des œuvres majeures :

• Le Grand Bleu,

• Subway,

• Nikita,

• Léon,

• Le Cinquième Élément,

… autant de bandes-son devenues cultes, dont les thèmes continuent de résonner dans l’imaginaire collectif.

Son travail, sensible et visionnaire, lui a valu une reconnaissance internationale et plusieurs succès populaires, jusqu’à transformer certains de ses morceaux en véritables tubes.

Un retour sur scène attendu : Éric Serra Live

Après le triomphe de ses ciné-concerts Le Grand Bleu en 2023, Éric Serra revient en 2026 avec Éric Serra Live, un spectacle totalement repensé. Entouré de ses musiciens historiques, il proposera une relecture contemporaine de ses œuvres les plus marquantes, avec une mise en scène visuelle et sonore immersive.

Sur scène, il incarnera tour à tour le bassiste, le chanteur, le chef d’orchestre, pour un voyage musical sensoriel, chargé d’émotion et de surprises. Une bande-annonce est déjà disponible et donne un aperçu de l’ambition du show.

Préventes et billetterie

• Préventes GDP.fr : mercredi 19 novembre 2025, 10h

• Ouverture générale : vendredi 21 novembre 2025, 10h

Éric Serra Live – Tournée française 2026

• 13/11/2026 – Rouen · Zénith

• 14/11/2026 – Lille · Zénith

• 15/11/2026 – Dijon · Zénith

• 18/11/2026 – Rennes · Le Liberté

• 19/11/2026 – Caen · Zénith

• 20/11/2026 – Brest · Arena

• 21/11/2026 – Nantes · Zénith

• 22/11/2026 – Poitiers · Arena Futuroscope

• 24/11/2026 – Bordeaux · Arkéa Arena

• 25/11/2026 – Toulouse · Zénith

• 27/11/2026 – Aix-en-Provence · Arena

• 28/11/2026 – Nice · Palais Nikaia

• 29/11/2026 – Montpellier · Zénith Sud

• 02/12/2026 – Lyon · LDLC Arena

• 03/12/2026 – Reims · Arena

• 04/12/2026 – Amnéville · Galaxie

• 05/12/2026 – Strasbourg · Zénith

• 06/12/2026 – Paris · Accor Arena (final exceptionnel)

Un rendez-vous musical incontournable

Avec cette tournée ambitieuse, Éric Serra offre au public une occasion rare de redécouvrir ses œuvres sous un nouveau jour. Un hommage vibrant à une carrière unique, à un compositeur qui a su faire de la musique de film un art à part entière. 2026 s’annonce comme l’année d’un retour magistral.