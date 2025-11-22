62ᵉ anniversaire de l’assassinat du président Kennedy – 22 novembre 1963 → 22 novembre 2025

Le 22 novembre 1963, à Dallas, le 35ᵉ président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, était assassiné en pleine tournée politique. En soixante-deux ans, cet événement tragique n’a cessé d’alimenter enquêtes, débats, zones d’ombre et théories, tant il a marqué l’Amérique et l’histoire mondiale. Voici un récit complet, chronologique et documenté de cette journée et de ses suites dramatiques.

1. Le contexte : un président en tournée au Texas

À l’automne 1963, Kennedy prépare déjà la campagne de sa réélection prévue pour 1964.

Le Texas est alors un État stratégique :

• Les tensions internes au Parti démocrate y sont fortes,

• Kennedy doit y resserrer les liens avec les élus locaux,

• Et reconquérir une partie de l’électorat conservateur.

Le voyage au Texas démarre le 21 novembre 1963. Le lendemain, le président doit parcourir Dallas en voiture décapotable avant un déjeuner politique.

• Date : vendredi 22 novembre 1963

• Heure : entre 12h30 et 12h31 (heure locale)

• Lieu : Dealey Plaza, Dallas, Texas

• Angle précis : le virage entre Houston Street et Elm Street, face au Texas School Book Depository, un entrepôt de livres scolaires.

3. Les circonstances : le trajet funeste

La limousine présidentielle, une Lincoln Continental décapotable, transporte :

• John F. Kennedy

• Jacqueline Kennedy

• Le gouverneur du Texas John Connally

• Son épouse Nellie Connally

L’ambiance est festive. La foule est dense et enthousiaste. À 12h30, alors que le cortège descend Elm Street à faible vitesse (environ 18 km/h), des coups de feu retentissent.

4. Les tirs

Selon la version officielle de la Commission Warren (1964) :

• Trois tirs auraient été tirés depuis le 6ᵉ étage du Texas School Book Depository.

• Un tir manqué.

• Un tir qui blesse Kennedy et Connally.

• Un tir fatal à Kennedy, atteignant la tête.

Les images du film amateur de Zapruder, devenu crucial dans l’enquête, montrent le moment précis où la balle mortelle frappe le président. Kennedy s’effondre dans les bras de sa femme Jackie.

5. L’hôpital

La limousine fonce vers le Parkland Memorial Hospital, à environ 6 minutes. Malgré les efforts des médecins, Kennedy est déclaré mort à 13h00. Le pays bascule immédiatement dans la stupeur.

6. L’arrestation de Lee Harvey Oswald

Moins de 90 minutes après l’assassinat, la police arrête :

• Lee Harvey Oswald, un employé du dépôt de livres, âgé de 24 ans.

Il est arrêté non pour le meurtre du président, mais pour l’assassinat du policier J. D. Tippit, abattu quelques minutes après les tirs. Rapidement, la police le relie à l’attentat. Oswald clame son innocence : “I’m just a patsy !” (Je ne suis qu’un pigeon sacrifié). Il nie avoir tiré sur Kennedy.

7. La mort d’Oswald : un deuxième drame en direct

Deux jours plus tard, le 24 novembre 1963, alors qu’il doit être transféré vers la prison du comté, Oswald est abattu en direct à la télévision, dans le sous-sol du commissariat de Dallas.

Le tireur est Jack Ruby, propriétaire d’une boîte de nuit locale, bien connu dans le milieu de la police. Il explique avoir voulu épargner Jacqueline Kennedy d’un procès douloureux. Il est arrêté immédiatement. Ruby meurt en prison en 1967, laissant planer des zones d’ombre sur ses motivations.

8. L’après-assassinat : choc mondial et succession immédiate

Le vice-président Lyndon B. Johnson, présent dans le cortège, est prêt à assurer la relève. À 14h39, il prête serment à bord de l’Air Force One, avec Jackie Kennedy encore vêtue de son tailleur rose taché de sang.

9. L’enquête officielle : la Commission Warren

En 1964, la Commission Warren conclut que :

• Oswald a agi seul.

• Aucun complot n’a été établi.

• Les tirs venaient exclusivement du Texas School Book Depository.

Cette conclusion reste encore aujourd’hui la version officielle.

10. Les doutes et les théories alternatives

Malgré la conclusion officielle, des millions d’Américains et de nombreux chercheurs demeurent sceptiques.

Principales zones d’ombre :

• Des témoins affirment avoir entendu des tirs depuis la grassy knoll (la butte herbeuse).

• Des incohérences balistiques persistantes.

• Les liens d’Oswald avec l’ex-URSS et Cuba.

• Le meurtre d’Oswald par Ruby, jugé trop “opportun”.

• Les documents classifiés encore partiellement retenus par la CIA et le FBI.

Aujourd’hui encore, une part de l’opinion pense que :

• La CIA,

• La mafia,

• Des extrémistes anti-Cuba,

• Ou même un groupe interne au gouvernement

auraient pu jouer un rôle. Mais aucune preuve irréfutable n’a été trouvée.

11. Statut de la déclassification

• Le President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992 (loi de 1992) avait prévu que tous les documents fédéraux relatifs à l’assassinat soient rendus publics d’ici le 26 octobre 2017, sauf si le Président certifiait que leur divulgation devait être retardée pour un “préjudice identifiable à la défense, au renseignement, à l’application de la loi, ou aux relations étrangères”.

• Depuis, plusieurs vagues de publications ont eu lieu :

o En 2017, début des grandes publications.

o En 2021-22-23, d’autres lots ont été publiés, avec des retards.

o Le 23 janvier 2025, l’Executive Order 14176 signée par Donald J. Trump ordonnait la déclassification de l’ensemble des fichiers restants sur JFK, RFK et MLK.

o En mars 2025, plusieurs milliers de pages ont été publiées.

• Il reste malgré tout des documents toujours partiellement ou totalement retenus, ou pour lesquels des parties sont encore classifiées.

Donc, pour répondre à la question : “à quel moment le gouvernement américain va lever le secret-défense et donner accès à tous les documents ?” La démarche est en cours, mais il n’y a plus de date claire garantissant que tout sera ouvert sans exception. Le processus dépend encore d’évaluations du risque national.

Saura-t-on un jour qui a réellement tué JFK ?

Voici quelques éléments de contexte :

• L’enquête officielle de Warren Commission (1964) concluait que Lee Harvey Oswald avait agi seul.

• De nombreuses théories de conspiration persistent et beaucoup de chercheurs estiment que certains pans du dossier restent opaques (renseignements, CIA, opérations étrangères, etc.).

• Même avec la publication de nouveaux documents, les historiens ont souligné que rien d’essentiel n’a encore émergé pour changer fondamentalement la compréhension publique.

• Il est aussi possible que certains documents n’existent plus (destruction, perte) ou que des clés d’interprétation importantes manquent (témoignages disparus, preuves techniques dégradées).

En clair : oui, il est possible que l’on en sache davantage mais non, ce n’est pas garanti qu’on apprenne avec certitude et incontestablement toute la vérité ou qu’on résolve de façon définitive qui ou comment de façon certaine. Le dossier reste complexe et marqué par des zones d’ombre.

12. 62 ans après : l’héritage d’un drame national

L’assassinat de JFK reste :

• l’un des moments les plus traumatiques de l’histoire américaine,

• Un tournant politique majeur,

• Un sujet d’études quasi infini pour historiens, journalistes et passionnés,

• Un événement qui continue d’alimenter les doutes et la fascination.

Kennedy incarne toujours une image d’espoir interrompu brutalement : jeunesse, renouveau, glamour, ambition politique et culturelle.

La voiture du Président Kennedy

La voiture dans laquelle le président Kennedy a été assassiné était une Lincoln Continental Cabriolet 4ème génération, modèle 1961. Une auto longue de 6,40 mètres et pesant 4 400 kg. Elle était équipée d’un moteur V8 développant 300 chevaux.

Après l’événement de Dallas, la voiture a été renvoyée en chez le carrossier Hess & Eisenhardt pour y être blindée et modifiée, avec l’installation d’un toit en dur, un système de communication moderne et une augmentation de la puissance moteur. Après ces améliorations, la voiture était estimée à 500 000 dollars, soit 3 millions d’euros d’aujourd’hui.

La Lincoln Continental Cabriolet a été utilisée ensuite par Lyndon B. Johnson, Richard Nixon et Gerald Ford, avant d’être mise à la retraite au musée Henri Ford de Dearborn, dans la banlieue de Détroit.

Un mystère persistant

Soixante-deux ans après les tirs de Dallas, l’affaire Kennedy reste un mélange de certitudes établies et de mystères persistants. Nous savons qui a officiellement été désigné comme assassin, mais nous ignorons encore, peut-être à jamais, tous les détails qui ont conduit à cette tragédie. L’assassinat de JFK est plus qu’un événement : c’est un mythe moderne, un traumatisme fondateur, et un miroir de la complexité américaine.

