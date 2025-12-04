Les légendes du thrash metal Megadeth s’apprêtent à offrir un cadeau monumental à leurs fans. Le 22 janvier 2026, le groupe mené par Dave Mustaine sera à l’affiche d’un événement cinéma mondial : MEGADETH : Behind The Mask, un documentaire intimiste projeté sur plus de 1 000 écrans dans 35 pays. Une manière spectaculaire de célébrer quatre décennies d’une carrière fulgurante, qui a profondément marqué l’histoire du métal et la culture populaire.

À travers ce documentaire, Dave Mustaine lève le voile sur 40 ans de création, de chaos, d’histoires secrètes et d’influences musicales. Le film promet un accès privilégié aux coulisses du groupe, à ses explosions créatives comme à ses zones d’ombre, bref, tout ce qui a fait de Megadeth l’un des piliers du métal moderne.

“Behind The Mask” inclut également un moment historique : la première écoute mondiale du nouvel album éponyme, qui sortira le lendemain, le 23 janvier. Un album particulier, présenté comme le dernier album studio du groupe, avec Mustaine lui-même guidant les spectateurs à travers chaque titre dans une narration rétrospective.

Dave Mustaine, entre héritage et transmission

Fidèle à son style franc et passionné, Mustaine promet une expérience unique : “Cet événement va être incroyable. Je ne peux pas attendre de le partager avec des milliers de mes plus proches amis dans le monde entier.”

Un état d’esprit qui résume bien la relation fusionnelle entre Megadeth et ses fans : exigeante, intense, mais profondément fidèle depuis 1983.

Un retour sous le signe de l’innovation

Avant la sortie du film, le groupe a déjà présenté deux morceaux du prochain album : “I Don’t Care” et “Tipping Point”, deux titres où l’on retrouve la patte incisive de Mustaine et la précision chirurgicale de son line-up actuel, avec le guitariste Teemu Mäntysaari, le bassiste James LoMenzo et le batteur Dirk Verbeuren.

Bonus notable : une version totalement réinventée de “Ride The Lightning”, rappelant le lien historique entre Mustaine et les débuts de Metallica.

MEGADETH sur scène - crédit photos : Ryan Chang©

Un héritage colossal

Avec 50 millions d’albums vendus, des classiques incontournables comme Peace Sells, Rust In Peace ou Countdown To Extinction, un Grammy Award et une influence qui dépasse largement la scène métal, Megadeth incarne un pan entier de la culture rock contemporaine.

Des Simpson à Post Malone, du cinéma aux séries, l’empreinte du groupe apparaît partout. Et ce film-événement vient sceller, en images, ce chapitre historique.

Tickets & infos

Les billets seront disponibles dès le 11 décembre.

Plus d’informations : megadethfilm.com

Crédit photos : Corey Winkler© et Ryan Chang©