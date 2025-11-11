SHELBY OAKS : le film d’horreur phénomène né sur YouTube et financé par les fans sortira le 19/11/2025

Le 19 novembre 2025 marquera la sortie d’un film d’horreur très attendu : Shelby Oaks. Plus qu’un simple long-métrage, c’est une véritable success story à la croisée des mondes, entre cinéma indépendant, YouTube et culture du crowdfunding.

Le rêve d’un critique devenu cinéaste

Derrière la caméra, on retrouve Chris Stuckmann, un nom bien connu des amateurs de cinéma sur YouTube. Critique passionné, suivi par deux millions d’abonnés, Stuckmann s’est fait connaître pour ses analyses précises et son amour assumé du genre horrifique. Avec Shelby Oaks, il passe enfin de la critique à la création, livrant son tout premier film en tant que réalisateur.

Le film d’horreur le plus financé de l’histoire de Kickstarter

Projeté dès le départ comme un hommage au cinéma de genre, Shelby Oaks a surtout marqué les esprits par son financement participatif record. Grâce à l’enthousiasme des fans, le film est devenu le projet d’horreur le plus financé de toute l’histoire de Kickstarter, rassemblant 14 720 contributeurs à travers le monde.

Pour remercier cette communauté exceptionnelle, les noms de tous les donateurs ont été intégrés au design d’une affiche collector, véritable œuvre symbolique du lien entre le créateur et son public.

Synopsis : au cœur d’un mystère terrifiant

Le film suit une femme tourmentée par la disparition de sa sœur, dont la quête désespérée la plonge dans un univers où le rationnel s’effrite peu à peu. En cherchant à comprendre ce qui est réellement arrivé, elle met au jour un mal invisible, insidieux, qui semble orchestrer chaque étape de son enquête.

Une œuvre prometteuse et personnelle

Tourné avec une approche réaliste et une tension psychologique omniprésente, Shelby Oaks s’annonce comme un hommage aux grands classiques du genre tout en explorant la peur moderne : celle de perdre la raison à force de chercher la vérité. Chris Stuckmann y met tout son savoir de spectateur averti et son envie de prouver qu’un film indépendant, soutenu par ses fans, peut rivaliser avec les productions des grands studios.

Avec Shelby Oaks, le cinéma d’horreur trouve une nouvelle voix, celle d’un passionné devenu réalisateur, porté par une communauté fidèle. Sur le site américain IMDb (Internet Movie Database), propriété d’Amazon, le film Shelby Oaks est noté 5,8/10 par les internautes qui ont vu le film, sorti au Canada et aux États-Unis en 2024.

Rendez-vous le 19 novembre 2025 pour découvrir ce cauchemar collectif devenu réalité.

Shelby Oaks – durée : 1h 31min – genre : Épouvante – casting : Camille Sullivan, Sarah Durn, Keith David, Sam Liz, Brendan Sexton III – réalisation : Chris Stuckmann.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>