À l’occasion des 70 ans d’Alpine, la marque poursuit sa série événement avec un sixième épisode consacré à ce qui constitue l’ADN même de la maison dieppoise : l’esprit d’équipe et la culture de la compétition. Un hommage rendu à tous ceux qui, de Dieppe à Viry-Châtillon en passant par Enstone ou Guyancourt, perpétuent la philosophie insufflée par Jean Rédélé depuis 1955.

Une identité façonnée par le sport automobile

Comme le rappelle Alpine dans ce nouvel épisode, la marque n’a jamais cessé de puiser son inspiration dans le sport automobile. Jean Rédélé, son fondateur, avait fait de la compétition une école d’exigence, d’humilité et de remise en question permanente. Une vision qui continue de guider Alpine en 2025, comme l’explique son CEO, Philippe Krief :

“C’est un esprit fait de détermination, de courage, de rigueur, mais aussi d’humilité. Parce que tous les jours, on se remet en question, comme dans le sport auto. C’est ça l’esprit Alpine.” Philippe Krief, CEO Alpine.

Pour lui, cet état d’esprit transversal constitue le ciment d’une entreprise éclatée géographiquement mais soudée par une même culture de performance.

Des équipes unies par l’exigence du motorsport

Alpine s’illustre à la fois en Formule 1 et en Endurance, où elle a récemment remporté sa 100e victoire en Championnat du Monde FIA WEC, un cap symbolique qui témoigne du niveau d’excellence technique et humaine de l’écurie.

Dans l’épisode 6, deux figures majeures de l’Alpine Formula One Team prennent la parole :

• David Sanchez, Directeur Technique,

• Ian Pearce, Directeur des Opérations.

Ils évoquent un quotidien où chaque collaborateur doit repousser ses limites, stimuler sa créativité et cultiver l’innovation en permanence. “Je pense que nous parlons tous sans cesse d’innovation, avec cette obsession de la prochaine idée, de la façon dont nous allons concevoir une meilleure voiture.” David Sanchez, Technical Director, Alpine F1 Team.

Pour les équipes arborant le “A fléché”, chaque jour est un nouveau défi : optimiser, innover, anticiper. Une quête de performance qui transcende les disciplines et irrigue toute la marque, des bureaux d’études aux ateliers de production.

Une culture partagée entre sites et disciplines

Si Alpine est répartie sur plusieurs pôles : Dieppe, Guyancourt, Viry-Châtillon, Enstone ou encore Aubevoye, tous partagent la même dynamique : viser l’excellence. La collaboration entre les sites, renforcée par les programmes sportifs, permet un partage d’expérience et un alignement permanent autour des mêmes valeurs.

Cet héritage sportif, loin d’être figé, se réinvente au fil des projets, qu’il s’agisse de compétition internationale ou de développement des modèles de série. Alpine affirme ainsi son ambition de rester une marque sportive, agile et avant-gardiste, résolument tournée vers les défis technologiques et environnementaux à venir.

70 ans de passion, et l’avenir en ligne de mire

Ce sixième épisode des célébrations des 70 ans d’Alpine confirme que la marque continue de vivre au rythme du sport automobile. L’état d’esprit inculqué par Jean Rédélé reste le moteur d’une entreprise qui, malgré la diversité de ses sites et de ses missions, avance comme une seule équipe.

Alpine rend ici hommage à ses collaborateurs, aux femmes et aux hommes qui, chaque jour, donnent vie à cette philosophie d’excellence. L’anniversaire n’est donc pas qu’un regard vers le passé : il célèbre avant tout une énergie, une culture et une ambition qui projettent Alpine vers les 70 prochaines années.

Crédit photo : Alpine©