Le marché automobile du neuf en France termine le mois de novembre 2025 sur une baisse très légère de –0,3 % avec 132 927 immatriculations VP. Le mois compte le même nombre de jours ouvrés que novembre 2024, rendant la comparaison directe cohérente. Sur les 11 premiers mois, le marché VP cumule 1 459 227 unités, soit une baisse de –4,9 % par rapport à la même période de 2024. Le ralentissement observé au second semestre se confirme, dans un contexte de tension économique et de prudence des ménages.

1. Tendance du mois de novembre 2025 (VP)

Immatriculations VP : –0,3 %

• Novembre 2025 : 132 927 VP

• Novembre 2024 : 133 319 VP

Le marché reste globalement stable, avec des écarts importants selon les groupes et les types d’énergie.

2. Tendance cumulée janvier–novembre 2025 (VP)

Total VP 11 mois 2025 : 1 459 227 unités (–4,9 %)

Malgré un début d’année dynamique, la progression s’est essoufflée à mesure que l’inflation et la hausse des taux de crédit ont pesé sur les achats.

3. Analyse par groupes automobiles (VP)

Novembre 2025

Groupe Renault 35 379 unités vendues +4,0 % 26,6 % de part de marché

Stellantis 30 510 –5,5 % 23,0 %

Autres constructeurs 57 255 +1,0 % 50,4 %

Points clés :

• Renault repasse devant Stellantis, porté par Renault (+13,6 %) et malgré un recul de Dacia (–16,5 %).

• Peugeot chute fortement (–12,2 %), impactant le groupe Stellantis.

• Les constructeurs asiatiques et premium continuent de progresser.

Sur les 11 premiers mois (jan–nov 2025)

Groupe Renault 389 306 unités vendues +2,6 % 26,7 % de part de marché

Stellantis 386 447 –8,0 % 26,5 %

Autres 578 552 –5,9 % 39,6 %

Trends durables :

• Renault domine l’année 2025, tiré par Dacia et Renault, preuve d’un repositionnement réussi (Clio V leader, Rafale et Scénic V bien lancés).

• Stellantis souffre en VP, notamment Fiat (–40,8 %), Opel (–22,0 %) et Peugeot (–4,7 %).

• Les autres marques progressent en électrique et hybrides : Toyota, Hyundai-Kia, Tesla, MG.

4. Énergies : mutation accélérée du marché

Comparaison 11 mois 2024 vs 11 mois 2025 (VP)

Part des motorisations :

• Essence :

o 2024 : 30,2 %

o 2025 : 21,6 % (fort recul)

• Diesel :

o 2024 : 7,4 %

o 2025 : 4,9 % (quasi-disparition)

• Hybrides (non rechargeables) :

o 2024 : 33,9 %

o 2025 : 44,2 % (+10 points)

• Hybrides rechargeables :

o 2024 : 7,9 %

o 2025 : 6,3 % (recul)

• 100 % électrique :

o 2024 : 17,0 %

o 2025 : 19,5 % (croissance continue)

Conclusion sur le type d’énergie :

L’hybride simple est la grande gagnante de 2025, et dépasse désormais 44 % du marché VP. L’électrique résiste, mais sa progression ralentit. Essence et diesel reculent fortement, en ligne avec les restrictions réglementaires et les choix des flottes.

5. Carrosseries : domination des SUV

Répartition 2025 :

• SUV / Tout-terrain : 52 % (encore en hausse)

• Berlines : 42 % (en baisse)

• Monospaces, coupés, breaks : chacun < 4 %

Le mix carrosserie confirme l’écrasante domination des SUV, qui prennent 1 point supplémentaire par rapport à 2024.

6. Classement modèles – Top 10 VP France 2025 (jan–nov)

1. Renault Clio V 91 519 ventes 6,3 % de part de marché

2. Peugeot 208 II 67 584 4,6 %

3. Dacia Sandero III 59 649 4,1 %

4. Peugeot 2008 II 49 962 3,4 %

5. Citroën C3 IV 36 977 2,5 %

6. Peugeot 3008 III 36 290 2,5 %

7. Dacia Duster III 34 637 2,4 %

8. Renault Captur II 33 534 2,3 %

9. Renault 5 31 571 2,2 %

10. Toyota Yaris 29 656 2,0 %

Points clés :

• Clio V s’impose très largement en 2025.

• La nouvelle Renault 5 entre directement dans le Top 10.

• Tesla Model Y reste 15e, encore très bien placée pour un véhicule électrique.

7. Analyse qualitative du marché 2025

Les moteurs de la croissance :

• L’hybridation massive, notamment chez Toyota, Hyundai, Renault.

• Les SUV compacts : 2008, Captur, Yaris Cross, Tucson.

• L’électrique populaire : Tesla Model 3/Y, MG4, Renault Mégane E-Tech.

Les segments en difficulté :

• Diesel : inexorable déclin.

• Citadines essence : perte de vitesse au profit des micro-hybrides.

• Monospaces : segment quasiment disparu.

Les groupes les plus performants :

• Renault Group : résilience et croissance (+2,6 %).

• Toyota : forte stabilité sur un marché en baisse.

• Hyundai-Kia : dynamisme sur l’hybride.

Les groupes en repli :

• Stellantis : baisse importante en VP (–8 %), chute notable de Fiat et Opel.

• Constructeurs européens premium : croissance plus faible que le marché hybride.

Repli important et succès de l’hybride

Le marché VP français de novembre 2025 est stable (–0,3 %), mais l’année 2025 affiche un repli non négligeable (–4,9 %). L’enjeu énergétique domine : l’hybride simple balaie tout, l’électrique progresse modérément, et les carburants fossiles traditionnels s’écroulent.

Commercialement, Renault domine l’année, tandis que les marques asiatiques consolident leur influence. Le Top 10 des ventes reflète une transition vers des modèles électrifiés, et la montée en puissance des SUV ne montre aucun signe de ralentissement.

Crédit photo : Dacia©