À partir du 21 janvier 2026, la plateforme Netflix proposera aux spectateurs français un événement rare : la saga James Bond, réunissant 20 films (source : Netflix News). Une occasion unique de replonger dans plus de soixante ans de cinéma populaire, mais aussi de mesurer à quel point James Bond est, avant tout, une icône vintage, née dans un monde aujourd’hui disparu, celui de la guerre froide, des espions en costume et des gadgets analogiques.

Grâce à un accord de diffusion conclu avec Amazon MGM Studios, la plateforme Netflix proposera à partir du 21 janvier 2026 la quasi-totalité des films James Bond, soit 20 longs-métrages au total, sur les 26 films existants. Un accord provisoire, puisque cette diffusion exceptionnelle se fera sur trois mois, soit jusqu’au 21 avril 2026. L’occasion de (re) découvrir toutes les aventures du célèbre agent secret, depuis 1962.

Aux origines de 007 : un héros né de la guerre froide

James Bond naît en 1953 sous la plume de Ian Fleming, ancien officier du renseignement britannique. Fleming façonne un agent secret à son image fantasmée : élégant, cynique, patriote sans excès, amateur de voitures rapides, d’alcools forts et de femmes fatales.

Lorsque le cinéma s’empare du personnage en 1962 avec James Bond 007 contre Dr. No, Bond devient immédiatement un produit de son époque. Le monde est divisé en blocs, la menace est globale, l’espionnage fascine. Les premiers films respirent un charme délicieusement daté : décors exotiques, effets spéciaux artisanaux, rythmes plus lents, et cette idée presque naïve que l’Occident triomphera toujours avec panache.

Le charme vintage des premiers films

Les années James Bond 007 contre Dr. No, Bons baisers de Russie ou Goldfinger sont aujourd’hui de véritables capsules temporelles. Tout y est :

• Les costumes impeccables de Sean Connery,

• Les gadgets improbables signés Q,

• Les génériques psychédéliques,

• Les voitures mythiques comme l’Aston Martin DB5,

• Et une vision du monde où l’espion est à la fois séducteur, justicier et gentleman.

Ce Bond-là ne court pas après le réalisme. Il impose un style, une attitude, une grammaire visuelle qui influencera durablement le cinéma d’action et d’espionnage.

Un personnage en mutation permanente

Au fil des décennies, James Bond se transforme. Chaque acteur incarne une variation de l’époque :

• Roger Moore apporte légèreté, humour et ironie dans les années 1970,

• Timothy Dalton durcit le ton à la fin de la guerre froide,

• Pierce Brosnan modernise l’icône dans les années 1990,

• Daniel Craig déconstruit le mythe au XXIᵉ siècle, en proposant un Bond plus brutal, plus humain, parfois vulnérable.

Cette capacité d’adaptation explique en grande partie la longévité exceptionnelle de la saga.

Un succès populaire et culturel hors norme

James Bond, ce n’est pas seulement une série de films à succès. C’est un phénomène culturel mondial : musiques iconiques, répliques culte, génériques devenus des œuvres à part entière, et un imaginaire collectif immédiatement reconnaissable.

Chaque génération a “son” Bond. Et chaque rediffusion, chaque intégrale, ravive la nostalgie tout en attirant de nouveaux spectateurs curieux de découvrir comment tout a commencé.

La liste complète des films James Bond (cinéma)

1. James Bond 007 contre Dr. No (1962)

2. Bons baisers de Russie (1963)

3. Goldfinger (1964)

4. Opération Tonnerre (1965)

5. On ne vit que deux fois (1967)

6. Au service secret de Sa Majesté (1969)

7. Les Diamants sont éternels (1971)

8. Vivre et laisser mourir (1973)

9. L’Homme au pistolet d’or (1974)

10. L’Espion qui m’aimait (1977)

11. Moonraker (1979)

12. Rien que pour vos yeux (1981)

13. Octopussy (1983)

14. Jamais plus jamais (1983)

15. Dangereusement vôtre (1985)

16. Tuer n’est pas jouer (1987)

17. Permis de tuer (1989)

18. GoldenEye (1995)

19. Demain ne meurt jamais (1997)

20. Le Monde ne suffit pas (1999)

21. Meurs un autre jour (2002)

22. Casino Royale (2006)

23. Quantum of Solace (2008)

24. Skyfall (2012)

25. Spectre (2015)

26. Mourir peut attendre (2021)

Liste des James Bond diffusés sur Netflix

20 films seront disponibles sur la plateforme Netflix, en voici la liste :

• Skyfall

• Spectre 007

• Quantum of Solace

• Jamais plus jamais

• Bons baisers de Russie

• L’homme au pistolet d’or

• Au service secret de Sa Majesté

• Goldfinger

• Dangereusement vôtre

• Demain ne meurt jamais

• Tuer n’est pas jouer

• Opération Tonnerre

• GoldenEye

• Permis de tuer

• Le monde ne suffit pas

• L’espion qui m’aimait

• Vivre et laisser mourir

• Octopussy

• On ne vit que deux fois

• Moonraker

Un marathon, une mémoire du cinéma

Avec cette mise en ligne événement durant trois mois, Netflix offre plus qu’un simple catalogue : une traversée de l’histoire du cinéma populaire, de ses illusions vintage à ses relectures modernes. Revoir James Bond aujourd’hui, c’est aussi observer comment nos fantasmes, nos peurs et nos héros ont évolué. Et peut-être comprendre pourquoi, malgré le temps, 007 reste éternel.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>