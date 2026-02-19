Il existe des voitures qui ne traversent pas seulement les décennies : elles les défient. La Peugeot 504 Riviera fait partie de ces silhouettes fantômes devenues légende. Aujourd’hui, ce concept aussi audacieux qu’élégant est exceptionnellement exposé au Musée de L’Aventure Peugeot, offrant au public une plongée fascinante dans une page méconnue de l’histoire stylistique de la 504.

Un rêve signé Pininfarina

Retour en 1971. À partir de la base du coupé 504, le carrossier italien Pininfarina imagine une alternative radicale : un break sportif, capable d’allier espace, confort et élégance. À une époque où la carrosserie break est surtout synonyme de fonctionnalité, la 504 Riviera ose le raffinement. Ligne tendue, pavillon allongé, équilibre des proportions : elle conjugue l’utilitaire et le prestige dans un style d’une modernité étonnante.

Présentée au Salon de Genève puis au Salon de Paris en 1971, la Riviera séduit mais ne dépasse jamais le stade du concept. Raisons économiques, contraintes industrielles : le projet est abandonné. L’unique exemplaire, revendu en Espagne, disparaît à la fin des années 1990. Le mythe semble alors définitivement perdu.

Une renaissance britannique

Il faudra attendre plus de trente ans pour que la Riviera reprenne vie. En 2022, un collectionneur britannique passionné décide de recréer ce modèle disparu. Il confie le projet à la société HC Classics, avec pour base un cabriolet 504 de 1972.

Trois années de travail minutieux seront nécessaires :

• Modélisation 3D complète,

• Reproduction spécifique du vitrage,

• Reconstruction intégrale de la partie arrière,

• Fabrication d’éléments sur mesure,

• Restauration complète du véhicule donneur,

• Adaptations modernes pour des raisons de sécurité.

Peu à peu, la silhouette renaît. Ce qui n’était plus qu’un souvenir photographique reprend corps, fidèle à l’esprit originel de 1971.

Une exposition exceptionnelle à Sochaux

Grâce à la confiance de son propriétaire, cette réplique exceptionnelle est aujourd’hui présentée au Musée de L’Aventure Peugeot, à Sochaux. Pour illustrer la filiation stylistique du projet, la 504 Riviera est exposée aux côtés d’un coupé 504 et d’un break 504, soulignant l’équilibre subtil entre ces deux univers. Une mise en scène qui permet de comprendre toute la modernité de cette proposition avant-gardiste.

Plus qu’un simple concept car, la Riviera incarne une vision : celle d’un break chic et sportif, à la fois pratique et statutaire. Une idée qui résonne encore fortement aujourd’hui.

Infos pratiques

Musée de L’Aventure Peugeot

Carrefour de l’Europe – 25600 Sochaux

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h

Jeu de piste pour enfants jusqu’au 8 mars 2026 (animation incluse dans le prix d’entrée, réservée aux familles hors groupes)

Le patrimoine automobile ne vit que lorsqu’il est partagé. Avec la 504 Riviera, c’est tout un pan du design des années 70 qui ressurgit : élégant, audacieux et délicieusement vintage.

Crédit photo : Musée de l'Aventure Peugeot©