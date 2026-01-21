L’année 2025 restera comme un jalon majeur dans l’histoire d’Alpine. Pour la cinquième année consécutive, la marque française enregistre une progression spectaculaire sur le segment haut de gamme et dépasse, pour la première fois, le seuil symbolique des 10 000 immatriculations. Avec 10 970 véhicules vendus dans le monde, Alpine affiche une croissance à trois chiffres de +139,2 % par rapport à 2024.

Une performance européenne

Cette dynamique s’appuie avant tout sur une performance européenne exceptionnelle. Sur le continent, les ventes progressent de +145,3 %, portées par des hausses significatives sur l’ensemble des marchés clés. La France demeure le premier débouché de la marque avec 5 383 immatriculations (+89,5 %), tandis que le Royaume-Uni (+369,5 %) et l’Allemagne (+133,5 %) confirment la montée en puissance d’Alpine sur les marchés premium les plus concurrentiels.

L’Alpine A110 : toujours un succès !

Malgré la fin de carrière progressive de l’A110, le coupé sportif emblématique conserve une place centrale dans la stratégie de la marque. En 2025, 2 681 exemplaires ont été vendus, dont plus de 61 % en versions haut de gamme. Les déclinaisons A110 R et A110 R 70 représentent à elles seules près d’un quart des ventes du modèle. Alpine conserve ainsi son leadership européen sur le segment des coupés sport biplaces, avec 44 % de parts de marché, dominant notamment en France, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Pologne.

L’Alpine A290 au cœur de cette réussite

N’en déplaise aux puristes et aux accros du thermique, le principal moteur de croissance de l’année reste toutefois l’A290. Lancée en 2024, la première citadine sportive électrique de la marque, élue voiture de l’année en 2025, réalise un démarrage remarquable avec 8 198 immatriculations, soit 75 % des ventes totales d’Alpine en 2025. Ce succès confirme la pertinence de l’entrée de la marque dans l’univers de la sportivité électrique et son attractivité auprès de nouveaux clients.

L’Alpine A390 en renfort

L’avenir s’annonce tout aussi prometteur avec l’arrivée de l’A390, premier fastback sportif cinq places d’Alpine. Commercialisé à partir de 67 500 euros et déjà livré sur plusieurs marchés européens, ce nouveau modèle doit accompagner l’élargissement de la clientèle et soutenir la croissance en 2026.

Une capillarité de réseau plus dense

Parallèlement aux résultats commerciaux, Alpine poursuit l’expansion de son réseau. En 2025, quinze nouveaux points de vente ont ouvert (dont l’Alpine Store de Paris), portant le total à 169 Alpine Store et Atelier Alpine dans 25 pays. L’objectif est désormais de dépasser les 200 implantations d’ici fin 2026, avec notamment l’ouverture de nouveaux Ateliers Alpine à Milan et Londres.

Pour Philippe Krief, directeur général de la marque, “2025 marque une étape historique pour Alpine, avec pour la première fois le franchissement du cap des 10 000 immatriculations”. Il souligne une croissance portée par les nouveaux modèles, en particulier l’A290, et par “le travail remarquable des équipes centrales et locales”, tout en affirmant la volonté de poursuivre une stratégie fondée sur l’innovation, l’électrification et le plaisir de conduite.

Avec ces résultats, Alpine confirme son changement de dimension et s’installe durablement comme un acteur en forte croissance du segment premium européen.

Crédit photo : Renault Group© - DR