Le 25 février 2000, AC/DC sortait son 14ᵉ album studio : Stiff Upper Lip. Aujourd’hui, le disque fête ses 26 ans et demeure un jalon particulier dans la carrière du groupe australien, celui d’un retour assumé à un son brut et bluesy, avec des morceaux truffés de riffs, après une décennie 90 marquée par des productions plus massives.

Contexte : AC/DC à l’aube du nouveau millénaire

À la fin des années 90, AC/DC reste une machine de tournée redoutable. L’album Ballbreaker (1995) avait marqué le retour du batteur Phil Rudd, membre historique. Le groupe renouait avec un son plus sec après les productions très “années 80”.

En 2000, le groupe composé de Brian Johnson (chant), Angus Young (guitare solo), Malcolm Young (guitare rythmique), Cliff Williams (basse) et Phil Rudd (batterie) choisit de retravailler avec le producteur légendaire George Young, frère aîné d’Angus et Malcolm, déjà artisan des classiques des années 70 comme High Voltage ou Let There Be Rock. Aux côtés de George Young : Mike Fraser, le génial ingénieur du son.

Ce choix est symbolique. En effet, à cette époque, AC/DC souhaite revenir aux origines du groupe et George Young arrive, avec ce nouvel opus, à intégrer l’esprit de Little Richard et Chuck Berry dans les morceaux.

Genèse : simplicité et efficacité

L’album est enregistré au Warehouse Studio de Vancouver. L’approche est volontairement minimaliste, avec un mélange d’effets réduits, d’un son live, de guitares crues et d’une batterie sèche et frontale.

Malcolm Young, véritable architecte sonore du groupe, voulait retrouver la pulsation blues primitive qui a fait la signature d’AC/DC. Angus, lui, injecte ses (nombreux) riffs tranchants caractéristiques, toujours basés sur le groove plus que sur la virtuosité.

Le titre Stiff Upper Lip fait référence à une expression britannique signifiant “garder son sang-froid face à l’adversité”, mais le groupe joue évidemment sur le double sens grivois typique de son humour.

Style musical : un retour au blues-rock

Contrairement à The Razors Edge (1990), plus heavy-metal et taillé pour les stades, Stiff Upper Lip s’ancre davantage dans un style épuré, sans aucune fioriture. Un blues bien lourd et du groove épais emprunts de l’influence évidente de Chuck Berry et du rock 70’s. L’album sonne presque vintage, mais avec une production moderne, propre et puissante.

Les morceaux marquants

Stiff Upper Lip

Le morceau-titre ouvre l’album avec un riff immédiatement reconnaissable, qui aurait forcément plu à Chuck Berry. Bluesy, lourd et sensuel, il devient rapidement un incontournable des concerts.

Satellite Blues

La télé qui tombe en panne est sujet à un groove minimaliste et entêtant, presque hypnotique.

Safe in New York City

Titre énergique, choisi comme single, au refrain efficace. Sa sortie coïncide curieusement avec des débats sur la sécurité urbaine aux États-Unis. Le morceau est une opposition à la campagne anticriminalité de Rudolph Giuliani, alors maire de New-York.

Meltdown et Can’t Stand Still

Deux titres plus nerveux qui rappellent un AC/DC plus direct. L’album alterne morceaux rock francs et titres plus chaloupés, avec un Brian Johnson en grande forme vocale. Ce dernier déclara d’ailleurs à Sylvie Simmons, journaliste pour Mojo : “Sur Stiff Upper Lip, j’ai la voix de Satchmo !” (Surnom de Louis Armstrong).

Accueil et succès

À sa sortie, Stiff Upper Lip reçoit un accueil globalement mitigé. Il s’écoulera tout de même à 1 million d’unités aux États-Unis, mais sera classé 7ème chez l’Oncle Sam, N°3 en Australie, N°12 en Angleterre. Le succès sera plus franc en Allemagne, en Suède, en Finlande, en Autriche et dans d’autres pays hors pays anglo-saxons. Au total, Stiff Upper Lip se vendra à un peu plus de 3 millions d’exemplaires.

La tournée mondiale Stiff Upper Lip Tour (2000–2001) est un énorme succès et confirme que, même 25 ans après leurs débuts, AC/DC reste une valeur sûre du rock mondial. Pour cette nouvelle tournée, deux grandes nouveautés arrivent sur scène : une poupée gonflable géante de stripteaseuse sur le morceau “Whole Lotta Rosie” et une statue immense de 12 mètres à l’effigie d’Angus Young, reprenant le thème de la pochette de l’album. La statue crachait une épaisse fumée, s’ornait de cornes ou lançait des feux d’artifice (pendant l’énorme solo de guitare d’Angus Young sur le morceau “Let There Be Rock”).

Une place particulière dans la discographie

Stiff Upper Lip n’est pas l’album le plus explosif du groupe, ni le plus expérimental. Mais il est souvent vu comme celui qui a marqué un retour aux fondamentaux et un véritable hommage aux racines blues du groupe.

Avec le recul, il apparaît comme le dernier album produit par George Young et l’un des derniers avec la formation “classique” avant les bouleversements des années 2010.

26 ans plus tard

En 2026, Stiff Upper Lip reste un album apprécié des fans pour son authenticité, son groove et son absence totale de compromis. Dans un paysage musical qui changeait rapidement à l’aube des années 2000 (pop dominante, électro), AC/DC prouvait qu’on pouvait encore faire du rock simple, sale et efficace, sans suivre les tendances du moment.

Le saviez-vous ?

La chanteuse et star internationale américaine Lady Gaga, qui fêtera ses 40 ans le 28 mars prochain, apparait dans le clip de la chanson “Stiff Upper Lip” (vidéo en bas de cet article). On la voit à la 59ème seconde de la vidéo, vêtue d’un cuir noir, lunettes de soleil sur la tête, en train de “headbanger”, alors que le groupe lui avait demandé de ne pas le faire, pour donner une image plus moderne au morceau. La chanteuse aux 120 millions d’albums vendus n’avait alors que 17 ans.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>