Au milieu des riffs incendiaires et de l’énergie brute qui ont fait la légende de AC/DC, Let Me Put My Love Into You occupe une place à part. Sorti le 25 juillet 1980 sur l’album Back in Black, ce morceau ralentit le tempo, assombrit l’atmosphère et révèle un visage plus feutré, presque mélancolique, du groupe australien. Une anomalie apparente, devenue avec le temps l’un de ses titres les plus fascinants.
Un tempo ralenti, une tension permanente
Dès les premières secondes, la chanson installe une ambiance lourde et nocturne. Le riff d’Angus Young se fait moins agressif, plus étiré, presque hypnotique. La rythmique avance avec retenue, laissant respirer chaque note. AC/DC ne cherche pas ici le coup de poing immédiat mais une montée progressive, chargée de tension sexuelle et émotionnelle.
Ce choix est rare dans leur discographie. Là où le groupe excelle habituellement dans l’urgence et la frontalité, Let Me Put My Love Into You préfère la suggestion, le clair-obscur, et c’est précisément ce qui la rend si singulière.
Des paroles simples, mais lourdes de sens
Les paroles, comme souvent chez AC/DC, restent directes, sans détour poétique inutile. Pourtant, derrière leur apparente simplicité, elles dégagent une forme de désespoir contenu. Le narrateur implore, insiste, cherche à convaincre. Il ne s’agit plus seulement de séduction bravache mais d’un besoin presque viscéral de connexion.
Cette insistance répétée crée un malaise subtil. L’amour évoqué n’est pas joyeux ni libérateur, il est urgent, presque étouffant. La chanson parle moins de romantisme que de désir brut, de solitude et de frustration. Une lecture plus sombre que ce que l’on associe spontanément à AC/DC.
Paroles et traduction
Let Me Put My Love Into You (Laisse-moi Placer Mon Amour En Toi)
Source : Lacoccinelle.net
Flying on a free flight
Je vole dans des avions
Driving all night
Je conduis toute la nuit
With my machinery
Avec ma machinerie
‘Cause I, I got the power
J’ai la puissance en moi
Any hour
A chaque heure de la journée
To show the man in me
Pour exprimer l’Homme qui est en moi
I got reputations
J’ai une réputation
Blown to pieces
Qui réduit tout en poussière
With my artillery
Grâce à mon artillerie
Whoa ho
Ouh là ! Doucement !
I’ll be guided in
Tu me guideras à l’intérieur
We’ll be ridin’
On prendra du bon temps
Given what you got to me
Je te donnerai ce que tu attends de moi
Don’t you struggle
Pas la peine de lutter !
Don’t you fight
Pas la peine de combattre !
Don’t you worry
Ne t’en fais pas !
‘Cause it’s your turn tonight
Car c’est ton tour ce soir !
Let me put my love into you, babe
Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !
Let me put my love on the line
Laisse-moi placer mon amour en pleine ligne !
Let me put my love into you, babe
Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !
Let me cut your cake with my knife
Laisse-moi couper ton biscuit avec mon couteau !
Oh, like a fever
Oh, c’est comme de la fièvre
Burning faster
Je brûle de plus en plus
You spark the fire in me
Tu allumes un feu en moi
Crazy feelings
Des sensations folles
Got me reeling
Me donnent le vertige
They got me raising steam
Elles me mettent sous pression
Don’t you struggle
Pas la peine de lutter !
Don’t you fight
Pas la peine de combattre !
Don’t you worry
Ne t’en fais pas !
‘Cause it’s your turn tonight
Car c’est ton tour ce soir !
Let me put my love into you, babe
Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !
Let me put my love on the line
Laisse-moi placer mon amour en pleine ligne !
Let me put my love into you, babe
Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !
Let me cut your cake with my knife
Laisse-moi couper ton biscuit avec mon couteau !
Let me, let me, Oh let me put my love into you, babe
Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !
Let me put my love on the line
Laisse-moi placer mon amour en pleine ligne !
Let me put my love into you, babe
Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !
Let me cut your cake with my knife
Laisse-moi couper ton biscuit avec mon couteau !
Let me put my love into you, babe
Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !
Let me put my love on the line
Laisse-moi placer mon amour en pleine ligne !
Let me put my love into you, babe
Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !
Let me give it all
Laisse-moi tout donner
Let me give it all
Laisse-moi tout donner
To you, to you
A toi, à toi
Give it all
Tout donner
À l’instar du morceau “Given The Dog A Bone”, “Let Me Put My Love Into You” utilise la technique du double-sens cher à AC/DC et à Bon Scott, avec de fortes connotations sexuelles.
Le contexte d’un album charnière
Impossible de dissocier ce titre de Back in Black. L’album naît dans un contexte particulier, marqué par la disparition de Bon Scott quelques mois plus tôt. Avec l’arrivée de Brian Johnson, le groupe devait prouver qu’il pouvait survivre, et même triompher, sans son chanteur emblématique.
Let Me Put My Love Into You participe à cette démonstration. Brian Johnson y adopte un registre plus contenu, plus grave, presque menaçant par moments. Il ne cherche pas à imiter Bon Scott mais impose sa propre interprétation, plus tendue, plus sombre, parfaitement en phase avec l’atmosphère de l’album.
Une pièce à part dans la discographie d’AC/DC
Souvent éclipsée par des hymnes comme Hells Bells, You Shook Me All Night Long ou Back in Black, cette chanson n’a jamais été un tube radiophonique. Elle n’en reste pas moins essentielle pour comprendre la richesse de l’album. Elle prouve qu’AC/DC sait ralentir, créer une ambiance, jouer sur les nerfs plutôt que sur la seule puissance.
Pour notre rédaction, Let Me Put My Love Into You fait clairement partie des meilleures chansons du groupe. Non pas parce qu’elle résume AC/DC, mais précisément parce qu’elle en montre une autre facette. Plus trouble, plus sensuelle, plus introspective.
Une chanson qui traverse le temps
Quarante-cinq ans après sa sortie, le morceau conserve intacte sa force d’attraction. Il s’écoute différemment avec l’âge, loin de l’excitation immédiate du rock adolescent. C’est une chanson de nuit, de solitude, de road-trip et de tension intérieure. Un titre qui rappelle qu’AC/DC ne se résume pas à des riffs survoltés et des refrains scandés à pleins poumons, mais qu’il sait aussi explorer des zones plus sombres, plus humaines.
Crédit photo de UNE : Harry (Howard) Potts© - Brian Johnson sur la scène du Manchester Apollo le 3/10/1982.
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
Bonjour et merci pour cet article concernant notre Love Blonde
Il n'y a pas Peter Frampton sur Flagrant délit. Celui-ci a participé à l'album "sans nom" (rivière ouvre ton lit).…
Qe elle tristesse une Alpine electrique Ce ne sont pas les seuls la fin d une époque La voiture electrique…
Un film qui a déjà 40 ans comme le temps file. J'adore Harrison Ford. Je le regarderai volontiers à nouveau…
Ace Frehley's death marks the end of an era for KISS, and his pioneering glam rock style continues to influence…