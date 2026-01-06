Au milieu des riffs incendiaires et de l’énergie brute qui ont fait la légende de AC/DC, Let Me Put My Love Into You occupe une place à part. Sorti le 25 juillet 1980 sur l’album Back in Black, ce morceau ralentit le tempo, assombrit l’atmosphère et révèle un visage plus feutré, presque mélancolique, du groupe australien. Une anomalie apparente, devenue avec le temps l’un de ses titres les plus fascinants.

Un tempo ralenti, une tension permanente

Dès les premières secondes, la chanson installe une ambiance lourde et nocturne. Le riff d’Angus Young se fait moins agressif, plus étiré, presque hypnotique. La rythmique avance avec retenue, laissant respirer chaque note. AC/DC ne cherche pas ici le coup de poing immédiat mais une montée progressive, chargée de tension sexuelle et émotionnelle.

Ce choix est rare dans leur discographie. Là où le groupe excelle habituellement dans l’urgence et la frontalité, Let Me Put My Love Into You préfère la suggestion, le clair-obscur, et c’est précisément ce qui la rend si singulière.

Des paroles simples, mais lourdes de sens

Les paroles, comme souvent chez AC/DC, restent directes, sans détour poétique inutile. Pourtant, derrière leur apparente simplicité, elles dégagent une forme de désespoir contenu. Le narrateur implore, insiste, cherche à convaincre. Il ne s’agit plus seulement de séduction bravache mais d’un besoin presque viscéral de connexion.

Cette insistance répétée crée un malaise subtil. L’amour évoqué n’est pas joyeux ni libérateur, il est urgent, presque étouffant. La chanson parle moins de romantisme que de désir brut, de solitude et de frustration. Une lecture plus sombre que ce que l’on associe spontanément à AC/DC.

Paroles et traduction

Let Me Put My Love Into You (Laisse-moi Placer Mon Amour En Toi)

Source : Lacoccinelle.net

Flying on a free flight

Je vole dans des avions

Driving all night

Je conduis toute la nuit

With my machinery

Avec ma machinerie

‘Cause I, I got the power

J’ai la puissance en moi

Any hour

A chaque heure de la journée

To show the man in me

Pour exprimer l’Homme qui est en moi

I got reputations

J’ai une réputation

Blown to pieces

Qui réduit tout en poussière

With my artillery

Grâce à mon artillerie

Whoa ho

Ouh là ! Doucement !

I’ll be guided in

Tu me guideras à l’intérieur

We’ll be ridin’

On prendra du bon temps

Given what you got to me

Je te donnerai ce que tu attends de moi

Don’t you struggle

Pas la peine de lutter !

Don’t you fight

Pas la peine de combattre !

Don’t you worry

Ne t’en fais pas !

‘Cause it’s your turn tonight

Car c’est ton tour ce soir !

Let me put my love into you, babe

Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !

Let me put my love on the line

Laisse-moi placer mon amour en pleine ligne !

Let me put my love into you, babe

Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !

Let me cut your cake with my knife

Laisse-moi couper ton biscuit avec mon couteau !

Oh, like a fever

Oh, c’est comme de la fièvre

Burning faster

Je brûle de plus en plus

You spark the fire in me

Tu allumes un feu en moi

Crazy feelings

Des sensations folles

Got me reeling

Me donnent le vertige

They got me raising steam

Elles me mettent sous pression

Don’t you struggle

Pas la peine de lutter !

Don’t you fight

Pas la peine de combattre !

Don’t you worry

Ne t’en fais pas !

‘Cause it’s your turn tonight

Car c’est ton tour ce soir !

Let me put my love into you, babe

Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !

Let me put my love on the line

Laisse-moi placer mon amour en pleine ligne !

Let me put my love into you, babe

Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !

Let me cut your cake with my knife

Laisse-moi couper ton biscuit avec mon couteau !

Let me, let me, Oh let me put my love into you, babe

Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !

Let me put my love on the line

Laisse-moi placer mon amour en pleine ligne !

Let me put my love into you, babe

Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !

Let me cut your cake with my knife

Laisse-moi couper ton biscuit avec mon couteau !

Let me put my love into you, babe

Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !

Let me put my love on the line

Laisse-moi placer mon amour en pleine ligne !

Let me put my love into you, babe

Laisse-moi placer mon amour en toi chérie !

Let me give it all

Laisse-moi tout donner

Let me give it all

Laisse-moi tout donner

To you, to you

A toi, à toi

Give it all

Tout donner

À l’instar du morceau “Given The Dog A Bone”, “Let Me Put My Love Into You” utilise la technique du double-sens cher à AC/DC et à Bon Scott, avec de fortes connotations sexuelles.

Le contexte d’un album charnière

Impossible de dissocier ce titre de Back in Black. L’album naît dans un contexte particulier, marqué par la disparition de Bon Scott quelques mois plus tôt. Avec l’arrivée de Brian Johnson, le groupe devait prouver qu’il pouvait survivre, et même triompher, sans son chanteur emblématique.

Let Me Put My Love Into You participe à cette démonstration. Brian Johnson y adopte un registre plus contenu, plus grave, presque menaçant par moments. Il ne cherche pas à imiter Bon Scott mais impose sa propre interprétation, plus tendue, plus sombre, parfaitement en phase avec l’atmosphère de l’album.

Une pièce à part dans la discographie d’AC/DC

Souvent éclipsée par des hymnes comme Hells Bells, You Shook Me All Night Long ou Back in Black, cette chanson n’a jamais été un tube radiophonique. Elle n’en reste pas moins essentielle pour comprendre la richesse de l’album. Elle prouve qu’AC/DC sait ralentir, créer une ambiance, jouer sur les nerfs plutôt que sur la seule puissance.

Pour notre rédaction, Let Me Put My Love Into You fait clairement partie des meilleures chansons du groupe. Non pas parce qu’elle résume AC/DC, mais précisément parce qu’elle en montre une autre facette. Plus trouble, plus sensuelle, plus introspective.

Une chanson qui traverse le temps

Quarante-cinq ans après sa sortie, le morceau conserve intacte sa force d’attraction. Il s’écoute différemment avec l’âge, loin de l’excitation immédiate du rock adolescent. C’est une chanson de nuit, de solitude, de road-trip et de tension intérieure. Un titre qui rappelle qu’AC/DC ne se résume pas à des riffs survoltés et des refrains scandés à pleins poumons, mais qu’il sait aussi explorer des zones plus sombres, plus humaines.

Crédit photo de UNE : Harry (Howard) Potts© - Brian Johnson sur la scène du Manchester Apollo le 3/10/1982.