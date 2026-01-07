Pour conclure la série célébrant les 70 ans d’Alpine, la marque au A fléché signe un épisode 7 particulièrement symbolique. Intitulé Au pas de charge, ce dernier volet fait dialoguer passé, présent et futur, en assumant pleinement un virage électrique sans jamais renier l’ADN sportif forgé par Jean Rédélé.

Une nouvelle gamme, fidèle à l’esprit Alpine

Au cœur de cet épisode final, Alpine expose sa nouvelle gamme, pensée comme une extension naturelle de son histoire. L’Alpine A390 incarne cette transition. Agile, sportive et tournée vers la mobilité électrique, elle séduit jusqu’aux pilotes de Formule 1.

À commencer par Pierre Gasly, qui confie être sensible à cette nouvelle vision de la performance. Pour lui, l’électrique n’est pas un renoncement, mais un nouveau terrain de jeu. Au point d’imaginer un engagement en rallye avec ce type de motorisation.

Un fantasme devenu réalité avec l’arrivée de l’Alpine A290 Rallye, clin d’œil appuyé à la mythique Renault 5 Alpine Groupe 2 de la fin des années 1970. Ce modèle marque aussi le premier projet issu de Hypertech Alpine, le nouveau centre d’ingénierie basé à Viry-Châtillon, comme un passage de relais entre compétition historique et innovation contemporaine.

L’A110 R Ultime, un feu d’artifice final

Impossible d’évoquer Alpine sans parler de la berlinette. L’épisode 7 réserve ainsi une séquence chargée d’émotion autour de l’Alpine A110 R Ultime. Présentée comme l’ultime évolution de l’A110 de seconde génération lancée en 2017, elle apparaît en miroir avec la dernière A110 produite en 1977.

Un face-à-face hautement symbolique, qui souligne la continuité d’une philosophie : légèreté, précision, plaisir de conduite. Philippe Krief, CEO de la marque, parle d’un “feu d’artifice final”, assumant pleinement la dimension émotionnelle de cette version ultime.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Alpine donne déjà rendez-vous à 2026 pour lever le voile sur la troisième génération de l’A110, promettant de nouvelles révélations à la hauteur de la légende.

Entre nostalgie et projection

Avec cet épisode 7, Alpine réussit un exercice délicat : célébrer 70 ans d’histoire sans les figer dans la nostalgie. L’électrification n’est pas présentée comme une rupture, mais comme une évolution logique d’un esprit de compétition et d’innovation né dans les années 1950.

Une conclusion en forme d’élan, fidèle à la philosophie de Monsieur Vintage : regarder dans le rétroviseur pour mieux apprécier la route qui s’ouvre devant nous.

Crédit photo : DPPI Media©