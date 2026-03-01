Ce soir à 21h00, ARTE rediffuse l’un des monuments du cinéma américain contemporain : Danse avec les loups. Fresque ample et humaniste, ce western hors norme a profondément marqué le regard porté par Hollywood sur l’histoire de la conquête de l’Ouest. Un regard qui nous disait alors, que les Indiens étaient les méchants et les cowboys, les gentils. Pour cette raison essentielle, parmi d’autres, Danse avec les loups vaut la peine d’être visionné en famille.

Un pari risqué

À la fin des années 1980, Kevin Costner est déjà une star grâce à des succès comme Les Incorruptibles ou Field of Dreams. Pourtant, lorsqu’il décide d’adapter le roman de Michael Blake, qui signe lui-même le scénario, le projet inquiète les studios. Budget conséquent, durée inhabituelle (près de trois heures), larges dialogues en langue sioux sous-titrés : le pari semble risqué.

Costner s’obstine. Il produit, réalise et interprète le rôle principal. Le tournage, notamment dans les grandes plaines du Dakota du Sud, se révèle complexe, avec des conditions climatiques difficiles et l’utilisation spectaculaire de troupeaux de bisons. L’ambition est claire : redonner souffle épique et profondeur humaine au western, alors considéré comme un genre en perte de vitesse

Le récit : un homme, un peuple, une révélation

Après la guerre de Sécession, le lieutenant nordiste John Dunbar choisit une affectation isolée à la frontière des territoires indiens. Seul dans un fort abandonné, il découvre peu à peu la présence d’une tribu sioux. La méfiance initiale cède progressivement la place à la curiosité, puis à la confiance.

Dunbar tisse des liens avec Kicking Bird (interprété par Graham Greene), “Vent dans ses cheveux” (Rodney A. Grant) et surtout “Dressée avec le Poing” (Mary McDonnell), une femme blanche élevée parmi les Sioux. Adopté par la tribu, il reçoit un nouveau nom : “Danse avec les loups”, en écho à sa relation avec un loup solitaire.

Le film développe un thème central : l’harmonie retrouvée entre l’homme et la nature, mais aussi la fraternité possible entre cultures que l’Histoire a opposées.

Des choix artistiques forts

Premier long métrage réalisé par Kevin Costner, le film impressionne par son ampleur visuelle. La photographie sublime les paysages infinis de l’Ouest américain, tandis que la musique de John Barry enveloppe le récit d’un lyrisme ample et mélancolique.

Autre particularité majeure : le respect accordé à la culture sioux. Une large partie des dialogues est parlée en lakota, une démarche rare à Hollywood à l’époque. Le film s’attache à représenter les peuples autochtones avec dignité, loin des caricatures traditionnelles du western classique.

Un accueil triomphal

Présenté en 1990, le film rencontre un succès critique et public considérable. Il est récompensé par l’Ours d’argent à la Berlinale et surtout par sept Oscars, dont ceux du Meilleur film et du Meilleur réalisateur. Aux Golden Globes, il s’impose également dans les catégories majeures.

Le public suit : contre toute attente, cette fresque de près de trois heures séduit massivement et redonne un second souffle au western. Plus qu’un succès, Danse avec les loups devient un phénomène culturel et marque durablement les années 1990.

Pour un budget initial de 19 millions de dollars, Danse avec les loups en rapporte 424 ! Un véritable succès, confirmé par les 7 280 000 entrées enregistrées rien qu’en France.

Une œuvre à part dans l’histoire du western

En inversant le point de vue traditionnel : les colons n’étant plus les héros incontestés, le film bouleverse les codes du genre. Il propose une réflexion sur la violence de la conquête et sur la disparition annoncée d’un monde. C’est pour cette raison essentielle que visionner le film avec vos enfants est intéressant, ils découvriront ainsi la véritable histoire de l’Amérique. Pas celle qu’Hollywood a voulu nous vendre pendant des décennies en mangeant du pop-corn.

Fresque humaniste, plaidoyer pour la reconnaissance des peuples autochtones, grande aventure romanesque : Danse avec les loups demeure une œuvre à la fois spectaculaire et intime.

Ce soir, sa diffusion sur ARTE offre l’occasion de redécouvrir un film qui, plus de trente ans après sa sortie, conserve intacte sa puissance émotionnelle et sa portée universelle. Un film à découvrir avec les enfants, pour leur apprendre la véritable histoire de l’Amérique.

Une version longue de 236 minutes existe également.

(Dances with Wolves) Film de Kevin Costner (États-Unis/Royaume-Uni, 1990, 2h52mn, VF/VOSTF) – Scénario : Michael Blake, d’après son roman – Avec : Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd Westerman, Tantoo Cardinal – Production : Tig Productions.

Ours d’argent, Berlinale 1990 – Meilleurs film, réalisateur, montage, musique, image, son, scénario adapté, Oscars 1991 – Meilleurs film dramatique, réalisateur, scénario, Golden Globes 1991.

Danse avec les loups. Diffusion le dimanche 1er mars 2026 à 21H00 sur ARTE.

Crédit photo : DR.