En 1965, au cœur des lacets enneigés du Rallye Automobile Monte-Carlo, la Mini Cooper S portant le numéro 52 s’impose avec panache. À son volant, Timo Mäkinen et son copilote Paul Easter déjouent les pièges d’une météo extrême et offrent à la petite britannique une victoire devenue mythique. Soixante ans plus tard, l’esprit de cet exploit renaît à travers la MINI 1965 Victory Edition. Plus qu’une série spéciale, cette édition est une passerelle entre deux époques : celle d’un rallye héroïque et celle d’une mobilité résolument contemporaine.

Une icône réinterprétée

En France, cette édition hommage est proposée uniquement sur les MINI John Cooper Works 3 portes et MINI John Cooper Works 100% électrique. La MINI 1965 Victory Edition assume pleinement son héritage visuel. Sa carrosserie Chili Red, traversée d’une bande blanche du capot au hayon, rend hommage aux livrées de compétition des années 1960.

Le numéro “52” stylisé sur les flancs rappelle la voiture victorieuse de 1965, tandis que le discret autocollant “1965” sur le montant C évoque les plaques de rallye d’époque. Le toit et les coques de rétroviseurs en Glazed White créent un contraste élégant et immédiatement identifiable.

Les jantes 18 pouces JCW Lap Spoke bicolores ou Mastery Spoke Black pour la version électrique parachèvent cette silhouette athlétique. Les moyeux flottants et bouchons de valves spécifiques JCW soulignent une inspiration clairement tournée vers la compétition.

Deux interprétations de la performance

La version thermique développe 231 chevaux (170 kW) et 380 Nm de couple, abattant le 0 à 100 km/h en 6,1 secondes. Une mécanique explosive, fidèle à l’ADN sportif de la griffe JCW.

La version 100 % électrique, forte de 258 chevaux (190 kW), réalise le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Son accélération instantanée et linéaire traduit une nouvelle vision de la sportivité, silencieuse mais tout aussi intense.

Côté consommation et rejet CO₂ :

6,5 à 6,8 l/100 km et 147 à 154 g/km de CO₂ pour la version thermique (WLTP)

15,3 à 15,5 kWh/100 km et 0 g de CO₂ pour l’électrique (WLTP)

Un habitacle entre mémoire et modernité

À bord, l’hommage se poursuit avec subtilité. Les seuils de porte frappés “1965” sur fond rouge et noir marquent l’entrée dans un univers exclusif. La palette gris et rouge propre à JCW structure l’habitacle, tandis que des détails spécifiques comme les inscriptions “1965” sur la troisième branche textile du volant sport et sur la boîte de rangement centrale, rappellent la filiation directe avec la Mini triomphante de Monte-Carlo.

Même la clé porte le numéro de course historique, clin d’œil quotidien à un exploit devenu patrimoine.

La MINI 1965 Victory Edition sera disponible à la commande à partir de mai 2026, avec des tarifs communiqués ultérieurement.

Crédit photo : Bmw©