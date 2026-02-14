À 59 ans, Halle Berry continue d’écrire son histoire entre amour, franchise culte et rêves de super-héroïne. Alors qu’elle vient de célébrer ses fiançailles avec le chanteur Van Hunt, l’actrice américaine a surpris les fans de Marvel en évoquant sa déception de ne pas figurer au casting d’Avengers : Doomsday, attendu en salles le 16 décembre 2026. Mais la star ne ferme aucune porte : elle espère encore pouvoir faire tonner la foudre dans Avengers : Secret Wars, prévu pour le 15 décembre 2027.

Une absence qui fait gronder les fans

Depuis plusieurs mois, les rumeurs allaient bon train sur un possible retour de l’interprète de Tornade dans le nouvel opus des Avengers. Interrogée à plusieurs reprises, Halle Berry a pourtant tenu à clarifier la situation : elle ne fera pas partie de l’aventure Doomsday. Une annonce qui a attristé de nombreux admirateurs, tant son incarnation de Storm reste gravée dans les mémoires.

L’actrice n’a toutefois pas caché son attachement profond au personnage. Elle a confié combien Storm demeure une figure importante dans sa carrière, et combien l’univers des mutants a compté pour elle, y compris sur le plan personnel. Les thématiques d’exclusion, de différence et d’acceptation portées par la saga ont marqué toute une génération, la sienne comme celle de ses enfants.

Storm, icône sexy et puissante des X-Men

Lorsque le premier X-Men sort au cinéma en 2000, il y a déjà 26 ans, personne n’imagine encore l’ampleur du phénomène. Aux côtés de Hugh Jackman et Patrick Stewart, Halle Berry incarne Ororo Munroe, alias Storm (Tornade en version française), mutante capable de contrôler les éléments.

Chevelure blanche sculpturale, regard intense, silhouette élancée moulée dans un costume noir futuriste : Storm impose immédiatement une présence magnétique. Mais au-delà de son aura sexy indéniable, c’est surtout sa puissance et sa noblesse qui frappent. Maîtresse des vents et des éclairs, elle déploie une autorité calme, presque royale, faisant d’elle l’une des figures féminines les plus marquantes du cinéma de super-héros des années 2000.

Halle Berry reprendra le rôle dans X2 : X-Men United, X-Men : The Last Stand et plus tard dans X-Men : Days of Future Past. À chaque apparition, Storm gagne en assurance et en ampleur dramatique, s’imposant comme une leader naturelle au sein de l’équipe.

Le succès d’une saga devenue culte

La saga X-Men a ouvert la voie à l’explosion moderne des films de super-héros. Dès 2000, le premier opus séduit par son ton plus sombre et plus adulte, abordant des thèmes sociaux forts sous couvert de divertissement spectaculaire. Les suites confirmeront le succès critique et commercial, installant durablement les mutants dans la culture populaire.

Pour Halle Berry, cette aventure représente un tournant majeur. Déjà oscarisée, l’actrice trouve avec Storm un rôle iconique, fédérateur, qui la connecte à un public mondial. Plus de deux décennies plus tard, l’enthousiasme autour d’un éventuel retour prouve l’impact durable de son interprétation.

Cap sur Secret Wars ?

Si Avengers : Doomsday se fera sans elle, l’espoir demeure pour Secret Wars. Le concept même du film, qui pourrait réunir différentes générations de héros, alimente toutes les spéculations. Et quoi de plus naturel que de voir Storm faire son grand retour, éclairs à l’appui, dans une fresque multiverselle ?

Halle Berry, aujourd’hui épanouie dans sa vie personnelle aux côtés de Van Hunt, semble aborder l’avenir avec sérénité. Déçue, oui. Résignée, non. Si Marvel lui en donnait l’occasion, elle l’a assuré : elle reprendrait le rôle “sans hésiter”.

Vingt-six ans après ses débuts en mutante météorologique, la tempête pourrait bien ne pas avoir dit son dernier mot.