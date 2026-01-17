Les Français face à 80 ans de paix et à l’angoisse du retour de la guerre

Depuis 1945, la France vit une situation historique exceptionnelle. Pour la première fois depuis des siècles, plusieurs générations de Français n’ont jamais connu la guerre sur leur sol. Ni mobilisation générale, ni bombardements, ni rationnement, ni occupation. Cette distance temporelle nourrit une question devenue récurrente dans l’actualité Peut-on avoir aujourd’hui une troisième guerre mondiale ? La question n’est pas seulement géopolitique. Elle est culturelle, psychologique et presque existentielle pour une société qui a perdu l’expérience directe de la guerre.

1945-2025 Une rupture historique inédite pour la France

Entre 1870 et 1945, la guerre est presque une constante dans la vie des Français :

Guerre franco-prussienne

Première Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale

Trois conflits majeurs en moins de 75 ans. Des millions de morts. Des territoires détruits. Des familles brisées. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus rien. La France a bien été engagée militairement, en Indochine, en Algérie, au Sahel, au Moyen Orient. Mais ces conflits ont été lointains, professionnels, largement invisibles pour la population civile. La guerre n’est plus vécue, elle est regardée. À la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les séries ou les jeux vidéo.

Pourquoi la peur revient elle aujourd’hui ?

Si la question d’une troisième guerre mondiale revient avec autant de force, c’est parce que plusieurs repères hérités de l’après-guerre vacillent. La dissuasion nucléaire, pilier de la paix depuis 1945, n’est plus un tabou absolu.

Les conflits redeviennent symétriques, entre États puissants.

Les alliances internationales sont fragilisées.

L’ordre mondial issu de 1945 montre ses limites.

La guerre en Ukraine, les tensions en Asie, la menace de Donald Trump sur une intervention militaire au Groenland, le Proche Orient sous pression permanente, la rivalité entre grandes puissances ravivent un imaginaire que l’on croyait définitivement enfoui. Pour des Français qui n’ont connu que la paix, ces images font l’effet d’un choc.

Guerre mondiale ou guerres fragmentées

Une troisième guerre mondiale ne ressemblerait probablement pas aux précédentes :

Pas de front continu.

Pas de mobilisation massive immédiate.

Pas de déclaration formelle.

Le monde actuel fonctionne par conflits fragmentés :

Guerres régionales

Cyberguerre

Guerre économique

Pressions énergétiques

Manipulation de l’information

La violence est réelle mais diffuse. Elle ne frappe pas encore directement le quotidien des Français, ce qui renforce le sentiment d’irréalité.

Les Français face à une mémoire qui s’efface

La dernière génération ayant vécu la guerre disparaît. Les témoignages deviennent des archives. La mémoire devient scolaire, muséale, commémorative. Cette distance a un effet paradoxal. La guerre semble à la fois impossible et omniprésente. Impossible parce qu’on ne l’a jamais vécue. Omniprésente parce qu’elle revient sans cesse dans l’actualité. Contrairement à leurs grands-parents, les Français d’aujourd’hui n’ont pas de réflexes de survie collective. Pas de culture du manque. Pas de préparation mentale à l’effondrement. La paix est devenue la norme. Et toute remise en cause de cette norme provoque une angoisse profonde.

Peut-on vraiment basculer dans une guerre mondiale ?

Les grandes puissances savent ce qu’une guerre mondiale signifierait. Destruction massive, effondrement économique, chaos global. La dissuasion, notamment nucléaire, reste un frein majeur. Mais l’histoire montre une chose. Les guerres éclatent souvent quand plus personne n’y croit vraiment. L’engrenage, les erreurs de calcul, la surenchère, la perte de contrôle sont des mécanismes bien documentés. La Première Guerre mondiale en est l’exemple le plus frappant. Le risque n’est pas nul. Il n’est pas certain non plus. Il est surtout plus complexe que jamais.

Une société en paix mais vulnérable

Les Français vivent une paix longue, confortable, presque inconsciente. Cette paix a permis le progrès social, la consommation, la liberté individuelle. Mais elle a aussi produit une fragilité collective face à la violence du monde. La question n’est peut-être pas seulement : “Y aura-t-il une troisième guerre mondiale ?” Mais plutôt : “sommes-nous encore capables d’y faire face si elle survenait ?”

Après 80 ans sans guerre sur le sol national, la France redécouvre une vérité ancienne. La paix n’est jamais acquise. Elle se construit, se protège et parfois se défend. Et c’est peut-être cette prise de conscience, plus que la guerre elle-même, qui marque le véritable tournant de notre époque.