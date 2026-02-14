Il y a des films qui racontent une histoire. Et puis il y a ceux qui nous téléportent dans une époque. POLICE FLASH 80, réalisé par Jean-Baptiste Saurel, appartient clairement à la seconde catégorie. Attendu en salles le 18 mars 2026, ce long-métrage assume pleinement son ADN vintage et nous replonge avec jubilation dans l’esthétique sur vitaminée des années 80.

Une brigade improbable en plein cœur de 1984

L’action se déroule en 1984. Yvon Kastendeuch, flic à l’ancienne et fan de Michel Sardou est propulsé malgré lui à la tête d’une « unité d’élite » : la Police Flash 80. Il doit désormais faire équipe avec Guilaine, maman surmenée et cerveau du groupe, Marfoud, geek du Minitel et Roberto, l’infiltré à la coupe mulet. Ensemble, ils vont tenter de démanteler un trafic de drogue en devenant une brigade si improbable, que même les années 80 n’étaient pas prêtes.

Son équipe ? Un concentré d’archétypes délicieusement rétro :

Guilaine, maman débordée mais véritable cerveau de la brigade.

Marfoud, geek du Minitel avant l’heure, expert en connexions 3615.

Roberto, infiltré permanent à la coupe mulet impeccable.

Ensemble, ils doivent démanteler un trafic de drogue, devenant une brigade si improbable… que même les années 80 n’étaient pas prêtes.

Le film joue habilement avec les codes du polar d’époque : hiérarchie dépassée, méthodes musclées, filatures en Renault 18, bureaux enfumés et néons vacillants. Mais ici, l’action flirte en permanence avec l’absurde et la comédie.

Un hommage visuel total aux années 80

POLICE FLASH 80 n’est pas un simple décor nostalgique : c’est une immersion totale. Les rues brillent sous les néons roses et bleus, les commissariats sont tapissés de formica, les téléphones à fil claquent sur les bureaux, et les écrans cathodiques diffusent des pixels capricieux. Chaque détail est pensé pour recréer l’atmosphère d’une France pré-Internet où le Minitel était roi. Sans oublier la musique typique des “eighties” (“Les Démons de minuit” par le groupe Images pour la bande-annonce).

Les voitures jouent un rôle central : carrosseries anguleuses, gyrophares rotatifs, poursuites sur fond de synthétiseurs. On sent presque l’odeur du cuir chauffé au soleil et de la laque capillaire.

Et que dire de la mode ? Vestes à épaulettes, pantalons taille haute, chemises aux motifs géométriques, baskets montantes et surtout… la mythique coupe mulet. Véritable symbole de l’époque, elle trône fièrement sur la tête de Roberto et devient presque un personnage à part entière.

Un casting taillé pour la comédie

Le film réunit une distribution brillante, capable de manier l’humour absurde comme le second degré nostalgique. En tête d’affiche, François Damiens incarne Yvon Kastendeuch avec son mélange unique d’autorité bourrue et de fragilité comique. Face à lui, Audrey Lamy apporte énergie et finesse dans le rôle de Guilaine. Le quatuor est complété par Xavier Lacaille, Brahim Bouhlel, Thomas Ngijol et Yan Tual.

Ce casting d’acteurs rompus à la comédie promet des dialogues ciselés, des situations absurdes et une dynamique de groupe explosive.

Entre parodie et déclaration d’amour

Au-delà de son humour, POLICE FLASH 80 est aussi une déclaration d’amour à une décennie excessive et insouciante. Une époque où les bandes originales étaient dominées par les synthés, où les héros avaient des méthodes discutables mais un sens aigu de la loyauté, et où l’esthétique passait avant la discrétion. Le film joue sur cette nostalgie collective tout en la détournant avec modernité. Il ne se moque pas des années 80 : il les célèbre avec panache.

Avec POLICE FLASH 80, le cinéma français s’offre une comédie policière rétro aussi déjantée que stylée. Préparez les vestes à épaulettes, ressortez les lunettes fumées et laissez-vous embarquer dans une brigade que le temps n’a pas tout à fait digérée. Rendez-vous le 18 mars 2026 au cinéma.

POLICE FLASH 80

Date de sortie salles : 18 mars 2026

Un film de : Jean-Baptiste SAUREL

Avec : François DAMIENS, Audrey LAMY, Xavier LACAILLE, Brahim BOUHLEL, Thomas NGIJOL, Yan TUAL

Distributeur : Pathé Films

Crédit photo de UNE : Julien Panié© - Pathé Films