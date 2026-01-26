Un hommage à une icône intemporelle de l’automobile scandinave

À l’occasion de l’ouverture du salon Rétromobile, ce 28 janvier 2026, Volvo met à l’honneur l’un des modèles les plus emblématiques de son histoire : la Volvo Amazon, qui célèbre cette année ses 70 ans. Un anniversaire symbolique, célébré au cœur du salon parisien par le Volvo Club de France, avec le soutien de Volvo Car France, dans le hall 7.1 de Paris Expo Porte de Versailles.

Une Volvo charnière dans l’histoire de la marque

Présentée pour la première fois en septembre 1956 dans les rues d’Örebro, en Suède, puis officiellement au London Motor Show quelques semaines plus tard, la Volvo Amazon marque une étape décisive dans l’histoire de Volvo. Sa production débute en 1957 et, dès ses premières années, elle incarne une nouvelle vision de l’automobile : élégante, robuste, familiale et pensée pour durer.

Importée en France à partir de 1958, une première pour la marque, l’Amazon contribue largement au rayonnement international de Volvo. À tel point qu’elle permet au constructeur de retrouver, dès la fin des années 1950, son statut de premier fabricant automobile suédois.

Un design intemporel signé Jan Wilsgaard

Dessinée par Jan Wilsgaard, alors âgé de seulement 26 ans, la Volvo Amazon séduit immédiatement par ses lignes équilibrées, son élégance sobre et sa forte personnalité. Long capot, ailes marquées, surfaces vitrées généreuses : son style traverse les décennies sans jamais perdre de sa modernité.

Les premiers modèles se distinguent par leurs teintes bicolores, devenues aujourd’hui emblématiques, avant que des livrées unies ne viennent enrichir la gamme au début des années 1960. Encore aujourd’hui, l’Amazon reste l’une des Volvo les plus reconnaissables et les plus appréciées par les collectionneurs.

Une gamme complète et une carrière internationale

Au fil de sa carrière, la série 120 se décline en berline 4 portes, berline 2 portes et break, offrant une polyvalence rare pour l’époque. Cette diversité contribue à son succès sur de nombreux marchés, notamment en Amérique du Nord, où la Volvo 122 rencontre un accueil enthousiaste.

Pour répondre à la demande croissante, Volvo développe rapidement son outil industriel : après l’usine historique de Lundby en Suède, la production s’étend au Canada, à l’Afrique du Sud, puis aux sites de Torslanda et de Gand. Une véritable success story industrielle et commerciale.

La sécurité, déjà au cœur de l’ADN Volvo

Si la Volvo Amazon est aujourd’hui célébrée, c’est aussi pour son rôle majeur dans l’histoire de la sécurité automobile. En 1959, elle devient le premier véhicule de série au monde équipé d’une ceinture de sécurité à trois points d’ancrage. Une innovation majeure, dont Volvo choisira d’ouvrir le brevet à l’ensemble de l’industrie, sauvant depuis des millions de vies.

Sur le stand du Volvo Club de France, cette dimension essentielle de l’héritage Volvo est mise en lumière à travers des visuels et contenus retraçant cette avancée historique, en écho aux innovations de sécurité que la marque continue de développer aujourd’hui.

La Volvo Amazon à Rétromobile 2026

Pour célébrer cet anniversaire, le Volvo Club de France présente trois Volvo Amazon soigneusement sélectionnées, illustrant la richesse de la gamme. Le stand de plus de 120 m², conçu dans un esprit purement scandinave, invite les visiteurs à redécouvrir ce modèle mythique dans un écrin élégant et authentique.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voitures de collection, à quelques mois seulement du centenaire de Volvo, prévu en 2027.

Fiche technique – Volvo Amazon (P120 / P130 / P220)

Période de production : 1956 – 1970

Production totale : 667 322 exemplaires

Carrosseries :

• Berline 4 portes (P120)

• Berline 2 portes (P130)

• Break 5 portes (P220)

Motorisations :

• 4 cylindres essence en ligne, soupapes en tête

• 1.6 L : 60 ou 85 ch

• 1.8 L (à partir de 1961) : 75, 90 puis jusqu’à 115 ch

• 2.0 L (à partir de 1968) : 90 ou 118 ch

Transmission :

• Manuelle 3 ou 4 vitesses, avec ou sans overdrive

• Automatique 3 vitesses (selon versions)

Freinage :

• Tambours aux quatre roues (premiers modèles)

• Disques à l’avant dès 1961 sur versions S, généralisés ensuite

Dimensions :

• Longueur : 4 450 mm (break : 4 490 mm)

• Empattement : 2 600 mm

Une icône toujours vivante

Soixante-dix ans après sa naissance, la Volvo Amazon demeure un symbole fort de l’identité Volvo : sécurité, fiabilité, design et durabilité. À Rétromobile 2026, cet hommage rendu par le Volvo Club de France rappelle combien ce modèle a marqué l’histoire de l’automobile et pourquoi il continue, aujourd’hui encore, de faire battre le cœur des passionnés.

Crédit photo : Volvo Cars Corporation©