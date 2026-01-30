Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich par le président Paul von Hindenburg. L’Allemagne est alors une démocratie affaiblie, la République de Weimar.

Comprendre comment Hitler a pu parvenir au sommet de l’État est essentiel pour saisir les responsabilités humaines, politiques et sociales qui ont rendu possible l’un des régimes les plus criminels de l’histoire.

I. Une démocratie fragile : la République de Weimar en crise

1. Les séquelles de la Première Guerre mondiale

La République de Weimar naît en 1919 dans un climat de défaite et d’humiliation nationale. Le Traité de Versailles impose à l’Allemagne de lourdes réparations, des pertes territoriales et une réduction drastique de son armée. Pour une large partie de la population, la démocratie est associée à la capitulation et à la misère.

2. Crises économiques et sociales

L’Allemagne traverse une hyperinflation dévastatrice en 1923, puis est frappée de plein fouet par la Grande Dépression. En 1932, plus de six millions d’Allemands sont au chômage. La pauvreté de masse, la peur du déclassement social et l’effondrement de la confiance dans les institutions créent un terrain idéal pour les discours radicaux.

3. Instabilité politique chronique

Le système parlementaire proportionnel entraîne une fragmentation extrême des partis. Les gouvernements se succèdent sans majorité stable, et le président gouverne de plus en plus par décrets d’exception. La démocratie existe encore formellement, mais elle est déjà vidée de sa substance.

II. La montée du nazisme : une stratégie politique calculée

1. Le parti nazi et son discours

Le NSDAP exploite les frustrations collectives avec une propagande efficace, fondée sur :

• Le nationalisme revanchard,

• L’antisémitisme,

• L’anticommunisme,

• La promesse d’ordre, de travail et de grandeur retrouvée.

Hitler se présente comme un homme providentiel, capable de restaurer l’unité et la puissance de l’Allemagne.

2. Une conquête électorale sans majorité absolue

Aux élections de juillet 1932, le parti nazi devient le premier parti du Reichstag, sans obtenir la majorité. Hitler échoue d’abord à accéder au pouvoir, mais son poids électoral rend toute coalition gouvernementale difficile sans lui.

3. Les calculs des élites conservatrices

Des responsables politiques et économiques conservateurs pensent pouvoir utiliser Hitler pour stabiliser le pays tout en le contrôlant. Hindenburg, vieillissant et méfiant, finit par céder sous la pression de son entourage. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier à la tête d’un gouvernement où les nazis sont encore minoritaires.

III. De la légalité à la dictature (1933–1934)

1. L’incendie du Reichstag

Le 27 février 1933, l’incendie du Reichstag sert de prétexte pour suspendre les libertés fondamentales. Les communistes et les opposants sont arrêtés en masse.

2. La loi des pleins pouvoirs

En mars 1933, la loi des pleins pouvoirs permet à Hitler de gouverner sans le Parlement. Le régime dictatorial est désormais légalement installé.

3. Élimination des oppositions

Les partis politiques sont interdits, les syndicats dissous, la presse muselée. En 1934, lors de la Nuit des Longs Couteaux, Hitler fait assassiner ses rivaux internes. Dans la nuit du 29 au 30 juin 1934, au moins 100 personnes seront exécutées et 1000 autres seront en état d’arrestation. À la mort de Hindenburg, il cumule les fonctions de chancelier et de président : le Führer est né.

IV. Les conséquences monstrueuses de l’arrivée d’Hitler

1. Un État totalitaire et raciste

Le régime nazi impose une idéologie fondée sur le racisme biologique, l’antisémitisme d’État et la persécution systématique des minorités. Les lois de Nuremberg excluent les Juifs de la citoyenneté allemande.

2. La terreur et la répression

La Gestapo, les camps de concentration et la propagande omniprésente instaurent un climat de peur permanente. Toute opposition, réelle ou supposée, est écrasée.

3. La guerre et le génocide

L’idéologie expansionniste du régime conduit à la Seconde Guerre mondiale, un conflit mondial qui fera plus de 60 millions de morts. L’Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler, lance une invasion militaire de la Pologne le 1er septembre 1939. Cette attaque éclair (Blitzkrieg) vise à conquérir rapidement le pays. Pourquoi cette attaque ? Hitler veut annuler le traité de Versailles (1919), jugé humiliant pour l’Allemagne, Il cherche à étendre le territoire allemand (Lebensraum) et quelques jours avant l’invasion de la Pologne, l’Allemagne et l’URSS signent un pacte de non-agression (pacte germano-soviétique), ce qui rassure Hitler sur le front Est.

La Pologne étant protégée par des alliances avec le Royaume-Uni et la France, ces deux pays déclarent la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939. À partir de là, le conflit devient mondial.

Le régime nazi met en œuvre la Shoah, l’extermination industrielle de six millions de Juifs, ainsi que de millions d’autres victimes (Roms, handicapés, opposants politiques, homosexuels).

Une leçon historique majeure

L’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir montre que la barbarie peut naître de la légalité, lorsque les institutions sont affaiblies, les élites complaisantes et les sociétés désorientées par la peur. Ce n’est pas seulement l’histoire d’un dictateur, mais celle de choix politiques, de renoncements collectifs et de responsabilités partagées.

Étudier ce processus n’est pas un exercice du passé : c’est un avertissement permanent sur la fragilité des démocraties et les dangers du cynisme politique.

