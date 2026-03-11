Parmi les morceaux qui incarnent l’essence même du rock, peu possèdent la force symbolique de “Let There Be Rock”. Sortie en 1977 sur l’album éponyme du groupe australien AC/DC, la chanson est devenue l’un des piliers du hard rock. Portée par la voix rugueuse de Bon Scott et par la guitare fulgurante d’Angus Young, elle est à la fois un récit mythique, une démonstration d’énergie musicale et une déclaration d’amour au rock’n’roll.

“Let There Be Rock” est un uppercut, un véritable coup de poing dans la gueule pour les amateurs de Rock. Une simplicité qui, comme le disait Coco Chanel, est “la clef de la véritable élégance”. Ce que le groupe AC/DC a toujours appliqué à ses compositions. Le morceau, d’une durée initiale de 6 minutes 08 secondes, est devenu un véritable tube sur scène, qui peut s’étirer jusqu’à 18 minutes ! Et c’est là que l’on découvre la puissance du morceau : une ligne rythmique imperturbable, tenue par le batteur Phil Rudd, ganté, clope au bec, véritable métronome du morceau, Malcolm Young à la guitare rythmique, et enfin, Cliff Williams, qui tient sa ligne de basse sans jamais lâcher !

Seuls ceux qui ont écouté ce morceau sur scène peuvent comprendre. Je l’ai vécu en live. Avec Bon Scott, puis, avec Brian Johnson, qui n’a jamais eu à rougir de sa prestation sur ce morceau emblématique, même si, celui qui l’incarnait profondément, était Bon Scott.

Enregistré en Australie, produit par Harry Vanda et George Young, “Let There Be Rock était un album destiné au live. Près d’un demi-siècle après sa sortie, le titre éponyme de l’album est “crade”, bluesy à souhait comme le décrit Phil Sutcliffe dans son excellent ouvrage “AC/DC l’ultime biographie illustrée”. Aujourd’hui, le disque continue d’être considéré comme un classique absolu. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner à la fois son contexte historique, sa construction musicale et sa portée culturelle.

Le contexte du rock à la fin des années 1970

La seconde moitié des années 1970 est une période charnière pour le rock. Le genre, né dans les années 1950, s’est diversifié et complexifié.

Plusieurs courants dominent alors la scène musicale :

• Le rock progressif, caractérisé par des compositions longues et sophistiquées

• Le glam rock, plus théâtral et visuel

• Les premières formes de heavy metal

• L’émergence imminente du punk

Dans ce paysage musical parfois jugé trop complexe ou prétentieux, AC/DC adopte une approche radicalement différente : revenir à l’essentiel.

Le groupe, formé en 1973 par les frères Young en Australie, revendique un rock simple, direct et puissant. Leur musique s’inspire autant du blues que du rock des années 1950. L’objectif n’est pas d’expérimenter, mais de capturer l’énergie brute du rock’n’roll.

C’est dans ce contexte que paraît l’album Let There Be Rock, qui marque une étape majeure dans l’ascension internationale du groupe.

Une “Genèse” du rock’n’roll

L’originalité de la chanson tient d’abord à son concept narratif. Les paroles de Bon Scott racontent la naissance du rock comme un récit mythologique inspiré de la Genèse biblique.

Le texte débute par une situation primitive :

Au commencement, il n’y avait rien.

Puis apparaissent progressivement les éléments qui vont former la musique rock :

• Les instruments

• La lumière

• Les groupes

• Les amplificateurs

• Les salles de concert

• Les foules de fans

Le récit se conclut par la proclamation :

“Let There be rock.”

Ce procédé donne à la chanson une dimension quasi religieuse. Le rock devient une force créatrice, capable de transformer le monde.

Le texte rend également hommage aux racines du genre en mentionnant les styles qui ont nourri son développement :

• Rockabilly

• Rhythm and blues

• Boogie

En racontant cette histoire, AC/DC se place dans la continuité de cette tradition tout en affirmant sa propre contribution à l’évolution du rock.

Let There Be Rock – les paroles

In the beginning

Back in 1955

Man didn’t know ’bout a rock ‘n’roll show

And all that jive

The white man had the schmaltz

The black man had the blues

No one knew what they was gonna do

But Tschaikovsky had the news, he said

Let there be sound, and there was sound

Let there be light, and there was light

Let there be drums, there was drums

Let there be guitar, there was guitar

Oh, let There be rock !

And it came to pass

That rock ‘n’roll was born

All across the land every rockin’ band

Was blowin’ up a storm

And the guitar man got famous

The business man got rich

And in every bar there was a superstar

With a seven year itch

There was fifteen million fingers

Learnin’ how to play

And you could hear the fingers pickin’

And this is what they had to say

Let there be light, sound, drums, guitar

Oh, let There be rock !

One night in a club called the Shakin’ Hand

There was a 42 decibel rockin’ band

And the music was good and the music was loud

And the singer turned and he said to the crowd :

“Let There be rock !”

Une architecture musicale minimaliste et puissante

La force du morceau réside aussi dans sa construction musicale. Contrairement à de nombreuses productions rock de l’époque, la chanson repose sur une structure très simple.

Les principaux éléments sont :

• Un riff de guitare principal puissant et répétitif

• Une section rythmique solide

• Une progression harmonique simple

• Un tempo rapide

Ce minimalisme est volontaire. Il permet de concentrer toute l’attention sur l’énergie et l’intensité de l’interprétation.

La section rythmique, composée du bassiste Cliff Williams et du batteur Phil Rudd, crée une base extrêmement stable. Leur jeu est volontairement dépouillé afin de laisser la guitare et la voix occuper l’espace sonore.

Le rôle central de la guitare d’Angus Young

La guitare d’Angus Young constitue le cœur du morceau. Son jeu combine plusieurs influences :

• Le blues électrique

• Le rock des années 1950

• Le boogie

Son style se caractérise par :

• Des bends expressifs

• Une attaque très agressive des cordes

• Une grande énergie rythmique

Le solo final de “Let There Be Rock” est particulièrement célèbre. Il s’étend sur plusieurs minutes et semble presque improvisé, donnant l’impression d’une explosion d’énergie incontrôlable.

Cette approche correspond parfaitement à la philosophie du groupe : la virtuosité n’est pas démonstrative, elle sert avant tout l’intensité du morceau.

L’interprétation unique de Bon Scott

Si la guitare d’Angus Young donne au morceau sa puissance, la voix de Bon Scott lui apporte sa personnalité.

Bon Scott possède un timbre unique :

• Rauque

• Grinçant

• Expressif

Son chant oscille entre narration et exclamation. Dans “Let There Be Rock”, il adopte presque le rôle d’un prédicateur du rock racontant l’histoire sacrée de cette musique.

Son interprétation mélange humour, ironie et exaltation. Cette dimension théâtrale contribue largement au caractère mémorable du morceau.

Une chanson taillée pour la scène

“Let There Be Rock” est rapidement devenue l’un des moments les plus spectaculaires des concerts d’AC/DC. Sur scène, Angus Young transforme le solo final en performance physique. Il peut :

• Courir à travers la scène

• Jouer allongé sur le sol

• Improviser pendant plusieurs minutes

Ces performances sont immortalisées dans le film-concert

“AC/DC : Let There Be Rock”, qui capture l’énergie sauvage du groupe à la fin des années 1970. Dans ce contexte live, la chanson dépasse le simple statut de morceau musical : elle devient un rituel collectif entre le groupe et le public.

Une influence majeure sur le hard rock

Au fil des décennies, “Let There Be Rock” est devenu une référence pour de nombreux musiciens.

Son influence se manifeste notamment dans :

• Le hard rock des années 1980

• Le heavy metal classique

• Certaines formes de rock garage

La philosophie musicale du morceau : simplicité, puissance et authenticité a inspiré des générations de groupes qui ont cherché à retrouver cette énergie primitive.

Un symbole de l’esprit rock

Plus qu’une chanson, “Let There Be Rock” représente une idée fondamentale : le rock comme force de liberté. La musique d’AC/DC refuse la sophistication excessive et privilégie l’authenticité. Ce choix esthétique correspond à une vision du rock comme musique populaire, accessible et énergique.

Dans ce sens, la chanson agit comme un rappel : malgré toutes ses évolutions, le rock repose toujours sur quelques éléments simples :

• Une guitare

• Une batterie

• Une voix

• Et une énorme dose d’énergie.

Un classique

“Let There Be Rock” est devenu un classique parce qu’il incarne le rock dans sa forme la plus pure.

La chanson combine :

• Un récit mythique sur la naissance du rock

• Une structure musicale efficace

• Une interprétation passionnée

• Une puissance scénique exceptionnelle.

Avec ce morceau, AC/DC a réussi à transformer un simple titre de hard rock en hymne intemporel. Et comme l’annonce la chanson elle-même, la conclusion reste évidente : tant que des amplis rugiront et que des guitares seront branchées, il y aura toujours du rock’n’roll.

Crédit photo : DR©