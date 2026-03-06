Le 20 mars 2026, l’univers sombre et élégant de Peaky Blinders s’agrandit avec la sortie sur Netflix du film Peaky Blinders : L’Immortel. Après six saisons qui ont marqué la télévision mondiale, la saga créée par Steven Knight revient sous forme d’un long-métrage ambitieux. Au centre de l’histoire : l’incontournable Tommy Shelby, toujours incarné par l’oscarisé Cillian Murphy. Entre drame historique, film de gangsters et fresque familiale, ce nouveau chapitre promet de prolonger la mythologie des Shelby tout en explorant une période encore plus sombre de l’histoire britannique.

Un synopsis ancré dans la Seconde Guerre mondiale

L’intrigue se déroule à Birmingham en 1940, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Tommy Shelby, retiré du monde après les événements de la série, est contraint de sortir de son exil pour faire face à un destin tragique. La guerre bouleverse l’Europe et menace directement l’avenir de sa famille comme celui de son pays.

Tommy doit alors affronter ses propres démons et prendre une décision radicale : assumer l’héritage des Shelby ou le détruire définitivement.

Le film est réalisé par Tom Harper, déjà présent derrière la caméra dans la série et écrit par Steven Knight. Autour de Cillian Murphy, le casting réunit notamment Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan et Stephen Graham.

Une série devenue phénomène mondial

Lancée en 2013, Peaky Blinders s’est rapidement imposée comme l’une des séries britanniques les plus influentes de la décennie. Inspirée d’un véritable gang de Birmingham actif au début du XXe siècle, la série raconte l’ascension de la famille Shelby dans l’Angleterre d’après-guerre.

Plusieurs éléments expliquent ce succès :

• Un personnage central charismatique : Tommy Shelby, stratège froid et visionnaire.

• Une écriture dense et politique, mêlant crime organisé, luttes de pouvoir et tensions sociales.

• Une esthétique unique, mélange d’époque et de modernité.

La série a également marqué les esprits grâce à sa bande-son rock inattendue et à une mise en scène stylisée qui a contribué à transformer l’image classique du drame historique.

Une esthétique vintage devenue iconique

L’univers visuel de Peaky Blinders est devenu une véritable signature. Le film devrait prolonger cette identité esthétique qui mêle ambiance industrielle, décors enfumés et élégance rétro.

On retrouve notamment les rues sombres de Birmingham, baignées de brume et de lumière orangée, les costumes trois-pièces impeccables, manteaux longs et casquettes emblématiques du gang, sans oublier les clubs clandestins et les pubs enfumés, lieux de négociations, de complots et de violence.

Cette atmosphère vintage située entre réalisme historique et stylisation cinématographique donne à la saga une identité immédiatement reconnaissable.

Un changement d’époque et de ton

Alors que la série se déroulait principalement entre 1919 et les années 1930, le film propulse l’histoire en pleine Seconde Guerre mondiale. Ce changement d’époque promet d’apporter un contexte politique plus dramatique, des enjeux internationaux et une évolution du personnage de Tommy Shelby, désormais confronté à l’ombre d’un conflit mondial.

La guerre pourrait transformer les Shelby, mais aussi redéfinir leur place dans l’histoire britannique.

Un événement très attendu par les fans

Depuis la fin de la série en 2022, les fans attendaient une suite. L’annonce de ce film a immédiatement relancé l’enthousiasme autour de la franchise.

Avec le retour de Cillian Murphy dans son rôle mythique et un casting prestigieux, Peaky Blinders : L’Immortel s’annonce comme la conclusion d’une saga culte, un pont entre télévision et cinéma et peut-être le dernier chapitre de l’histoire de Tommy Shelby.

Le rendez-vous est donc fixé au 20 mars 2026 sur Netflix, pour replonger dans l’univers brutal, élégant et inoubliable des Peaky Blinders.

