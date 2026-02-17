Robert Duvall (1931-2026) : Un géant de l’écran

Le monde du cinéma pleure la disparition d’une figure légendaire d’Hollywood : Robert Duvall, acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain dont la carrière a duré plus de sept décennies et qui était considéré comme l’un des plus grands talents dramatiques de l’histoire du cinéma. Il est mort paisiblement le 15 février 2026 à son domicile de Middleburg, en Virginie, entouré de sa famille, à l’âge de 95 ans.

Enfance et formation : l’étoffe d’un artiste

Robert Selden Duvall naît le 5 janvier 1931 à San Diego, en Californie. Fils d’un amiral de la Marine américaine et d’une mère passionnée de théâtre, il baigne très tôt dans une atmosphère marquée par la discipline militaire et la créativité artistique.

Après des études en art dramatique à Principia College dans l’Illinois, il rejoint New York pour étudier l’art de la scène au Neighborhood Playhouse School of the Theatre, où il se forme notamment avec Sanford Meisner, une période qui façonne profondément son approche réaliste et intense du jeu d’acteur.

Les débuts : théâtre, télévision et premiers pas au cinéma

Duvall débute à la télévision dans les années 1950 et joue sur les planches à Broadway avant de faire ses premiers pas au cinéma. Son début marquant à l’écran se fait dans To Kill a Mockingbird (Du silence et des ombres) en 1962 en incarnant Boo Radley, rôle muet mais profondément expressif, qui lui vaut immédiatement l’attention de la critique et du public.

L’ascension : les grandes œuvres des années 1970

Les années 1970 sont décisives :

• Il devient Tom Hagen, le consigliere calme et calculateur de la famille Corleone dans The Godfather (1972) et The Godfather Part II (1974), aux côtés de Marlon Brando, rôle qui lui vaut sa première nomination aux Oscars.

• En 1979, sous la direction de Francis Ford Coppola, il incarne le Lieutenant-Colonel Bill Kilgore dans Apocalypse Now, une interprétation devenue emblématique d’un soldat insaisissable et complexe. “J’adore respirer l’odeur du napalm le matin”.

Dans cette décennie révolutionnaire pour le cinéma américain, Duvall s’impose comme un acteur indispensable capable d’apporter profondeur, naturel et humanité à des personnages souvent ambivalents.

Une reconnaissance mondiale

L’une de ses plus grandes heures arrive en 1983, lorsqu’il reçoit l’Oscar du Meilleur Acteur pour Tender Mercies (Tendre Bonheur), dans lequel il incarne un chanteur country alcoolique en quête de rédemption, une performance empreinte d’humanité et de vérité.

Au cours de sa carrière, il accumule sept nominations aux Oscars, quatre Golden Globes, un BAFTA, et deux Emmy Awards, attestant d’une longévité artistique exceptionnelle.

Style et talent : la vérité avant tout

Ce qui distinguait Duvall n’était pas seulement sa présence, mais sa capacité d’incarner des personnages profondément humains, souvent taciturnes, intérieurs ou tourmentés, avec une vérité rare à l’écran. Il refusait la superficialité, préférant toujours la nuance, le détail subtil, le regard chargé de sens. Son jeu épuré, sans artifice, a inspiré des générations d’acteurs.

Capable de jouer des héros, des anti-héros, des figures militaires, des hommes vulnérables, des hommes de foi ou des marginaux, il fut un caméléon du cinéma, jamais enfermé dans un seul registre.

Au-delà du jeu : créateur complet

Robert Duvall n’était pas seulement acteur. Il a également écrit, réalisé et produit plusieurs films, comme The Apostle (1997) et Assassination Tango (2002), explorant des thèmes spirituels, culturels et personnels avec la même passion qu’il mettait dans ses performances.

Héritage et postérité

Avec une filmographie de plus de 90 films et d’innombrables apparitions à la télévision et au théâtre, il laisse un héritage monumental. De MASH* à Lonesome Dove, de The Great Santini à The Judge, chaque rôle a contribué à enrichir le patrimoine du cinéma mondial.

Au moment de sa disparition, Duvall était l’un des derniers acteurs vivants issus de la grande époque du Nouvel Hollywood, un lien vivant avec une période intense d’innovation cinématographique.

Un modèle

Robert Duvall n’était pas seulement un acteur. Il était un voyageur de l’âme humaine, un narrateur de vies complexes et profondes, un modèle pour tous ceux qui aiment le cinéma pour ce qu’il peut révéler de vrai, d’intime et d’universel. Son héritage continuera d’inspirer et d’émouvoir toutes les générations qui découvrent encore aujourd’hui ses films.

Crédit photo : Paul Sherwood© - Robert Duvall le 12/09/2009 sur le tournage du film Get Low