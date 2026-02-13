Il y a 40 ans, la marque Ford sortait la radicale Sierra RS Cosworth. Une berline sportive dotée d’un aileron surdimensionné à l’arrière. L’occasion de revenir sur ce modèle atypique et exceptionnel.

La Ford Sierra RS Cosworth est une version hautes performances de la Ford Sierra, développée spécialement pour la compétition en Groupe A. Présentée au public pour la première fois au Salon de Genève en mars 1985, elle fut officiellement lancée en production en juillet 1986. La fabrication s’est poursuivie jusqu’en 1992, avec plusieurs variantes et évolutions au fil des années.

Genèse du projet

Dans les années 1980, Ford souhaitait rivaliser sur les circuits européens dans le cadre du championnat Groupe A. Pour être éligible à la compétition, la marque devait produire et vendre au moins 5 000 exemplaires de série du modèle. C’est de cette obligation d’homologation que naquit la Sierra RS Cosworth.

La voiture était le fruit d’un travail réalisé par Ford Motorsport et Cosworth, célèbre préparateur britannique spécialiste des moteurs. L’objectif : obtenir une plateforme capable de rivaliser avec les meilleures berlines sportives de l’époque, tout en restant relativement accessible et utilisable au quotidien.

Caractéristiques techniques et motorisation

Moteur & transmission

• Moteur : 4 cylindres en ligne turbocompressé de 1 993 cm³, code Cosworth YB.

• Puissance maximale : 204 chevaux à 6000 tr/min.

• Couple : 276 Nm à 4500 tr/min.

• Transmission : Boîte manuelle 5 rapports, propulsion (RWD).

• Traction intégrale : disponible sur les versions ultérieures (Cosworth 4×4).

Le moteur Cosworth YB équipé d’un turbocompresseur Garrett T03 et d’un intercooler était révolutionnaire à l’époque, offrant plus de 100 chevaux par litre de cylindrée, un exploit pour une voiture de série.

Performances et dynamique

• Vitesse maximale : 240 km/h (150 mph).

• 0 à 100 km/h : 6,5 secondes.

• Poids : 1 217 kg.

Dimensions

• 4,46 mètres de longueur sur 1,73 mètre de largeur et 1,38 mètre de hauteur.

• Pneumatiques : 205 X 50 X 15

La Sierra RS Cosworth était considérée comme l’une des voitures les plus rapides et les plus excitantes à conduire de son époque, rivalisant avec des sportives beaucoup plus coûteuses. Nous avions eu l’occasion de l’essayer sur le circuit Ford de Dagenham, en Angleterre, le 25 mai 2017. Force est de constater que cette berline était une sacrée rageuse et vous mettait un véritable coup de pied aux fesses à chaque accélération.

Variantes et évolutions

Pendant sa production, plusieurs versions ont vu le jour :

RS500 Cosworth

Pour la compétition, Ford a produit 500 exemplaires de la RS500 Cosworth avec des améliorations moteur (+ puissance) et aérodynamique, destinés à être engagés en course.

Sierra Cosworth 4 portes & 4×4

À partir de 1988, une version 4 portes plus pratique fut disponible, puis une version 4×4 à partir de 1990 avec une transmission intégrale et une puissance légèrement augmentée (220 cv).

Fiche technique résumée

Élément Données principales

Moteur 2.0 L turbo 4 cylindres Cosworth YB

Puissance 204 ch (certaines versions 220 ch)

Couple 276 Nm

Transmission Manuelle 5 rapports RWD / 4×4

Vitesse max 240 km/h

0-100 km/h 6,5 s

Poids 1 217 kg

Prix et cote actuelle

À l’époque de sa sortie, la Sierra RS Cosworth était positionnée dans une gamme sportive mais accessible pour les passionnés. Par exemple, une version Cosworth quatre portes en 1988 avait un prix neuf d’environ 40 900 € (équivalent moderne).

Sur le marché des voitures de collection, sa cote a fortement augmenté : un modèle d’origine bien conservé peut se négocier aujourd’hui environ 50 000 – 55 000 €, tandis que des exemplaires modifiés ou moins rares tournent autour de 35 000 €.

Héritage et réputation

La Ford Sierra RS Cosworth n’est pas seulement une voiture rapide : elle est devenue une icône du sport automobile des années 1980, grâce à ses succès en compétition (notamment en touring cars et rallye) et son caractère brut et performant. Elle a durablement marqué les esprits des passionnés pour son compromis entre performance pure et praticité d’usage.