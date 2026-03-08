Classique parmi les classiques du cinéma policier, Le Crime de l’Orient-Express (1974) est l’une des adaptations les plus célèbres d’Agatha Christie. Réalisé par Sidney Lumet, ce film élégant et brillant réunit un casting de stars pour une enquête aussi raffinée qu’énigmatique. Voici cinq bonnes raisons de monter à bord de ce train mythique ce soir à 21H00, sur la chaîne ARTE.

1. Une intrigue parmi les plus brillantes d’Agatha Christie

Difficile de résister à l’une des énigmes les plus célèbres de la littérature policière. Dans le train reliant Istanbul à Calais, un riche homme d’affaires américain est retrouvé assassiné dans sa cabine. Tous les passagers semblent avoir un alibi, mais chacun pourrait être impliqué. Au milieu de ce huis clos ferroviaire, le détective Hercule Poirot se lance dans une enquête minutieuse à partir d’indices énigmatiques : un mouchoir marqué d’un “H”, un bouton d’uniforme, un cure-pipe ou encore les cendres d’un message.

La mécanique du suspense imaginée par Agatha Christie fonctionne toujours aussi bien : chaque révélation fait vaciller les certitudes du spectateur jusqu’à un dénouement devenu légendaire.

2. La mise en scène élégante de Sidney Lumet

Connu pour ses films exigeants, Sidney Lumet adopte ici un style volontairement classique. Le réalisateur privilégie l’élégance du cadre, la précision des dialogues et l’atmosphère feutrée d’un huis clos.

L’Orient-Express devient un décor de cinéma fascinant : couloirs étroits, cabines luxueuses, paysages enneigés… tout contribue à installer une tension subtile, presque théâtrale, où chaque regard et chaque silence peuvent révéler un indice.

3. Un casting de stars rarement égalé

L’un des grands plaisirs du film est son impressionnante galerie de comédiens. Albert Finney incarne un Hercule Poirot méticuleux et flamboyant, entouré d’une constellation d’acteurs prestigieux : Lauren Bacall, Sean Connery, Jacqueline Bisset, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave ou encore Jean-Pierre Cassel.

Chaque passager devient un personnage haut en couleur. Cette réunion de stars donne au film une dimension presque ludique, chacun semblant savourer son rôle dans cette intrigue collective.

4. L’Oscar d’Ingrid Bergman

Parmi cette distribution exceptionnelle, Ingrid Bergman se distingue particulièrement. Son interprétation d’une missionnaire timide et bouleversée lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1975.

Sa prestation, à la fois fragile et intense, reste l’un des moments les plus marquants du film et témoigne du talent d’une actrice déjà légendaire.

5. Un classique du cinéma policier

Sorti en 1974, Le Crime de l’Orient-Express est devenu une référence du film d’enquête. L’adaptation hollywoodienne du roman d’Agatha Christie a rencontré un large succès et demeure aujourd’hui encore un modèle du genre : intrigue impeccable, distribution prestigieuse, atmosphère élégante.

Même si l’on connaît la fin, le plaisir reste intact. On se laisse entraîner par ce voyage dans un train mythique, entre glamour d’un autre siècle et puzzle criminel parfaitement construit.

Un roman culte, un réalisateur inspiré, un casting de légende et un suspense implacable. Autant de raisons de ne pas manquer ce classique du cinéma policier lors de sa diffusion sur ARTE.

Diffusion : dimanche 8 mars 2026 à 21H00 sur ARTE.

(Murder on the Orient Express) Film de Sidney Lumet (États-Unis, 1974, 2h02mn, VF/VOSTF) – Scénario : Paul Dehn, d’après le roman éponyme d’Agatha Christie – Avec : Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Rachel Roberts, Richard Widmark – Production : EMI Film Distributors, G.W. Films Limited.

Meilleure actrice dans un second rôle (Ingrid Bergman), Oscars 1975.

Crédit photo de UNE : DR