Un Chabrol sombre et passionnel

Ce soir à 20h55, ARTE propose de redécouvrir Les Noces rouges, un drame criminel signé Claude Chabrol. Porté par l’intensité du duo formé par Stéphane Audran et Michel Piccoli, ce film de 1973 plonge dans une tragédie amoureuse où passion et ambition conduisent à l’irréparable.

Une passion criminelle en province

L’histoire se déroule dans une petite commune des bords de Loire. Pierre, conseiller municipal, mène une vie en apparence paisible auprès de sa femme Clotilde. Mais il entretient une liaison avec Lucienne, l’épouse de Paul, riche député-maire de la ville.

Pris dans une passion qui les dépasse, les deux amants rêvent de vivre leur amour au grand jour. Leur solution est radicale : éliminer leurs conjoints respectifs. Les meurtres sont habilement déguisés en accidents et, dans un premier temps, la police n’y voit que du feu.

Mais dans une petite ville, les secrets tiennent rarement longtemps. Très vite, la rumeur se répand et les soupçons se concentrent sur Lucienne, que certains habitants accusent ouvertement d’être une meurtrière. Pour mettre fin à ces accusations, sa propre fille réclame la réouverture de l’enquête, une démarche qui pourrait bien précipiter la chute des amants.

Un fait divers devenu tragédie

Pour écrire Les Noces rouges, Claude Chabrol s’est inspiré d’un fait divers réel : l’affaire des « amants maudits de Bourganeuf ». Le cinéaste voyait dans cette histoire une mécanique tragique particulièrement forte.

Il expliquait ainsi être frappé par le paradoxe central de l’affaire : un fils voulant innocenter sa mère finit, par sa quête de vérité, par la conduire à sa perte. Chabrol y voyait aussi l’ironie cruelle d’un couple qui, en voulant conquérir sa liberté, finit par la perdre.

Le réalisateur ajoute à cette trame criminelle une dimension politique en situant l’action dans les coulisses d’une mairie de province, où intrigues locales, ambitions et hypocrisies sociales se mêlent aux passions les plus intimes.

Un film charnel à redécouvrir

À sa sortie en 1973, Les Noces rouges fut relativement boudé par le public, peut-être parce qu’il prolongeait les thèmes déjà explorés par Chabrol dans ses précédents films avec Stéphane Audran. Pourtant, cette œuvre mérite aujourd’hui une nouvelle attention.

Le film impressionne notamment par sa peinture très physique du désir et de la fatalité. La caméra de Chabrol filme l’attraction irrésistible entre les deux amants avec un érotisme direct, presque brutal, qui renforce le sentiment d’une passion impossible à maîtriser.

Entre chronique provinciale, thriller politique et tragédie amoureuse, Les Noces rouges s’impose ainsi comme un Chabrol sombre et sensuel, porté par l’alchimie troublante entre Stéphane Audran et Michel Piccoli.

Film de Claude Chabrol (France, 1973, 1h30mn) – Scénario : Claude Chabrol – Avec : Stéphane Audran, Michel Piccoli, Claude Piéplu, Clotilde Joano – Production : Canaria Films, Italian International Film, Les Films de la Boétie.

Prix Fipresci, Berlinale 1973.

À voir ce soir à 20h55 sur ARTE.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Crédit photo de UNE : © Les Films La Boétie.