Après avoir officialisé son grand retour lors du salon EICMA 2025 à Milan, Norton Motorcycles dévoile enfin la toute nouvelle Manx R, une sportive d’exception qui marque une rupture totale avec la précédente V4 SV. Plus qu’un simple remplacement, cette nouvelle génération symbolise surtout la renaissance complète de la marque britannique sous l’ère TVS Motor Company. Avec son design plus fluide, plus épuré et plus luxueux, la Manx R inaugure une nouvelle philosophie stylistique chez Norton. Mais derrière cette silhouette modernisée se cache surtout un nom chargé d’histoire : Manx. Un nom mythique dans l’univers de la moto, intimement lié aux heures de gloire du Tourist Trophy de l’île de Man.

MANX : un nom sacré dans l’histoire de Norton

Chez Norton, le nom “Manx” ne se choisit pas à la légère. Il évoque immédiatement les légendaires motos de course qui ont dominé les routes du Tourist Trophy entre les années 1940 et 1960.

La première Norton Manx apparaît officiellement en 1947, disponible en versions 350 et 500 cm³. Conçue spécifiquement pour la compétition sur route, elle devient rapidement une référence absolue grâce à son fameux châssis “Featherbed”, considéré à l’époque comme le meilleur cadre du monde.

Pilotées par des légendes comme Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood ou encore Phil Read, les Manx accumulent les victoires au TT de l’île de Man et forgent la réputation sportive de Norton. Entre 1931 et 1939, Norton remporte déjà sept Senior TT, avant de poursuivre sa domination après-guerre. Au total, la marque britannique compte aujourd’hui 94 victoires et 323 podiums sur l’île de Man.

Plus qu’une simple machine d’usine, la Manx devient également l’arme favorite des pilotes privés grâce à sa fiabilité et son efficacité redoutable. Encore aujourd’hui, les Norton Manx historiques restent extrêmement populaires dans les courses classiques comme le Goodwood Revival ou le Classic TT.

Avec cette nouvelle Manx R, Norton ne cherche donc pas simplement à lancer une nouvelle sportive : la marque ressuscite l’un des noms les plus emblématiques de l’histoire de la moto britannique.

Une rupture totale avec la Norton V4 SV

La précédente Norton V4 SV affichait un style très agressif, proche d’une machine de compétition. La nouvelle Manx R adopte une approche radicalement différente. Le design devient plus lisse, plus sculptural et beaucoup plus sophistiqué. Norton parle même d’une inspiration issue de l’horlogerie de luxe, avec des éléments mécaniques volontairement exposés pour mettre en valeur le travail d’ingénierie et les finitions artisanales.

Le résultat est spectaculaire : la Manx R semble compacte, tendue et musclée, tout en affichant une élégance beaucoup plus moderne. Norton insiste également sur le fait que design et ingénierie ont été développés conjointement dès les premiers croquis afin de créer une véritable identité de marque pour la nouvelle génération de motos de Solihull.

Un tout nouveau V4 de 1200 cm³ développant 209 chevaux

Sous le carénage, la Manx R embarque un tout nouveau moteur V4 à 72° de 1200 cm³. Même s’il conserve les mêmes dimensions d’alésage et de course que la V4 SV, ce bloc est entièrement inédit et ne partage aucun composant avec l’ancienne génération.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

• 209 ch à 11 500 tr/min

• 130 Nm de couple à 9 000 tr/min

• Seulement 73,3 kg pour le moteur

Norton a volontairement privilégié le couple et les performances utilisables plutôt qu’une recherche extrême du régime moteur. La marque annonce ainsi que le V4 conserve 77 % de son couple maximal dès 5 000 tr/min, avec une motricité optimisée grâce à un ordre d’allumage spécifique “Phased Pulse”.

La sonorité a également fait l’objet d’un énorme travail de développement afin d’obtenir une signature sonore immédiatement identifiable. La transmission repose sur une boîte 6 vitesses avec quickshifter bidirectionnel, embrayage anti-dribble et rapports rapprochés orientés performance.

Un châssis développé pour la route avant tout

Contrairement à de nombreuses superbikes modernes développées principalement pour le circuit, Norton affirme avoir conçu la Manx R d’abord pour les sensations sur route. Le nouveau cadre aluminium double poutre a été pensé pour offrir davantage de flexion latérale et torsionnelle afin d’améliorer le ressenti du pilote. Une philosophie directement inspirée de l’héritage TT de la marque.

La version Apex ainsi que les variantes Signature et First Edition profitent d’une suspension semi-active Marzocchi de dernière génération, capable d’adapter les réglages en temps réel toutes les trois millisecondes.

Côté freinage, Norton inaugure les nouveaux étriers Brembo Hypure associés à un ABS Bosch sensible à l’inclinaison. La marque annonce même une capacité de décélération atteignant 1 g lors des freinages d’urgence.

Une électronique ultra complète

La Norton Manx R embarque une plateforme électronique Bosch 10.3ME avec centrale inertielle 6 axes. Parmi les équipements disponibles :

• Contrôle de traction en virage

• ABS cornering

• Régulateur de vitesse en virage

• Anti-wheeling

• Contrôle du dérapage arrière

• Launch control

• Aide au démarrage en côte

• Quickshifter bidirectionnel

• Deux modes piste personnalisables

Le tout est piloté depuis un immense écran tactile TFT 8 pouces compatible Bluetooth et Wi-Fi, avec intégration GoPro, navigation et application Norton Rider.

Quatre versions au lancement

Norton commercialisera la Manx R en quatre déclinaisons :

Norton Manx R – 23 250 €

Le modèle d’accès reçoit :

• Suspension Marzocchi passive

• Jantes aluminium moulé

• Configuration biplace

• Carénage composite

Norton Manx R Apex – 29 750 €

La version Apex ajoute :

• Suspension semi-active Marzocchi

• Jantes aluminium forgé OZ Racing

• Électronique plus poussée

Norton Manx R Signature – 43 750 €

La Signature se distingue avec :

• Configuration monoplace

• Carénage entièrement en carbone

• Jantes carbone Rotobox Bullet Pro

• Poids réduit à 203 kg

Norton Manx R First Edition – sur devis

Cette série limitée ultra exclusive pousse le luxe encore plus loin avec :

• Fixations titane

• Éléments usinés CNC

• Échappement Akrapovič titane

• Décoration Union Jack peinte à la main

• Selle cuir spécifique

• Coloris exclusifs

• Accessoires dédiés

Les coloris disponibles

La nouvelle Norton Manx R sera proposée dans plusieurs teintes :

• Matrix Black

• Trophy Silver

• Celestial Grey

• Aqua Green

• Exposed Carbon

• Glacier Blue

Certaines couleurs resteront réservées aux versions Signature et First Edition.

La renaissance de Norton est lancée

Avec cette nouvelle Manx R, Norton ne cherche pas simplement à revenir sur le marché des sportives premium. La marque britannique veut clairement redevenir une référence émotionnelle et technologique dans l’univers des superbikes de prestige.

Plus raffinée, plus moderne et plus ambitieuse que jamais, la Manx R symbolise parfaitement cette nouvelle ère initiée par TVS Motor Company, qui a investi plus de 200 millions de livres sterling dans la renaissance de Norton.

Et si cette Manx R réussit à retranscrire sur route ne serait-ce qu’une partie de l’aura des légendaires Manx du TT, alors Norton pourrait bien signer l’un des retours les plus fascinants de l’histoire récente de la moto.

Crédit photo : Norton©