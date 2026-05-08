Quarante ans après sa disparition, Coluche continue de fasciner. L’humoriste au franc-parler, figure populaire incontournable des années 1970 et 1980, n’était pas seulement un provocateur de génie ou le créateur des Restos du Cœur. Derrière la salopette mythique se cachait aussi un passionné absolu de mécanique, de vitesse et de deux-roues. Un aspect plus intime de sa personnalité que le livre Coluche et ses motos, signé Damien Bullot, remet aujourd’hui en lumière.

À travers 144 pages richement illustrées, cet ouvrage à paraître retrace le lien profond qui unissait Michel Colucci à l’univers de la moto. Une passion née très tôt, nourrie par le goût de la liberté, l’adrénaline et l’amour des belles mécaniques.

Une passion viscérale pour les deux-roues

Pour Coluche, la moto n’était pas un simple loisir. Elle représentait une manière d’exister, une échappatoire au tumulte médiatique et à la pression du succès. Sur une selle, loin des projecteurs, il retrouvait une forme de vérité et d’insouciance.

Le livre revient sur ses débuts de motard, ses premières machines et ses montures les plus emblématiques. Harley-Davidson, motos sportives japonaises, grosses cylindrées européennes : Coluche aimait les moteurs puissants et les sensations fortes. Il entretenait avec ses motos un rapport presque affectif, mélange de fascination mécanique et de besoin permanent de liberté.

Damien Bullot explore également les nombreuses escapades du comédien sur route comme sur circuit, ainsi que son goût pour la vitesse et les défis. Photos rares, archives inédites et anecdotes savoureuses composent le récit d’un homme passionné jusqu’à l’excès.

Une autre facette de Coluche

L’intérêt du livre réside aussi dans le regard qu’il porte sur l’homme derrière le personnage public. Coluche apparaît ici moins comme le clown irrévérencieux que comme un amoureux de la vie, des copains, des moteurs et des grands espaces.

Cette passion pour la moto éclaire différemment sa personnalité : son besoin de liberté, son refus des conventions et son tempérament entier. Elle raconte aussi une époque où la moto incarnait une forme de contre-culture, d’aventure et de camaraderie.

L’ouvrage ne cache pas non plus la part tragique de cette histoire. En juin 1986, la route emportait brutalement l’artiste, mettant fin à une passion qui l’avait accompagné toute sa vie. Quarante ans plus tard, cette disparition continue de marquer les esprits du monde de la moto comme ceux de ses admirateurs.

Un livre pour les fans de Coluche… et les passionnés de mécanique

Avec Coluche et ses motos, Damien Bullot signe un ouvrage accessible aussi bien aux admirateurs de l’humoriste qu’aux amoureux des deux-roues. Journaliste spécialisé et ancien essayeur moto, l’auteur connaît parfaitement cet univers. Ancien rédacteur en chef des hors-séries de Moto Revue et Moto Journal, il a déjà consacré plusieurs ouvrages à la culture moto, parmi lesquels Harley-Davidson, histoire d’un mythe, 101 destinations à moto ou encore Entretenir et réparer sa moto.

Le résultat prend la forme d’un beau livre mêlant nostalgie, humour et passion mécanique. Un témoignage vibrant sur une figure populaire qui, casque sur la tête, retrouvait peut-être sa plus grande liberté.

Coluche et ses motos – Informations pratiques

• Auteur : Damien Bullot

• Format : broché, 204 x 269 mm

• Pagination : 144 pages

• Prix : 21,95 €

• Éditeur : Éditions Larivière

• Date de parution : 13 mai 2026