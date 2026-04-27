Ce soir, Canal+ lance le premier épisode de Paris Police 1910, une nouvelle série ambitieuse qui plonge les téléspectateurs dans un Paris du début du XXe siècle aussi fascinant que dangereux. Après le succès de Paris Police 1900, et Paris Police 1905, cette nouvelle saison entend pousser encore plus loin l’immersion historique… mais aussi l’intensité dramatique.

Un Paris reconstitué avec une précision impressionnante

Dès les premières minutes, la série frappe fort : décors minutieusement reconstitués, rues pavées baignées de brume, éclairage à la lampe à gaz… tout concourt à recréer l’atmosphère du Paris de la Belle Époque.

La production met un soin particulier à :

• La mode : costumes d’époque somptueux, robes structurées, uniformes impeccables

• Les automobiles : premières voitures motorisées, encore rares, côtoient fiacres et chevaux

• Les objets du quotidien : téléphones rudimentaires, armes anciennes, mobilier bourgeois

On n’est pas dans un simple décor de fond : le Paris de 1910 devient un personnage à part entière, vivant, bouillonnant, parfois étouffant.

Une intrigue sombre et politique

L’histoire se déroule dans un contexte explosif : tensions sociales, montée des mouvements anarchistes, corruption politique…

Le synopsis : Marguerite Steinheil est retrouvée ligotée, son mari et sa mère assassinés dans la pièce d’à côté. Cette affaire passionne la presse et notamment Labruyère, rédacteur en chef du Matin. L’enquête est confiée à l’inspecteur Jouin, Meg devient la principale suspecte. Derrière ces affaires se dessine une toile complexe mêlant police, pouvoir et secrets d’État. Les enquêteurs vont devoir naviguer entre vérité et manipulation dans un climat où personne n’est totalement innocent.

Ce qui distingue Paris Police 1910, c’est :

• Une enquête criminelle classique,

• Mêlée à une intrigue politique dense,

• Avec une atmosphère proche du thriller historique.

Des personnages forts et ambigus

La série ne repose pas sur des héros lisses. Au contraire, chaque personnage porte ses contradictions :

• Des policiers tiraillés entre devoir et morale

• Des figures politiques prêtes à tout pour conserver leur pouvoir

• Des citoyens pris dans un système qui les dépasse

Cette galerie de personnages donne une vraie profondeur à la série. Les relations sont tendues, les alliances fragiles, et les motivations rarement claires.

Une suite ambitieuse à Paris Police 1900

Les fans de la première saison retrouveront certains éléments familiers, mais Paris Police 1910 se veut plus sombre, plus mature et encore plus immersive.

L’évolution est notable :

• Intrigue plus dense

• Rythme plus soutenu

• Enjeux plus élevés

Alors, faut-il regarder Paris Police 1910 ?

Si vous aimez :

• Les séries historiques immersives

• Les enquêtes complexes

• Les ambiances sombres à la Peaky Blinders ou Babylon Berlin

La réponse est clairement oui.

Paris Police 1910 ne se contente pas de raconter une histoire : elle fait revivre une époque, avec ses beautés, ses tensions et ses zones d’ombre.

Verdict

Une reconstitution remarquable

Une intrigue captivante

Une immersion totale dans le Paris de 1910

Canal+ signe ici une série ambitieuse qui mérite largement le coup d’œil.

PARIS POLICE 2010

2026 – 52 mn série policière – 1 saison de 6 épisodes

Créée par Fabien Nury

Avec : Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard

Nationalité France

Diffusion de l’épisode 1 sur CANAL+ : lundi 27 avril 2026 à 21H00.

Crédit photo/image : Canal+