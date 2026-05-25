À partir du 1er juin 2026, la Galerie de l’Instant à Paris consacre une grande exposition à Marilyn Monroe, figure éternelle du cinéma hollywoodien et icône absolue du XXe siècle. Intitulée Marilyn, portrait d’une enfant radieuse, cette rétrospective réunit une sélection rare de photographies signées Sam Shaw, Lawrence Schiller et Georges Barris, offrant un regard plus intime, plus fragile et profondément humain sur celle qui demeure l’une des femmes les plus photographiées de l’histoire.

8 ans de la vie d’une star

Installée au cœur du Marais, la Galerie de l’Instant dévoile des clichés pris entre 1954 et 1962, période charnière de la vie de Marilyn Monroe. Parmi les images exposées figurent évidemment les mythiques photographies réalisées par Sam Shaw lors du tournage de Sept ans de réflexion, à New York, lorsque la robe blanche de Marilyn se soulève au-dessus d’une bouche de métro sur Lexington Avenue. Une scène devenue légendaire, mais que l’exposition choisit de replacer dans une histoire plus vaste : celle d’une femme complexe, lumineuse et vulnérable.

L’exposition explore notamment la relation privilégiée entre Marilyn Monroe et le photographe Sam Shaw, qui fut bien plus qu’un témoin de son ascension. Ami proche de l’actrice, Shaw réussit à capter des moments de grâce et de vérité rares, loin des artifices hollywoodiens. Les photographies prises à Roxbury, dans la propriété d’Arthur Miller dans le Connecticut, comptent parmi les plus émouvantes du parcours : Marilyn y apparaît apaisée, presque insaisissable, dans une simplicité bouleversante.

Norma Jean et Marilyn Monroe

À travers ces images en noir et blanc, mais aussi plusieurs clichés couleur signés Lawrence Schiller et Georges Barris, l’exposition dévoile les multiples visages de Marilyn : la star adulée, la femme amoureuse, l’actrice en pleine métamorphose, mais aussi Norma Jean, l’enfant blessée derrière le mythe. On y découvre une Marilyn au maquillage, en conversation avec Truman Capote, dans l’intimité d’un dîner avec Arthur Miller ou encore sur les plages de Malibu quelques semaines avant sa disparition.

Le titre de l’exposition fait d’ailleurs écho à un texte célèbre de Truman Capote, qui décrivait Marilyn comme « une enfant radieuse ». Une formule reprise par l’écrivain Jérôme Godeau dans le texte du catalogue, où il évoque « cette clarté d’âme » perceptible dans les portraits de Sam Shaw. Plus qu’une simple exposition consacrée à une icône pop, Marilyn, portrait d’une enfant radieuse propose ainsi une réflexion sensible sur la célébrité, le regard et la fabrication du mythe.

Avec cette exposition, la Galerie de l’Instant offre une plongée émouvante dans l’univers de Marilyn Monroe, entre glamour hollywoodien et mélancolie intime. Une occasion rare de redécouvrir celle dont l’image continue, plus de soixante ans après sa disparition, à fasciner le monde entier.

Livre Marilyn Monroe “Portrait d’une enfant radieuse”

À l’occasion de cette exposition, La Galerie de l’Instant édite un livre, Portrait d’une enfant radieuse. Un recueil de photographies exclusives de Sam Shaw en édition limitée à 1000ex disponible dès le 1 juin à la Galerie de l’Instant.

Vendu 60 euros, le livre est également disponible sur le site internet de la galerie en cliquant ici.

Ces photographies proviennent des archives du photographe Sam Shaw fidèle complice de Marilyn Monroe entre 1954 et 1957, sur le tournage du mythique film ” Sept ans de réflexion », et dans ses jours heureux avec Arthur Miller, de la campagne aux rues de New York City, une Marilyn Monroe intime, resplendissante et toujours fascinante.

Edité par La Galerie De L’Instant

1000 exemplaires numérotés

• 98 photos en couleur et N/B

• 128 pages

• Format : 22.00 x 27.00 cm

• Reliure : Dos Carré Collé Cousu

• Prix : 60 euros

Les tirages des photographies de ce catalogue sont disponibles en édition limités à la Galerie.

Marilyn, portrait d’une enfant radieuse

Du 1er juin au 15 septembre 2026

Galerie de l’Instant

46 rue de Poitou, Paris 3e

Vernissage le 1er juin à 19h

Crédit photo de UNE : Marilyn Monroe, New York, 1954, SAM SHAW - (©SAM SHAW, courtesy Galerie de l’Instant, Paris).