Il fut un temps où, au bureau, les gens disaient simplement : « Tu peux m’envoyer le dossier ? » Aujourd’hui, Gérald, manager de proximité autoproclamé “team player”, vous écrit : « Hello, tu peux me share ça ASAP ? Histoire qu’on puisse avancer sur le sujet et prendre le lead avant le call de 15h. » Et soudain, vous comprenez pourquoi tant de Français rêvent de télétravail… au fond d’une grotte sans Wi-Fi.

Le fléau de notre époque

Car oui, selon une étude menée par Preply auprès de 1 500 Français, les expressions de bureau sont devenues l’un des grands fléaux modernes. Le classement des phrases les plus insupportables ressemble d’ailleurs moins à une enquête sociologique qu’à un inventaire des techniques de torture psychologique en open-space.

À une époque malheureusement révolue, les gens communiquaient normalement au bureau. Le naturel était la coutume, les échanges se faisaient en Français, bien avant que la mode soit à l’internationalisation commerciale et surtout, bien avant qu’internet et les fameuses boîtes mail viennent nous pourrir la vie.

J’te fais la bise ?

De la même façon, le tutoiement et la bise sont devenus les règles de base. Dans une entreprise, on est désormais tous potes, alors on se tutoie dès les premières minutes de prise d’un poste, on se claque la bise et on entretien cette grande hypocrisie généralisée dans un seul but commun : pisser du cash-flow, enfin, faire gagner de l’argent à la boîte.

L’époque où le vouvoiement et la poignée de mains homme-femme était de rigueur avait cette élégance disparue, qui manque tant aujourd’hui. Certes on peut se tutoyer, mais après une période de découverte et d’adaptation. Parce que vouvoyer un con est tout de même plus agréable et permet de mettre une distance avec l’intéressé (e).

Les expressions à la con

En tête du podium des expressions que les Français ne supportent plus : le mythique « On revient vers toi ». Quinze pour cent des Français ne supportent plus cette phrase. Et on les comprend. « On revient vers toi », c’est rarement une promesse. C’est surtout une manière élégante de dire : « Ton mail part directement dans les limbes, juste après le PowerPoint sur la stratégie RSE et avant la demande de remboursement des tickets resto de 2022. »

Juste derrière arrive le terrible « C’est OK ». Une expression devenue l’équivalent corporate du pouce levé passif-agressif sur WhatsApp. Parce qu’il y a toujours un Kevin du marketing pour répondre “C’est OK” à un message de trois pages envoyé à minuit, sans ponctuation, sans émotion, sans âme. Le genre de collègue qui dit “Top” quand quelqu’un annonce un burn-out.

Et puis il y a les grands classiques : « brainstormer », « prendre le lead », « sortir de sa zone de confort », « je te mets dans la boucle », « c’est dans le pipe » … Tout un vocabulaire inventé par des gens qui pensent qu’utiliser des mots anglais transforme automatiquement une réunion inutile en sommet international de la Silicon Valley.

Le plus fascinant reste quand même les petits-chefs qui s’emparent de ces expressions avec la ferveur d’un influenceur LinkedIn sous caféine. Ceux qui transforment chaque échange banal en TED Talk sur la synergie collaborative :

— “Il faut être force de proposition.”

— Traduction : “J’ai aucune idée de ce qu’on fait, débrouillez-vous.”

— “On va challenger le process.”

— Traduction : “On va changer un truc qui fonctionnait très bien.”

— “Il faut sortir de sa zone de confort.”

— Traduction : “Tu vas faire le travail de trois personnes pour le même salaire.”

Le communiqué de Preply souligne d’ailleurs très bien cette hypocrisie douceâtre du langage corporate : des expressions qui servent souvent à “faire passer des idées en douceur” ou à éviter le conflit. Dans les faits, cela donne surtout des managers qui annoncent des catastrophes avec la voix d’un prof de yoga.

“Alors l’équipe, petite réorga agile : Christophe quitte l’entreprise, mais on garde une énergie positive.” Magnifique.

Pire que tout : le faux-derche !

Et puis il y a les lèches-bottes. Ceux qui adoptent ce jargon avec un enthousiasme terrifiant, généralement après trois semaines dans une start-up qui vend des gourdes connectées écoresponsables. Ils arrivent un matin et ne parlent déjà plus français.

“On se fait un quick point pour aligner la roadmap ?” Non Baptiste. On va surtout se faire un café et tu vas arrêter de parler comme une présentation PowerPoint.

L’étude explique que ce langage s’est imposé dans les grandes entreprises, le conseil et les start-ups, où l’anglais est devenu un “marqueur culturel”. En clair : plus personne ne comprend vraiment ce qu’il dit, mais tout le monde fait semblant pour avoir l’air dynamique. C’est une gigantesque soirée costumée où chacun joue le rôle du cadre supérieur inspirant.

Le problème, c’est qu’à force de vouloir “optimiser les échanges”, le bureau ressemble désormais à un épisode de Black Mirror produit par LinkedIn.

On ne parle plus.

On “adresse des sujets”.

On ne réfléchit plus.

On “brainstorme”.

On ne donne plus son avis.

On “fait un feedback”.

On ne demande plus de l’aide.

On “sollicite une ressource”.

Exécrable novlangue

Même la gentillesse est devenue suspecte. Quand quelqu’un vous parle de “bienveillance”, vous savez immédiatement qu’un fichier Excel va bientôt détruire votre week-end. Au fond, cette novlangue corporate raconte surtout une époque où il faut en permanence avoir l’air motivé, agile, disruptif, aligné et surtout… positif, cette foutue positivité permanente, même quand tout le monde sait très bien que la réunion était inutile, ou aurait pu se résumer par un mail.

Lors d’une réunion de présentation ou d’équipe, observez bien votre responsable, euh pardon, votre manager. S’il use et abuse de PowerPoint et autres tableaux complexes, en utilisant un maximum d’expressions anglaises, le tout en s’écoutant parler alors il y a de fortes chances que ce soit un gland. Le responsable qui maitrise son sujet n’a pas besoin d’artifices ridicules et va à l’essentiel, avec ses mots, sans effets de style ni anglicisme. Ce responsable là, vous pouvez le suivre dans un projet et seuls votre investissement personnel, votre curiosité, vos prises d’initiatives et votre compétence auront grâce à ses yeux.

Bon, rassurez-vous : si cet article vous a agacé, je reviendrai vers vous ASAP pour qu’on puisse brainstormer des pistes d’amélioration. C’est la Touch Base pour rester en contact avec nos lecteurs.

Portez vous bien, parlez Français, serrez des pognes et remettez vous au vouvoiement bref, soyez naturel, décontracté et quand il le faut, négatif.

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