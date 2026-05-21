Près de neuf décennies après avoir marqué l’histoire de l’aviation française, le Renault Caudron Rafale C.460 reprend son envol. Restauré avec une précision exceptionnelle, cet avion de légende incarne aujourd’hui le lien entre le glorieux passé aéronautique de Renault et les ambitions modernes de la marque.
Renault et l’aviation
Icône des années 1930, le Caudron Rafale C.460 s’était illustré par ses performances remarquables et son design avant-gardiste. Véritable symbole de vitesse et d’innovation, il témoigne d’une époque où Renault investissait pleinement le monde de l’aviation à travers la marque Caudron-Renault.
Aujourd’hui, ce patrimoine renaît grâce au travail passionné d’une équipe d’experts ayant consacré de nombreux mois à la restauration de l’appareil. Chaque détail a été soigneusement étudié afin de préserver l’authenticité de l’avion tout en lui permettant de retrouver les airs dans les meilleures conditions.
Un pont entre le passé et l’avenir
Cette renaissance fait également écho à l’actuel Renault Rafale, le SUV coupé haut de gamme du constructeur. En réutilisant ce nom chargé d’histoire, Renault affirme sa volonté de créer un pont entre héritage et modernité, entre esprit pionnier et innovation contemporaine.
Au-delà de la restauration technique, le projet célèbre aussi le savoir-faire humain. Artisans, ingénieurs et spécialistes de l’aéronautique ont uni leurs compétences pour redonner vie à une machine devenue mythique.
Renault dévoilera prochainement les coulisses de cette aventure à travers une vidéo immersive retraçant les étapes clés de la restauration et la préparation du vol inaugural du Caudron Rafale C.460. Une manière de faire revivre au grand public une page fascinante de l’histoire industrielle et aéronautique française.
Crédit photo : Renault©
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