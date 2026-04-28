En 2006, un jeune infirmier inconnu propulse un petit village picard sur la carte du monde grâce à une chanson bricolée entre amis. Vingt ans plus tard, Marly-Gomont n’est pas seulement un souvenir nostalgique : c’est un jalon de la culture internet française et le point de départ d’un parcours singulier, celui de Kamini Zantoko.

Une enfance entre deux mondes

Kamini naît en 1979 dans l’Aisne, mais son histoire commence bien avant lui. Son père, Seyolo Zantoko, quitte la République démocratique du Congo dans les années 1970 pour devenir médecin dans le petit village de Marly-Gomont.

L’installation est rude. La famille, seule famille noire du coin, doit affronter la méfiance, parfois le racisme ordinaire. Les patients hésitent à consulter ce médecin venu d’ailleurs, certains préférant parcourir des kilomètres plutôt que de franchir la porte de son cabinet.

Pour Kamini enfant, cette différence est quotidienne : moqueries à l’école, sentiment d’isolement… mais aussi une forme de résilience. Son père devient peu à peu une figure respectée, preuve vivante qu’on peut s’imposer malgré les préjugés.

Marly-Gomont : un tube né sans maison de disque

En 2006, Kamini est infirmier en psychiatrie. Rien ne le destine à la célébrité. Avec quelques amis, il écrit et tourne un clip dans son village, racontant avec humour la vie à la campagne et le fait d’être “différent”.

Le morceau, refusé par les maisons de disques, trouve sa voie ailleurs : Internet.

• Diffusion virale sur les premiers sites vidéo

• Millions de vues en quelques semaines

• Relais télé et médias nationaux

Résultat : Marly-Gomont devient l’un des tout premiers buzz français du web.

Le succès est fulgurant :

• Plus de 200 000 singles vendus

• Victoire de la musique pour le clip

• Une notoriété immédiate, en France et à l’international

Kamini incarne alors un paradoxe inédit : un rappeur rural, loin des clichés urbains du hip-hop.

Une carrière entre musique, humour et médias

Après ce coup d’éclat, Kamini enchaîne :

• Album Psychostar World (2007)

• Titres humoristiques comme J’suis blanc

• Second album Extraterrien (2009)

Mais la suite est plus discrète. Le phénomène viral ne se transforme pas en carrière mainstream durable. Comme beaucoup d’artistes du web, il peine à reproduire l’exploit initial.

Plutôt que disparaître, Kamini bifurque :

• Télévision et animation

• Doublage

• One-man-show

• Nouveaux projets musicaux

Il devient une figure hybride, entre humoriste, storyteller et artiste indépendant.

Bienvenue à Marly-Gomont : l’hommage au père

En 2016, Kamini revient sur le devant de la scène avec un projet plus personnel : le film inspiré de son enfance. Coécrit par lui, ce long-métrage raconte l’arrivée de son père médecin dans la France rurale des années 1970.

Le film :

• Retrace les difficultés d’intégration

• Montre la lente acceptation par les habitants

• Célèbre la persévérance et la dignité

C’est aussi un hommage poignant à son père, décédé en 2009, et à toute une génération d’immigrés venus construire leur vie en France. Le succès est réel (plus de 500 000 spectateurs), preuve que son histoire touche bien au-delà de la musique.

Pourquoi Marly-Gomont a marqué son époque

Le succès du titre ne tient pas seulement à son humour. Il repose sur plusieurs éléments clés :

1. Une authenticité totale

Pas de marketing, pas de label : juste une histoire vraie racontée sans filtre.

2. Un angle inédit

Le rap sort des banlieues pour parler de la ruralité française.

3. Le bon timing

2006 correspond aux débuts du partage viral en ligne : Kamini devient un pionnier du buzz numérique.

4. Une portée sociale

Derrière les punchlines, le morceau parle d’identité, de racisme, d’intégration… avec légèreté mais justesse.

Kamini aujourd’hui : toujours là, autrement

Contrairement à l’image d’un “one-hit wonder”, Kamini n’a jamais quitté la scène. Aujourd’hui, il continue de produire de la musique et des clips, intervient dans les médias, développe des projets artistiques variés et cultive une présence sur les réseaux. Il revendique un parcours atypique, fidèle à ses origines et à son ton décalé.

20 ans après : une trace durable

Marly-Gomont n’est pas seulement un tube anniversaire. C’est :

• Un symbole des débuts d’Internet en France

• Une œuvre qui a changé l’image des campagnes

• Une histoire familiale devenue universelle

Et surtout, le rappel qu’une voix singulière, même venue d’un “bled paumé” peut, un jour, résonner partout.