Le 9 juin 2005, les premiers exemplaires de la Dacia Logan arrivent dans les concessions françaises. Pour beaucoup d’automobilistes, cette berline venue de Roumanie ne représente alors qu’une curiosité. Une voiture au style austère, sans équipement superflu, vendue à un prix défiant toute concurrence. Pourtant, derrière cette silhouette banale se cache l’une des plus grandes révolutions de l’industrie automobile moderne.

Vingt ans plus tard, l’histoire a donné raison à Renault. Ce qui devait être une simple voiture économique destinée aux marchés émergents est devenu un phénomène mondial et a permis à Dacia de s’imposer comme l’une des marques les plus rentables d’Europe.

Quand Renault part à la conquête de l’Est

L’histoire commence bien avant l’arrivée de la Logan en France. Fondée en 1966, Dacia est à l’origine le constructeur automobile national roumain. Pendant plusieurs décennies, l’entreprise produit sous licence des modèles Renault adaptés au marché local. Les célèbres Dacia 1300 et 1310, dérivées de la Renault 12, deviennent omniprésentes sur les routes de Roumanie.

Après la chute du régime communiste en 1989, la marque peine à survivre. Ses usines vieillissent, ses modèles sont dépassés et les investissements manquent cruellement. Renault y voit alors une opportunité stratégique.

En 1999, le constructeur français rachète une participation majoritaire dans Dacia. L’objectif est ambitieux : créer une voiture moderne, fiable et extrêmement abordable destinée aux pays où le pouvoir d’achat reste limité. À l’époque, beaucoup jugent le projet irréaliste.

Le pari fou de la voiture à 5 000 euros

Chez Renault, un homme pousse le projet avec conviction : Louis Schweitzer, alors président du groupe. Son idée est simple : concevoir une automobile robuste capable de transporter cinq personnes et leurs bagages, tout en affichant un prix proche de 5 000 euros sur certains marchés.

Pour y parvenir, les ingénieurs appliquent une philosophie radicalement différente de celle de l’automobile occidentale. Pas question d’inventer des technologies coûteuses. La Logan utilisera des composants déjà amortis depuis longtemps chez Renault. On retrouve ainsi des éléments mécaniques issus de la Clio, de la Mégane ou encore de la Kangoo.

Chaque pièce est étudiée pour réduire les coûts de fabrication. Les lignes de carrosserie sont simples, les formes volontairement peu complexes afin de limiter le nombre d’opérations industrielles. L’objectif n’est pas de séduire mais de remplir une mission : offrir l’essentiel.

Une arrivée en France accueillie avec scepticisme

Lorsque la Logan est dévoilée en Europe occidentale, les réactions sont souvent moqueuses. Dans une période où les constructeurs rivalisent d’équipements électroniques, de design sophistiqué et de technologies embarquées, cette berline roumaine semble appartenir à une autre époque.

La presse spécialisée s’interroge. Les clients européens accepteront-ils d’acheter une voiture volontairement dépouillée ? Pourtant, les premiers essais révèlent une réalité inattendue.

La Logan n’est pas une voiture au rabais. Elle est simplement une voiture sans superflu.

Son habitabilité impressionne, son coffre est gigantesque et sa mécanique issue de Renault inspire confiance. Pour de nombreuses familles, elle répond parfaitement aux besoins quotidiens.

Surtout, son prix choque.

À partir d’environ 7 500 euros en France, elle coûte parfois deux fois moins cher que certaines concurrentes de taille comparable. C’est alors la voiture la moins chère du marché français.

Côté motorisations, la Logan a été équipée des blocs 1.0 de 80 cv, 1.2 de 75 cv, 1.4 de 75 cv, 1.6 MPI (nos photos) de 90 cv et 1.6 16V de 105 cv. Ainsi qu’une motorisation Diesel 1.5 DCi 65, 75, 85 ou 90 cv.

La naissance du concept “low cost intelligent”

La Logan ne crée pas seulement un nouveau modèle automobile. Elle invente un nouveau segment. Avant elle, acheter une voiture bon marché signifiait souvent acquérir un véhicule ancien, peu fiable ou fortement kilométré. Avec Dacia apparaît une nouvelle proposition : une voiture neuve, garantie constructeur, fiable et accessible.

Renault parle alors de “design to cost”. Tout est conçu autour du coût final du produit. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas de fabriquer une voiture de mauvaise qualité. Il s’agit d’éliminer tout ce qui n’est pas indispensable. Cette approche séduit rapidement une clientèle très variée :

Des jeunes ménages.

Des retraités.

Des artisans.

Des automobilistes lassés de voir les prix grimper chaque année.

Le succès dépasse toutes les prévisions Les ventes progressent rapidement.

Renault comprend alors que le concept ne concerne pas uniquement les marchés émergents. Les pays d’Europe occidentale sont eux aussi prêts à accueillir une offre automobile plus raisonnable. Dacia élargit progressivement sa gamme.

Le tournant du Duster

Après la Logan arrivent la Sandero, le break Logan MCV, le Duster, le Lodgy, le Dokker puis plus récemment le Jogger et le Bigster. Le véritable tournant intervient en 2010 avec le lancement du Duster. Ce SUV robuste et abordable rencontre un succès phénoménal. Il permet à Dacia de conquérir une clientèle qui n’aurait jamais envisagé acheter une voiture roumaine quelques années auparavant. La marque gagne progressivement en crédibilité et Dacia devient un phénomène européen.

Au fil des années, Dacia change d’image, les premiers clients venaient principalement chercher un prix, les suivants recherchent également la simplicité. Dans un marché où les automobiles deviennent toujours plus complexes, plus lourdes et plus coûteuses, Dacia apparaît comme une forme de retour à l’essentiel.

La marque assume même ce positionnement. Elle ne cherche pas à concurrencer les constructeurs premium. Elle revendique au contraire un rapport qualité-prix imbattable et une approche pragmatique de l’automobile. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

La Sandero devient régulièrement la voiture la plus vendue auprès des particuliers en Europe. Le Duster s’impose comme une référence du SUV abordable. Quant à la rentabilité de Dacia, elle fait aujourd’hui figure d’exemple dans l’industrie.

Vingt ans après, l’héritage de la Logan

Lorsqu’elle débarque en France au milieu des années 2000, peu de personnes imaginent que la Logan marquera durablement l’histoire automobile. Elle a pourtant démontré qu’une voiture n’avait pas besoin d’être luxueuse pour être désirable.

Elle a rappelé une vérité simple : une grande partie des automobilistes recherche avant tout un moyen de transport fiable, spacieux et économique. La Logan a aussi ouvert la voie à une réflexion plus large sur la consommation. Pourquoi payer davantage pour des équipements rarement utilisés ? Pourquoi remplacer une recette qui fonctionne ?

Vingt ans après son arrivée sur le marché français, la berline roumaine apparaît comme l’un des projets les plus visionnaires de Renault. Rarement une automobile aussi discrète aura eu un impact aussi important sur l’ensemble de l’industrie européenne.

Crédit photos : Renault©