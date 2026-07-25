Chaque été, le parc De Schorre à Boom se transforme en un territoire à part, quelque part entre le rêve éveillé et l’exploit logistique, attirant des centaines de milliers de festivaliers venus des quatre coins du monde. Tomorrowland festival de l’été 2026 s’annonce pourtant comme une édition singulière, portée par une histoire que personne n’avait anticipée : un incendie dévastateur, une communauté qui se resserre, et deux frères qui refusent de lâcher. Comment un désastre survenu en plein coeur de la préparation a-t-il pu transformer Tomorrowland en quelque chose de plus grand encore, et quel festival les frères Beers sont-ils en train de construire pour juillet 2026 ?

Michiel Beers, l’homme de l’ombre derrière le plus grand festival du monde

Il existe, quelque part dans la foule de 400 000 festivaliers qui envahit chaque été le parc De Schorre à Boom, un homme que personne ne reconnaît. Pas de badge VIP visible, pas d’escorte, pas de photographe dans son sillage. Depuis plus de deux décennies, Michiel Beers applique une règle stricte : pas de photos, pas de vidéos, pas d’interviews, au point de se fondre anonymement dans la foule de son propre festival. Cet homme discret est pourtant l’un des architectes du spectacle le plus extravagant de la planète.

L’histoire commence à Anvers, au début des années 2000, avec deux frères qui rêvent en grand. L’idée de créer un festival germe dans l’esprit des deux frères en 2004, alors qu’ils envisagent d’abord d’organiser un événement sous le nom de Mysteryland, une marque de festival néerlandaise portée par leur partenaire ID&T, avant d’être invités à renommer leur projet. Michiel et Manu Beers n’ont pas de capital-risqueurs derrière eux, pas de conglomérat de l’entertainment pour financer l’aventure. Ils ont une vision, une obstination familiale, et un terrain. Le site choisi est le parc De Schorre, domaine récréatif provincial actif, espace vert et de loisirs acquis par la Province d’Anvers auprès de la commune de Boom en 1986 et développé comme parc public. Ce parc de loisirs public situé à Boom, à une vingtaine de kilomètres au sud d’Anvers, a été aménagé autour d’anciennes carrières d’argile désaffectées et est géré par la province d’Anvers. Un décor brut, presque ingrat, que les deux frères vont transformer en pays de conte.

La première édition, à l’été 2005, n’attire que 8 700 personnes, et l’événement restera dans le rouge pendant trois ans. Il y a une scène principale montée à la hâte, des tentes de fortune, peu d’ombre et encore moins de confort. La boue colle aux baskets, les files aux toilettes sont interminables. Ce n’est pas le portrait d’une success-story hollywoodienne, c’est celui d’une conviction qui résiste à l’évidence. Discrets, rigoureux, tenaces et considérés comme des travailleurs acharnés, les deux frères s’accrochent et croient en leur bonne étoile.

Ce qui distingue Michiel Beers d’un simple entrepreneur du spectacle vivant, c’est précisément ce refus de jouer le jeu de la notoriété personnelle. Quand les grandes plateformes américaines d’entertainment ont cherché à racheter Tomorrowland, les frères ont dit non. Aujourd’hui, Tomorrowland reste totalement indépendant et structuré comme une entreprise familiale dirigée par Michiel et Manu Beers. Ce n’est pas une posture idéologique, c’est une ligne de conduite gravée dans le marbre depuis l’origine : le festival appartient à ses créateurs, point final.

Ces deux frères anversois, aujourd’hui entre la cinquantaine pour Michiel et la fin de la quarantaine pour Manu, ont réussi à mettre le domaine provincial de Schorre à Boom sur la carte du monde, faisant de Tomorrowland un événement qui attire en l’espace de deux week-ends 400 000 passionnés venus du monde entier, véritable symbole de la “Belgian touch” dans l’univers de l’électro. Et tout cela depuis une petite commune flamande, avec deux frères que personne dans la foule ne saurait pointer du doigt. C’est peut-être là le plus beau tour de passe-passe de Michiel Beers : avoir bâti le plus grand festival du monde en restant, obstinément, un homme de l’ombre.

Le 16 juillet 2025, 18 heures : la Orbyz Mainstage part en fumée

Le 16 juillet 2025, vers 18 heures, la Orbyz Mainstage de Tomorrowland, la scène principale du festival belge, est attaquée par les flammes à Boom. Pour Michiel Beers, le cofondateur du festival avec son frère Manu, la nouvelle tombe comme un coup de massue au pire moment possible : une gigantesque scène conçue pendant près de deux ans venait d’être réduite en cendres en seulement deux heures. Alertés par un épais nuage de fumée, les deux frères ont quitté leur bureau à vélo pour se rendre sur place. Ils sont restés figés face à l’ampleur des flammes, observant silencieusement l’intervention des pompiers.

Ce que l’on apprendra bien plus tard, grâce à la rare prise de parole publique du fondateur, c’est la cause probable du désastre. Selon le journal De Morgen, Michiel Beers a déclaré que l’incendie a probablement été causé par de grandes quantités d’éthanol fuyant d’un lance-flammes mal connecté. Il parle d’une “erreur humaine”. Les flammes avaient gagné très vite la structure Orbyz, faite de bois, de polystyrène et de décors massifs, et les pompiers, intervenus rapidement, n’avaient pu empêcher la scène d’être presque entièrement détruite.

Dans un long entretien accordé plusieurs mois plus tard, les très discrets PDG sont revenus avec une émotion non dissimulée sur l’épreuve. Pendant les premiers instants de l’incendie, ils n’avaient pas réalisé l’ampleur des événements. Pour les milliers de People of Tomorrow déjà installés dans le camping Dreamville, sur les berges de De Schorre, le spectacle des colonnes de fumée noire montant au-dessus du site était proprement sidérant. Si aucun blessé n’était à déplorer, l’incendie avait anéanti la structure principale qui accueille habituellement 70 000 personnes par jour.

Mais Michiel Beers n’est pas le genre d’homme à se laisser terrasser longtemps. Dès le lendemain, les organisateurs l’assurent : Tomorrowland sera maintenu. Ce qui suit tient de la nuit blanche collective, du mode survie pur. Tous les techniciens se sont rassemblés pour mettre sur pied une scène à quelques heures du coup d’envoi des festivités. À chaque fois qu’une enceinte était installée ou qu’une vidéo était testée, des applaudissements fusaient sur la colline. L’ambiance était incroyable. On avait l’impression que l’équipe technique était les artistes. Et bien sûr, c’était le cas. Sans eux, Tomorrowland 2025 n’aurait jamais existé.

Pendant tout ce temps, Michiel Beers, lui, garde le silence. Pour plus de deux décennies, le discret maître d’oeuvre de Tomorrowland avait maintenu une politique stricte : pas de photos, pas de vidéos, pas d’interviews, se fondant dans les foules de son propre festival sans jamais être reconnu. Cette règle d’or ne sera brisée que plusieurs mois après l’incendie. C’est dans une rare interview accordée au podcast néerlandais “De Machine” que Michiel Beers se confiera enfin sur les événements. Entre ces deux moments, le drame et la confession, il y avait tout un monde à reconstruire.

Consciencia 2026 : le festival renaît, plus fort et plus conscient

La renaissance prend forme bien avant que les portes de Boom ne s’ouvrent à nouveau. Michiel Beers l’a lui-même révélé dans son rare podcast : 3,1 millions de personnes se sont inscrites à la prévente de l’édition 2026, contre 1,6 million seulement l’année précédente. Ce chiffre, il l’a accueilli avec une franchise déconcertante. Le fondateur a confié que pour Tomorrowland, “devenir soudainement le point central des journaux, c’est le meilleur marketing jamais réalisé.” Une déclaration presque gênante de lucidité, mais qui dit tout : la catastrophe n’a pas éloigné la communauté. Elle l’a rassemblée, encore plus fort, encore plus vaste.

Tomorrowland revient donc à De Schorre, à Boom, sur deux week-ends complets : les 17-19 juillet et les 24-26 juillet 2026, pour ce qui s’annonce comme l’une de ses éditions les plus chargées de sens. Le thème choisi n’est pas anodin. Consciencia, mot ancré dans plusieurs langues romanes et signifiant conscience, structure le festival entier autour de six émotions humaines fondamentales : l’émerveillement, l’amour, la colère, la joie, le désir et la tristesse. Après le chaos de 2025, il y a quelque chose d’intentionnel à plonger ses festivaliers dans cette cartographie de l’intériorité. Là où les années précédentes penchaient vers la fantasy surréaliste ou le rétro-futurisme mécanique, Consciencia s’ancre fermement dans la psychologie.

La nouvelle mainstage est à l’image de cette ambition. Le thème Consciencia se concrétise sur scène par une série de statues géantes aux visages humains expressifs, comme le révèle un teaser partagé sur Instagram. Ces visages de pierre qui semblent veiller sur la foule depuis une civilisation ancienne et disparue font écho, sans doute involontairement, à la fragilité que l’incendie a exposée, et à la permanence que le festival revendique malgré tout.

La programmation est à la hauteur de l’ambition visuelle. L’événement central de cette affiche est la venue de Calvin Harris, qui effectue sa toute première apparition à Tomorrowland Belgique, aux côtés de David Guetta et Martin Garrix. Armin van Buuren, Hardwell, Fisher, John Summit, Tiësto ou encore The Chainsmokers complètent une liste qui traverse les générations et les sous-genres de la musique électronique.

Et le festival ne se contente plus des collines de Boom. Tomorrowland a désormais des éditions permanentes au Brésil et en Thaïlande, cette dernière faisant ses débuts à Pattaya dès 2026. En Thaïlande, l’accord couvre une période de cinq ans jusqu’en 2030, ce qui témoigne d’un engagement sur le long terme plutôt que d’une simple vitrine.

Mais c’est peut-être la décision la plus discrète qui résonne le plus. Tomorrowland reste totalement indépendant, géré comme une entreprise familiale par Michiel et Manu Beers, qui ont fièrement refusé des offres colossales pour protéger leur liberté créative. Michiel Beers l’a posé en quelques mots, sans détour : “Nous n’avons pas d’investisseurs externes. On peut vendre son entreprise pour beaucoup d’argent, mais ce que nous faisons, c’est aussi ce que nous aimons vraiment faire chaque jour. Pour nous, ça n’est pas à vendre.” Les flammes ont emporté une scène. Elles n’ont pas touché à l’essentiel.

Sources